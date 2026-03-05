Onego Bio et Sigma Foods s'associent afin de renforcer l'innovation et la résilience de l'approvisionnement en protéines d'œufs

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Onego Bio, une entreprise spécialisée dans les ingrédients alimentaires et productrice de protéines d'œufs non animales, et Sigma Foods (« SIGMA »), une multinationale agroalimentaire de premier plan, ont conclu un partenariat afin d'évaluer la fonctionnalité et le potentiel commercial de Bioalbumen®une protéine d'œuf non animale fabriquée à l'aide d'une fermentation de précision.

Ce partenariat vise à promouvoir l'innovation dans le secteur des ingrédients tout en relevant les défis urgents de la chaîne d'approvisionnement actuelle en œufs, notamment la volatilité des prix, la hausse des coûts et les perturbations liées à la grippe aviaire. Bioalbumen® propose une alternative longue conservation à température ambiante et sans produits d'origine animale, qui présente les mêmes qualités fonctionnelles, nutritionnelles et organoleptiques que les œufs traditionnel : un moyen de garantir la continuité de l'approvisionnement des fabricants de produits alimentaires.

En outre, ce partenariat renforce la détermination de Sigma à offrir des aliments sûrs, nutritifs et de haute qualité, tout en promouvant l’innovation fondée sur la science grâce à un approvisionnement responsable en ingrédients. « Chez Sigma Foods, nous nous engageons à fournir des produits de haute qualité de manière durable et sûre », a déclaré Gregorio De Haene, CTO chez Sigma. « Notre partenariat avec Onego Bio témoigne de notre ambition d’anticiper l’évolution des préférences des consommateurs en explorant des ingrédients innovants comme les protéines d’œufs non animales. Cette collaboration nous permet de consolider davantage notre démarche de développement durable tout en apportant sur nos tables des solutions novatrices et tournées vers l’avenir. »

Dans le cadre de ce partenariat, Onego Bio et Sigma réaliseront des études de faisabilité, développeront des prototypes et des tests d'application pour des produits alimentaires commercialisés. Les premières évaluations de Bioalbumen® ont montré des résultats prometteurs, tant sur le plan nutritionnel que fonctionnel, par rapport aux références d'origine animale.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Sigma, une entreprise qui partage notre vision sur une innovation fondée sur la science et un système alimentaire résilient », a déclaré Maija Itkonen, CEO et cofondatrice d'Onego Bio. « Bioalbumen® est un outil puissant visant à soutenir les objectifs ESG des fabricants alimentaires mondiaux et à renforcer la stabilité des produits alors que la filière des œufs est de plus en plus vulnérable aux épidémies et à la volatilité des prix. »

Ce partenariat marque une vision commune qui aspire à faire progresser l'innovation alimentaire et s'inscrit dans une stratégie élargie de Sigma visant à atteindre des objectifs de durabilité à long terme, tout en explorant de nouvelles solutions d'ingrédients qui favorisent une alimentation saine, nutritive et délicieuse.

En plus de ce partenariat, Andrea Nieto, responsable du développement produit chez Sigma, participera avec Onego Bio à un webinaire de démonstration culinaire en direct, en avril 2026. Elle y présentera en détail les performances de Bioalbumen® dans des formulations de produits réels et les résultats des premiers tests concernant son potentiel commercial. Cette démonstration s'inscrit dans le cadre du cycle de webinaires « Le pouvoir du Trichoderma reesei » d'Onego Bio. Pour visionner les sessions précédentes de la série, rendez-vous sur https://www.onego.bio/newsroom. Pour vous inscrire à la prochaine session intitulée, « Renforcer la résilience du système alimentaire en construisant des écosystèmes », rendez-vous sur https://shorturl.at/9HrV3.

À propos de Sigma Foods

Sigma Foods, S.A.B. de C.V. (« Sigma Foods ») est une multinationale leader des produits de grande consommation. Elle produit, commercialise et distribue des aliments de haute qualité intégrés dans un portefeuille de plus de 100 marques, 16 d'entre elles générant chacune un chiffre d'affaires annuel compris entre 100 millions et 1 milliard de dollars. Ses principales catégories de produits comprennent la charcuterie, les viandes séchées, les fromages et les yaourts. Présente dans 17 pays, répartis en quatre régions (Mexique, Europe, États-Unis et Amérique latine), Sigma Foods possède plus de 640 000 points de vente pris en charge par trois canaux de distribution : traditionnel, moderne et restauration. L'entreprise emploie plus de 47 000 personnes et dispose, dans chaque région, d'une capacité de production de 65 usines, de 191 centres de distribution et d'une flotte de plus de 8 000 véhicules. Les actions de Sigma Foods sont cotées à la bourse mexicaine et au Latibex, le marché boursier latino-américain de la Bourse de Madrid.

À propos d'Onego Bio

Onego Bio est une entreprise d'ingrédients alimentaires qui s'est donné pour mission de créer un système alimentaire plus résilient grâce à son produit Bioalbumen®, une protéine d'œuf non animale dont la séquence d'acides aminés est identique à celle de l'ovalbumine conventionnelle. Produite par fermentation de précision, Bioalbumen® offre un goût, une valeur nutritionnelle et des propriétés fonctionnelles identiques à celles de la protéine principale des œufs traditionnels, mais avec une empreinte environnementale réduite d'environ 90 %. Sa polyvalence unique en fait le produit idéal pour une large gamme d'applications, tout en garantissant une meilleure stabilité des coûts et d'approvisionnement pour les fabricants de produits alimentaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.onego.bio.

