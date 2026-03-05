Svante verwerft Carbon Alpha Corp., ontwikkelaar van projecten voor koolstofdioxideverwijdering

VANCOUVER, British Columbia & CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), een leider in koolstofbeheer, en het in Calgary gevestigde Carbon Alpha Corporation (Carbon Alpha) hebben vandaag aangekondigd dat Svante het bedrijf Carbon Alpha en zijn dochterondernemingen, waaronder Carbon Alpha Development Corp., heeft overgenomen.

