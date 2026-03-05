Svante verwerft Carbon Alpha Corp., ontwikkelaar van projecten voor koolstofdioxideverwijdering
- Svante neemt Carbon Alpha over om de commerciële koolstofverwijdering te versnellen en zijn activiteiten op het gebied van CCS/BECCS-projectontwikkeling in West-Canada uit te breiden.
- De overname voegt het North Star BECCS-project toe, ontwikkeld in samenwerking met de Meadow Lake Tribal Council, waarmee de markt voor duurzame en verifieerbare CDR-credits wordt bevorderd.
- De transactie versterkt Svante's volledig geïntegreerde platform voor koolstofbeheer, met expertise op het gebied van CO₂-opslag, een regionale pijpleiding en een belangrijke geologische opslaglocatie.
VANCOUVER, British Columbia & CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), een leider in koolstofbeheer, en het in Calgary gevestigde Carbon Alpha Corporation (Carbon Alpha) hebben vandaag aangekondigd dat Svante het bedrijf Carbon Alpha en zijn dochterondernemingen, waaronder Carbon Alpha Development Corp., heeft overgenomen.
