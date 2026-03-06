-

Hytera anuncia la certificación de 450Connect para el PNC660 450 MHz en el MWC 2026

original Hytera launches the MCX Smart Device PNC660 450MHz

Hytera launches the MCX Smart Device PNC660 450MHz

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--Hytera, empresa líder mundial en tecnologías y soluciones de comunicaciones de misión crítica, ha anunciado que su terminal inteligente PNC660 450 MHz ha sido incluido en la lista de dispositivos autorizados de 450Connect durante el Mobile World Congress 2026 (MWC26), celebrado del 2 al 5 de marzo en Barcelona (España). Esta certificación autoriza el despliegue comercial del dispositivo en redes privadas europeas de banda ancha en 450 MHz y supone un hito importante para Hytera en su objetivo de ofrecer soluciones de comunicaciones fiables, seguras y resilientes a proveedores de energía y a otros sectores de infraestructuras críticas.

450Connect es el licenciatario exclusivo y operador de la red nacional alemana de radio de 450 MHz, así como de otras redes en mercados europeos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

lele.yao@hytera.com

Industry:

Hytera Communications Corporation Limited

SHZ:002583
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)Italian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

lele.yao@hytera.com

More News From Hytera Communications Corporation Limited

Resumen: Hytera presenta las radios inteligentes PoC P50E y P60 en PMRExpo 2025

COLONIA, Alemania--(BUSINESS WIRE)--Hytera, proveedor líder internacional de tecnologías y soluciones de comunicaciones esenciales, ha presentado oficialmente sus últimas radios inteligentes Push-to-Talk Over Cellular (PoC), la P50E y la P60, en la PMRExpo 2025. Este lanzamiento supone una importante ampliación de la oferta de PoC de Hytera, que ofrece la gama de dispositivos más sólida y completa de la empresa hasta la fecha, con un amplio espectro de opciones para satisfacer la cada vez mayor...

Resumen: Hytera presentará la S1 E en la feria europea PMRExpo de 2025

COLONIA, Alemania--(BUSINESS WIRE)--Hytera, uno de los principales proveedores mundiales de tecnologías y soluciones de comunicaciones críticas, presentó hoy la S1 E, una radio bidireccional lista para usar, del tamaño de la palma de la mano, diseñada específicamente para el sector minorista. Con este lanzamiento, se amplía la cartera de la serie de productos S y se brinda una opción más para que los usuarios minoristas utilicen en sus operaciones diarias. La S1 E hará su debut en la PMRExpo, l...

Lanzamiento mundial de Hytera HyTalk MC 6.0 conforme a los estándares 3GPP MCX

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--Hytera, proveedor líder mundial de tecnologías y soluciones de comunicaciones profesionales, anunció el lanzamiento global de Hytera HyTalk MC 6.0, su plataforma de comunicaciones de misión crítica de banda ancha de nueva generación totalmente compatible con el estándar 3GPP MCX en su versión 18. Como una pieza clave en la estrategia de comunicaciones nativas de convergencia de Hytera, ofrece una comunicación inclusiva, eficiente y segura a través de la red cel...
Back to Newsroom