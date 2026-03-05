XTC New Energy et Orano annoncent la construction de leur première usine de fabrication de matériaux actifs de cathode pour batteries dans les Hauts-de-France

DUNKERQUE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le conseil d’administration de Neomat CAM, coentreprise détenue à 51 % par XTC New Energy et à 49 % par Orano, réuni le 4 mars 2026, a pris la décision finale d’investissement en vue de construire une usine de fabrication de matériaux actifs de cathode (CAM) destinés aux batteries de véhicules électriques. Cette annonce a été faite à l’occasion d’une conférence de presse organisée ce jour à Dunkerque, en présence de Michael Liu, directeur général de Neomat CAM et de Philippe Hatron, directeur du programme Batteries d’Orano.

Il s’agit de la première usine du partenariat sino-français annoncé lors du sommet Choose France en mai 2023. Destinée à fournir des matériaux actifs de cathode, composants essentiels aux gigafactories européennes pour la fabrication des batteries de véhicules électriques, l’usine Neomat CAM doit entrer en exploitation en 2028.

Cette annonce intervient dans la continuité des concertations du public menées sous l’égide de la CNDP (Commission nationale du débat public), suivies de l’enquête publique organisée à l’été 2025 et du permis de construire délivré en octobre 2025 pour l’usine Neomat CAM.

Localisée sur le port de Dunkerque, l’usine sera implantée sur les communes de Gravelines et de Loon-Plage. D’une capacité nominale de 40 000 tonnes de CAM par an, elle permettra d’équiper près de 500 000 véhicules électriques chaque année.

Dès la mise en service de l’usine Neomat CAM, les partenaires entendent mobiliser des ressources dédiées à la recherche et développement à travers la constitution d’une équipe dédiée et le déploiement d’équipements spécifiques afin d’assurer la localisation des savoir-faire.

Neomat CAM constitue la première étape d’une plateforme industrielle, dont la capacité de production pourra atteindre, selon l’évolution du marché, jusqu’à 80 000 tonnes par an. Dans le futur, cette plateforme industrielle pourra être développée pour accueillir une usine de précurseurs de matériaux actifs de cathode (P-CAM) ainsi qu’une usine hydrométallurgique de recyclage des rebuts de fabrication des gigafactories et des matériaux de batteries en fin de vie.

Pour Jiang Long, directeur général d’XTC New Energy : « En tant qu’expert international dans les matériaux actifs de cathode, nous nous réjouissons de cet investissement majeur dans le Dunkerquois en France, au cœur d’un territoire en plein essor industriel. Avec Orano, nous unissons nos technologies et nos savoir‑faire pour bâtir une usine de référence en Europe et servir le marché européen de la batterie. Je salue la qualité de notre collaboration qui n’a cessé de se développer pour aboutir ensemble à ce beau projet industriel ».

Pour Michael Liu, directeur général de Neomat CAM : « Neomat CAM ambitionne de jouer un rôle clé dans la chaîne de valeur des véhicules électriques, tout en fournissant des matériaux fiables et durables pour les batteries d’aujourd’hui et de demain. Forte de plus de vingt ans d’expertise en Chine, notre technologie de haute qualité, associée à une recherche continue en innovation, constitue le socle de cette ambition. Au‑delà de l’engagement de l’ensemble de nos collaborateurs, nous remercions toutes les parties prenantes locales, nationales et européennes qui ont cru en la vision du projet Neomat. »

Pour Guillaume Dureau, directeur des activités ingénierie, R&D, innovation et nouvelles activités d’Orano : « Nous croyons fermement au développement d’une industrie européenne de la batterie pour véhicules électriques. Notre participation dans Neomat CAM et cette décision d’investissement marquent notre volonté de contribuer à la création de la chaîne de valeur des matériaux de batteries sur le territoire européen.

Ce projet s’inscrit en cohérence avec la raison d’être du groupe Orano, centrée sur la transformation des matières pour un monde bas carbone et économe en ressources ».

Pour Philippe Hatron, directeur du programme Batteries Orano et membre du conseil d’administration Neomat CAM : « En moins de trois ans, avec notre partenaire chinois, XTC New Energy, nous avons contribué à poser les bases industrielles d’un écosystème clé au cœur de la Vallée de la batterie, en France. J’adresse toutes mes félicitations à l’ensemble de nos équipes qui ont œuvré pour que ce projet devienne une réalité industrielle. Pour poursuivre notre développement, nous appelons à un cadre réglementaire qui renforce la préférence européenne et soutienne pleinement l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris le recyclage des batteries et de leurs matériaux stratégiques ».

Le projet bénéficie d’une forte reconnaissance européenne : Neomat CAM a été labellisé « projet stratégique » au titre du programme Net Zero Industry Act en 2025 et a bénéficié d’un agrément C3IV (crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte). Le projet REC2pCAM (Orano Batteries & Neomat PCAM) a été lauréat de l’Innovation Fund 2024, et le projet d’hydrométallurgie d’Orano a également été reconnu comme « projet stratégique » au titre du Critical Raw Material Act en 2025, unique projet français sélectionné dans la catégorie « recyclage des batteries ».

À propos de XTC New Energy

XTC New Energy est un groupe chinois, acteur majeur sur son marché dans la fourniture de matériaux pour les véhicules électriques. Avec 20 ans d'expérience en R&D, production et ingénierie dans le domaine des matériaux de cathode pour les batteries lithium-ion, le groupe possède 2 centres de R&D, 7 sites de production, 13 branches et filiales avec près de 5 000 employés dans le monde entier. XTC New Energy dispose d'une structure de clientèle claire, d'une position de leader et d'une bonne réputation sur le marché mondial d'appareils numériques et le marché mondial des véhicules électriques.

L’ambition du groupe est d’accroitre sa compétitivité au niveau international dans l'industrie des matériaux pour les énergies nouvelles en fournissant des solutions avancées contribuant à l’objectif de neutralité carbone.

À propos d’Orano

Opérateur international de premier plan dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 18 000 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

À propos de Neomat

Neomat est un projet industriel développé par Orano et XTC New Energy pour créer en France une filière intégrée de matériaux pour batteries de véhicules électriques. Implanté à Dunkerque, il a pour ambition de réunir Neomat CAM pour les matériaux actifs de cathode, Neomat PCAM pour leurs précurseurs de matériaux actifs de cathode, et un projet d’usine de recyclage des métaux stratégiques, créant ainsi les bases d’une nouvelle économie circulaire bas carbone au service de la transition écologique.

Avec un investissement global à terme estimé à 1,5 milliard d’euros et la création de 1 300 emplois directs, le projet Neomat vise à renforcer la souveraineté européenne dans la production et le recyclage des matériaux essentiels aux batteries lithium‑ion.