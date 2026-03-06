Hytera anuncia la certificación de 450Connect para el PNC660 450 MHz en el MWC 2026

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--Hytera, empresa líder mundial en tecnologías y soluciones de comunicaciones de misión crítica, ha anunciado que su terminal inteligente PNC660 450 MHz ha sido incluido en la lista de dispositivos autorizados de 450Connect durante el Mobile World Congress 2026 (MWC26), celebrado del 2 al 5 de marzo en Barcelona (España). Esta certificación autoriza el despliegue comercial del dispositivo en redes privadas europeas de banda ancha en 450 MHz y supone un hito importante para Hytera en su objetivo de ofrecer soluciones de comunicaciones fiables, seguras y resilientes a proveedores de energía y a otros sectores de infraestructuras críticas.

450Connect es el licenciatario exclusivo y operador de la red nacional alemana de radio de 450 MHz, así como de otras redes en mercados europeos.

