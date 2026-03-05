Ushio rondt overname van activiteiten van OSRAM Entertainment and Industry af

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Ushio Inc. heeft vandaag de succesvolle afronding van de overname van de OSRAM Entertainment and Industry (ENI)-activiteiten aangekondigd. Vanaf 2 maart 2026 opereert het bedrijf officieel als onderdeel van de Ushio Group onder de naam Ushio INE GmbH (hierna: Ushio Industry & Entertainment).

Deze strategische overname versterkt Ushio's wereldwijde positie in specialistische verlichting en breidt de mogelijkheden van het bedrijf uit op het gebied van entertainment, bioscoopprojectie, podiumverlichting, industriële toepassingen en hoogwaardige professionele oplossingen.

De nieuw geïntegreerde organisatie combineert de gevestigde technologieportfolio en wereldwijde productiekracht van Ushio met de jarenlange expertise, klantrelaties en toepassingskennis van het voormalige OSRAM Entertainment and Industry-team.

Marko Haas, General Manager van de Business Division van Ushio Industry & Entertainment, lichtte toe:

“Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf en onze klanten wereldwijd. Door de ervaring en vertrouwde marktpositie van de voormalige OSRAM Entertainment and Industry-organisatie te combineren met de wereldwijde hulpbronnen en innovatiekracht van Ushio, creëren we een sterker platform voor toekomstige groei.

Onze prioriteit tijdens deze overgang was continuïteit: waarborgen dat klanten dezelfde hoogwaardige producten, betrouwbare levering en professionele ondersteuning blijven ontvangen waarop ze vertrouwen. Nu de integratie is afgerond, kijken we ernaar uit om samen het volgende hoofdstuk te schrijven, een betere toekomst tegemoet met onze klanten en partners.”

Klanten blijven ondersteund worden door hun bestaande en recent toegewezen commerciële en technische contactpersonen, en de huidige productportfolio's en diensten blijven beschikbaar. De integratie is ontworpen om een naadloze overgang te garanderen zonder verstoring van de lopende activiteiten of leveringsverplichtingen.

Ushio Industry & Entertainment blijft wereldwijd klanten bedienen in de professionele entertainment-, bioscoop- en industriële verlichtingssector, met een focus op productexcellentie, applicatie-expertise en langdurige partnerschappen.

Meer informatie over Ushio Industry & Entertainment en toekomstige ontwikkelingen volgt in de komende maanden.

Ushio Inc. (hoofdkantoor: TSE: 6925)

Het bedrijf, opgericht in 1964, produceert en verkoopt lampen, lasers, lichtemitterende diodes en andere lichtbronnen in het ultraviolette, zichtbare en infrarode spectrum, evenals optische en beeldvormingsapparatuur waarin deze componenten zijn verwerkt. Talrijke Ushio-producten hebben een groot marktaandeel in de industriële procesindustrie, waaronder de productie van halfgeleiders, platte beeldschermen, elektronische componenten en andere producten, en in de beeldverwerking, gekenmerkt door digitale projectoren, verlichting en andere producten. De afgelopen jaren heeft Ushio zijn activiteiten uitgebreid naar de biowetenschappen, met name medische toepassingen en het milieu.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.