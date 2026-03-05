-

Andersen Consulting expande capacidades por meio da colaboração com a Opinno

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting reforça a sua plataforma por meio de um acordo de colaboração com a Opinno, uma consultora global com sede em Espanha que integra a transformação digital com a inovação empresarial.

Fundada em 2008, a Opinno ajuda as organizações a repensar a forma como inovam, transformam e crescem na economia digital. A empresa aplica design thinking, metodologias ágeis e modelos de colaboração aberta para entregar resultados em três áreas principais: transformação digital, inovação e conteúdo e ecossistemas. Sua prática de transformação digital enfatiza a IA tanto do ponto de vista estratégico quanto do ponto de vista do design, enquanto sua prática de inovação acelera o desenvolvimento e o lançamento no mercado de produtos e serviços. Por meio de seus programas de conteúdo e ecossistemas, a Opinno impulsiona o engajamento e ajuda a construir organizações conectadas e preparadas para o futuro.

“Na Opinno, inovação e transformação digital são mais do que processos; são canais para gerar impacto significativo”, disse Pedro Moneo, fundador e CEO da Opinno. “Nosso modelo híbrido de consultoria combina criatividade empreendedora com rigor corporativo. Colaborar com a Andersen Consulting nos dá a escala e o alcance necessários para ampliar esse impacto para organizações que estão passando por processos de transformação em nível global.”

O presidente e CEO global da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “A Opinno traz capacidades complementares que fortalecem nossa plataforma de consultoria. O modelo híbrido da empresa reforça nosso compromisso compartilhado de oferecer soluções integradas e sustentáveis que criam valor duradouro para os clientes.”

A Andersen Consulting é uma prática global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação em IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensionais da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços fiscais, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria de nível internacional em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishPortuguesePolish

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting fortalece recursos de segurança cibernética através de colaboração com a A3Sec

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting aprimora suas soluções de transformação tecnológica e segurança cibernética através de um acordo de colaboração com a A3Sec, firma especializada em detecção de ameaças impulsionada por dados, resposta a incidentes e gestão de exposição. Com sede na Espanha e escritórios no México e na Colômbia, a A3Sec tem mais de 14 anos de experiência ajudando organizações públicas e privadas nos setores empresarial, governamental, de energia, telecomunica...

A Andersen Consulting amplia plataforma com a Reach Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting expands its platform in the Middle East through a Collaboration Agreement with Reach Consulting....

A Andersen Consulting amplia oferta de transformação digital com a Aesys

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting anuncia um Acordo de Colaboração com a empresa italiana Aesys, fortalecendo suas capacidades em tecnologia e integração de sistemas. Fundada em 2013, a Aesys é uma empresa de tecnologia digital e integração de sistemas que oferece soluções de TI de ponta a ponta. A empresa combina expertise em desenvolvimento de software, computação em nuvem, aprendizado de máquina e cibersegurança com um sólido histórico em integração de sistemas bancários...
Back to Newsroom