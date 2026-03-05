EPR Properties annonce un accord définitif pour acquérir un portfolio de sept parcs régionaux

KANSAS CITY, Mo.--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, EPR Properties (NYSE: EPR) (la « Société »), a annoncé aujourd’hui avoir conclu des ententes définitives en vue d’acquérir un portefeuille de sept parcs régionaux auprès de Six Flags Entertainment Corporation pour une valeur transactionnelle brute de 342 M$ US, dont environ 315 M$ US ont été fournis par la société et le solde par nos locataires exploitants, y compris des fonds destinés au fonds de roulement et aux améliorations en immobilisations. Cette transaction accroît considérablement le portfolio des attractions de la Société et constitue sa plus importante acquisition depuis 2017.

Les sept parcs comptent plus de 1 600 acres disposant de 418 attractions dans cinq états américains et au Canada, et attirant tout près de 4,5 millions de visiteurs chaque année. Les six parcs régionaux qui sont situés aux États-Unis seront loués à et exploités par Enchanted Parks (autrefois Innovative Attraction Management) conformément à un bail-cadre à long terme. L’unique parc au Canada sera, pour sa part, loué et exploité par La Ronde Opérations inc., une fois la transaction finalisée. Les deux entités sont des exploitants fiables avec lesquels la Société entretient déjà une relation d’affaires.

« Cette acquisition stratégique représente une occasion incontournable d’élargir notre portefeuille d’attractions avec des actifs en immobilier expérientiel de haute qualité dans des marchés régionaux bien établis », a déclaré Gregory K. Silvers, président-directeur général de EPR Properties. « Ces propriétés incarnent les caractéristiques essentielles que nous recherchons : la génération des flux de trésorerie stables et à long terme, l’accessibilité en voiture, un attrait multigénérationnel, et une valeur foncière sous-jacente considérable. Cette transaction s’aligne parfaitement avec nos critères d’investissement rigoureux et accélère notre expansion stratégique dans l’immobilier expérientiel qui génère une valeur durable pour nos actionnaires. »

Propriétés comprises dans la transaction

Les Parcs aux États-Unis – Enchanted Parks

Worlds of Fun – Amusement & Waterpark – Kansas City, MO

Kansas City, MO Valleyfair – Amusement & Waterpark – Minneapolis, MN

Minneapolis, MN Six Flags St. Louis – Amusement & Waterpark – St. Louis, MO

St. Louis, MO Schlitterbahn Waterpark Galveston – Waterpark – Galveston, TX

Galveston, TX Michigan’s Adventure – Amusement & Waterpark – Grand Rapids, MI

Grand Rapids, MI Six Flags Great Escape – Amusement & Waterpark – Queensbury, NY

Parc au Canada

Six Flags La Ronde – Parc d’attractions - Montréal, QC

Faits saillants de l’investissement

Actifs immobiliers souscrits sur la base d’un ratio de couverture de 2,0x

Valorisation attrayante

Nouveaux exploitants spécialisés appuyés par une injection de capital

Actifs immobiliers de grande qualité

Bail-cadre solide

La Société a acquis les noms des propriétés n’appartenant pas à la marque Six-Flags dans le cadre de la transaction, ainsi que les droits à la marque Six-Flags pour l’année 2026. La transaction devrait être conclue vers la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre, sous réserve du respect de certaines conditions de clôture et de l’obtention des approbations de tiers. Aucun impacts significatifs auprès des clients ne sont prévus en cette période de transition. Les parcs poursuivront leurs opérations normales et tous les abonnements saisonniers déjà vendus seront valables pour la saison 2026.

À propos d’EPR Properties

EPR Properties (NYSE: EPR) est la principale fiducie de placement immobilier (FPI / REIT) diversifiée spécialisée dans les baux nets à vocation expérientielle, axée sur une sélection d’actifs expérientiels durables dans le secteur immobilier. Nous misons sur les sites immobiliers qui génèrent de la valeur en facilitant des expériences de loisir et de divertissement hors domicile où les consommateurs choisissent de consacrer leur argent et temps libre. Nous disposons d’un actif total de près de 5,7 $ milliards (après amortissement cumulé d’environ 1,7 $ milliards) à travers 43 états américains et au Canada. Nous appliquons des critères rigoureux en matière de souscription et d’investissement fondés sur des normes clé propres au secteur, aux actifs immobiliers et aux flux de trésorerie des locataires. Nous croyons que notre approche ciblée offre un avantage concurrentiel et un potentiel de rendements stables et attrayants. Pour plus d’informations, consultez : www.eprkc.com.

À propos d’Enchanted Parks

Enchanted Parks est un propriétaire et exploitant de premier plan au sein de l’industrie du divertissement et des loisirs. En tant que troisième plus grande entreprise privée exploitant des parcs régionaux aux États-Unis, Enchanted Parks exploite huit propriétés à travers le pays, offrant des expériences mémorables dans des parcs d’attractions, des parcs aquatiques et des attractions touristiques. La société exploite ses parcs grâce à des équipes compétentes et des pratiques entrepreneuriales qui favorisent l’efficacité opérationnelle, un service à la clientèle hors pair, et des relations clients solides et durables en générant constamment une valeur exceptionnelle. Pour plus d’informations, visitez : www.enchantedparks.com ou contactez 407 798-8384.

À propos de La Ronde Operations, inc.

La Ronde Operations, inc. appartient à Kieran Burke qui, par l’entremise de diverses sociétés, exploite et gère des parcs thématiques, des parcs aquatiques, des hébergements et des sites polyvalents aux États-Unis et au Canada, y compris les autres parcs canadiens d’EPR, soit le Village Vacances Valcartier et le parc aquatique Calypso. À titre de l’un des plus importants exploitants indépendants d’attractions et d’expériences pour visiteurs en Amérique du Nord, les sociétés de M. Burke s’appuient sur plus de 250 ans d’expérience combinée pour améliorer la performance financière et les opérations de 14 propriétés. Pour plus d’information, visitez https://premierparks.com/ ou communiquez avec medoyon@media-rp.com, au 418 806-3696.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l’exception des informations historiques, certaines déclarations contenues ou incorporées par référence dans le présent document peuvent contenir des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (« Securities Act »), et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (« Exchange Act »), telles que celles relatives à nos orientations, à nos ressources en capital et à notre liquidité, notre recherche d’opportunités de croissance, le calendrier des finalisations de transactions et des dépenses d’investissement, nos négociations en cours pour sortir de certaines coentreprises ou les conditions finales d’une telle sortie, nos flux de trésorerie prévus, les performances de nos clients, nos recouvrements de trésorerie prévus et nos résultats d’exploitation et notre situation financière. Les déclarations prospectives présentées dans le présent document sont basées sur les attentes actuelles de la Société. Les déclarations prospectives comportent de nombreux risques et incertitudes, et vous ne devez pas vous y fier comme des prévisions d’événements réels. Rien ne garantit que les événements ou circonstances reflétés dans les déclarations prospectives se produiront. Vous pouvez identifier les déclarations prospectives par l’utilisation de mots tels que « sera », « a l’intention de », « continue », « croit », « peut », « s’attend à », « espère », « anticipe », « objectif », « prévision », « pipeline », « estimations », « offres », « plans », « serait » ou d’autres expressions similaires ou d’autres termes comparables ou discussions de stratégie, de plans ou d’intentions contenus ou incorporés par référence dans le présent document. Les déclarations prospectives dépendent nécessairement d’hypothèses, de données ou de méthodes qui peuvent être incorrectes ou imprécises. Ces déclarations prospectives représentent nos intentions, nos plans, nos attentes et nos convictions et sont soumises à de nombreuses suppositions, risques et incertitudes. Bon nombre des facteurs qui détermineront ces éléments échappent à notre contrôle ou à notre capacité de prévision. Pour plus d’informations sur ces facteurs, veuillez vous référer à la section « Item 1 A. Risk Factors » (facteurs de risque) de notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et, selon le cas, à nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q.

Pour ces déclarations, nous revendiquons la protection de la règle refuge pour les déclarations prospectives contenues dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Nous vous invitons à ne pas vous fier indûment à nos déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date des présentes ou à la date de tout document incorporé par référence dans les présentes. Toutes les déclarations prospectives écrites et orales ultérieures qui nous sont attribuables ou qui sont attribuables à toute personne agissant en notre nom sont expressément soumises dans leur intégralité aux mises en garde contenues ou mentionnées dans la présente section. Sauf si la loi l’exige, nous ne nous engageons aucunement à rendre publiques les révisions apportées à nos déclarations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent document.