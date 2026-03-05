-

Svante verwerft Carbon Alpha Corp., ontwikkelaar van projecten voor koolstofdioxideverwijdering

  • Svante neemt Carbon Alpha over om de commerciële koolstofverwijdering te versnellen en zijn activiteiten op het gebied van CCS/BECCS-projectontwikkeling in West-Canada uit te breiden.
  • De overname voegt het North Star BECCS-project toe, ontwikkeld in samenwerking met de Meadow Lake Tribal Council, waarmee de markt voor duurzame en verifieerbare CDR-credits wordt bevorderd.
  • De transactie versterkt Svante's volledig geïntegreerde platform voor koolstofbeheer, met expertise op het gebied van CO₂-opslag, een regionale pijpleiding en een belangrijke geologische opslaglocatie.
original

VANCOUVER, British Columbia & CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), een leider in koolstofbeheer, en het in Calgary gevestigde Carbon Alpha Corporation (Carbon Alpha) hebben vandaag aangekondigd dat Svante het bedrijf Carbon Alpha en zijn dochterondernemingen, waaronder Carbon Alpha Development Corp., heeft overgenomen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media:
Colleen Nitta
Director, Marketing & Communications
cnitta@svanteinc.com

Industry:
Svante Technologies Inc. LogoSvante Technologies Inc. Logo

Svante Technologies Inc.

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contactpersoon voor de media:
Colleen Nitta
Director, Marketing & Communications
cnitta@svanteinc.com

More News From Svante Technologies Inc.

Samenvatting: Svante en Södra lanceren EU-pilootproject voor koolstofafvang om het gebruik van biogene CO₂ te bevorderen

VÄRÖ, Zweden & VANCOUVER, Brits-Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (“Svante”), een wereldwijde leider op het gebied van oplossingen voor koolstofafvang en -verwijdering op basis van vaste sorptiemiddelen, is trots te kunnen melden dat Södra, de grootste vereniging van boseigenaren in Zweden, heeft aangekondigd dat het begin 2026 de koolstofafvangtechnologie van Svante zal testen op het industrieterrein Värö, waar het de mogelijkheden voor grootschalige afvang in de toekomst zal...

Samenvatting: Svante viert 18 jaar innovatie op het gebied van koolstofbeheer met historische mijlpalen in 2025

VANCOUVER, Brits-Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), een wereldwijde leider op het gebied van oplossingen voor koolstofafvang en -verwijdering, viert deze maand trots zijn 18e verjaardag. Het bedrijf blikt terug op bijna twee decennia baanbrekende industriële koolstofmanagementtechnologie. Dit jaar was een van de meest transformatieve in de geschiedenis van Svante, gekenmerkt door gedurfde innovatie en strategische partnerschappen. Ook stelde het 's werelds eerste comm...

Samenvatting: Svante bejubelt Nobelprijs voor Scheikunde die valideert dat metaal-organische raamwerktechnologie cruciaal is voor commerciële koolstofafvang

BURNABY, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante, een leider in filtertechnologie voor koolstofafvang en -verwijdering op basis van vaste sorptiemiddelen, vierde vorige week de aankondiging van de Nobelprijs voor Scheikunde 2025, die de wetenschappers Susumu Kitagawa, Richard Robson en Omar Yaghi eerde voor hun baanbrekende werk op het gebied van metaal-organische raamwerken (MOF's). Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld...
Back to Newsroom