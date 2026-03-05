Andersen Consulting expande capacidades por meio da colaboração com a Opinno

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting reforça a sua plataforma por meio de um acordo de colaboração com a Opinno, uma consultora global com sede em Espanha que integra a transformação digital com a inovação empresarial.

Fundada em 2008, a Opinno ajuda as organizações a repensar a forma como inovam, transformam e crescem na economia digital. A empresa aplica design thinking, metodologias ágeis e modelos de colaboração aberta para entregar resultados em três áreas principais: transformação digital, inovação e conteúdo e ecossistemas. Sua prática de transformação digital enfatiza a IA tanto do ponto de vista estratégico quanto do ponto de vista do design, enquanto sua prática de inovação acelera o desenvolvimento e o lançamento no mercado de produtos e serviços. Por meio de seus programas de conteúdo e ecossistemas, a Opinno impulsiona o engajamento e ajuda a construir organizações conectadas e preparadas para o futuro.

“Na Opinno, inovação e transformação digital são mais do que processos; são canais para gerar impacto significativo”, disse Pedro Moneo, fundador e CEO da Opinno. “Nosso modelo híbrido de consultoria combina criatividade empreendedora com rigor corporativo. Colaborar com a Andersen Consulting nos dá a escala e o alcance necessários para ampliar esse impacto para organizações que estão passando por processos de transformação em nível global.”

O presidente e CEO global da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “A Opinno traz capacidades complementares que fortalecem nossa plataforma de consultoria. O modelo híbrido da empresa reforça nosso compromisso compartilhado de oferecer soluções integradas e sustentáveis que criam valor duradouro para os clientes.”

A Andersen Consulting é uma prática global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação em IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensionais da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços fiscais, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria de nível internacional em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras ao redor do mundo.

