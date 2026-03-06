-

Andersen Consulting amplía sus capacidades junto a Opinno

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece su plataforma mediante un acuerdo de colaboración con Opinno, una consultora global con sede en España que integra transformación digital con innovación corporativa.

Fundada en 2008, Opinno ayuda a las organizaciones a repensar la forma en que innovan, se transforman y crecen en la economía digital. La empresa aplica pensamiento de diseño, metodologías ágiles y modelos de colaboración abierta para impulsar resultados en tres áreas clave: transformación digital, innovación, y contenidos y ecosistemas. Su práctica de transformación digital pone el foco en la inteligencia artificial tanto desde una perspectiva estratégica como desde una de diseño, mientras que su área de innovación acelera el desarrollo y la llegada al mercado de productos y servicios. A través de sus programas de contenidos y ecosistemas, Opinno fomenta la participación y contribuye a crear organizaciones conectadas y preparadas para el futuro.

“En Opinno, la innovación y la transformación digital son mucho más que procesos; son vías para generar un impacto significativo”, señaló Pedro Moneo, fundador y director ejecutivo de Opinno. “Nuestro modelo de consultoría híbrido combina creatividad emprendedora con rigor corporativo. La colaboración con Andersen Consulting nos brinda la escala y la proyección necesarias para potenciar ese impacto en organizaciones que impulsan procesos de transformación en todo el mundo”.

El presidente global y director ejecutivo de Andersen, Mark L. Vorsatz, agregó: “Opinno aporta capacidades complementarias que fortalecen nuestra plataforma de consultoría. El modelo híbrido de la empresa refuerza nuestro compromiso compartido de ofrecer soluciones integradas y sostenibles que generen valor a largo plazo para nuestros clientes”.

Andersen Consulting es una empresa global de consultoría que ofrece una amplia gama de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocio, tecnología y transformación basada en inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo multidimensional de servicios de Andersen Global y brinda experiencia de primer nivel en consultoría, impuestos, servicios legales, valuación, movilidad global y asesoramiento a través de una plataforma internacional con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones mediante sus empresas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que presta soluciones de consultoría a través de sus empresas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

