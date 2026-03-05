Svante收購除碳計畫開發商Carbon Alpha Corp.

英屬哥倫比亞省，溫哥華 & 亞伯達省，卡加利--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 碳管理先驅Svante Technologies Inc.（以下簡稱「Svante」）和總部位於卡加利的Carbon Alpha Corporation（以下簡稱「Carbon Alpha」）今天宣布Svante已收購Carbon Alpha及其附屬子公司，包括Carbon Alpha Development Corp.和其在North Star Carbon Solutions Corp.與North Star Carbon Solutions Limited Partnership中的所有權權益，後者為加拿大西部的捕碳與儲碳 (CCS) 計畫開發商。這次交易將Carbon Alpha與梅多湖部落理事會 (Meadow Lake Tribal Council, MLTC) 在薩斯喀徹溫省合作開發的旗艦計畫「北極星生物能源捕碳與儲碳計畫」(North Star Bioenergy Carbon Capture and Storage) 加入Svante的業務單位組合，交由Svante Development Inc.主導。

這次交易提高Svante的地質二氧化碳儲存專業能力，使其躍升為一家完全整合的碳管理公司，能夠建立、擁有和經營從源頭到碳匯的所有CCS價值鏈環節。 合併後的Svante業務組合包括一套跨各類市場的捕碳與儲碳工程解決方案，以及一座位於加拿大西部的大型二氧化碳儲存中心。

Carbon Alpha的北極星計畫將在現有的梅多湖部落理事會生物能源中心（MLTC Bioenergy Centre，係一座林業生物質熱電聯產設施）增設捕碳與儲碳 (BECCS) 裝置，將捕獲的生物源二氧化碳永久安全儲存於地下深處的鹹水層中，同時進行測量、監測，並得到高品質、高耐久的二氧化碳去除 (CDR) 信用。梅多湖部落理事會代表薩斯喀徹溫省的九個原住民部落。該理事會將與Svante共同擁有這座BECCS設施。此外，Carbon Alpha還將開發一條新的二氧化碳輸送管，連接這座二氧化碳捕獲設施與位於薩斯喀徹溫省梅多湖西南部的永久地質儲存設施。這項重大捕碳計畫將為薩斯喀徹溫省梅多湖的捕碳設施提供重要的二氧化碳排放管道。這座重要的二氧化碳中心將有機會擴大提供該地區其他生物源二氧化碳排放源的聚合與服務。

梅多湖部落理事會生物能源中心燃燒鄰近鋸木廠的永續廢棄生物質，產生再生電力和熱能。北極星計畫第一期工程將從生物能源中心的煙氣（該設施生物質二氧化碳排放的主要來源）和其他現場來源捕獲每年高達14萬噸的二氧化碳。

「這次收購對Svante的意義重大。與自然協同除碳工程解決方案的耐久性經過驗證，這是我們擴大規模的關鍵時刻。」Svante總裁兼執行長Claude Letourneau說，「整合Carbon Alpha的團隊可讓我們與梅多湖部落理事會合作加速以商業規模交付高度嚴謹的CDR信用。梅多湖部落理事會與我們密切合作推動北極星計畫。」

「Carbon Alpha在今天加入Svante Development，可說是Carbon Alpha的一大里程碑。我們的使命是透過開發可擴展、可耐久的BECCS計畫來加速高度嚴謹的除碳作業。加入全球知名且資金雄厚的企業可穩固我們的實力，以更大的規模、信心與影響力來完成使命。」Carbon Alpha前執行長Simon Bregazzi,說。

「梅多湖部落理事會很高興能與Svante及Carbon Alpha合作，讓北極星BECCS計畫走進下一個階段。北極星計畫帶來經濟發展、全生命週期碳永續性，並提高梅多湖部落理事會既有的綠能設施和林業相關業務的價值，讓梅多湖部落理事會為族人繼續培育經濟發展、就業機會、環境領導力和樂觀精神。」梅多湖部落理事會部落酋長Jeremy Norman說。

這項先進捕碳計畫的下一步工作是進行前端工程設計 (FEED) 研究和鑽探測試井。場地租約和測試井許可證均已取得。該計畫的最終投資決定 (FID) 預計將於2027年第一季做出。

本次交易重點摘要

業務單位整合： Carbon Alpha團隊和北極星BECCS計畫（薩斯喀徹溫省，梅多湖）併入Svante Development Inc.。

Carbon Alpha團隊和北極星BECCS計畫（薩斯喀徹溫省，梅多湖）併入Svante Development Inc.。 原住民合作關係： Svante重申與梅多湖部落理事會合作進行北極星計畫的模式將優先考慮當地就業、技能發展以及如何為參與的原住民帶來長遠經濟利益。

Svante重申與梅多湖部落理事會合作進行北極星計畫的模式將優先考慮當地就業、技能發展以及如何為參與的原住民帶來長遠經濟利益。 標準與嚴謹性： 北極星計畫仍沿用Puro.earth的地質儲碳方法，並將繼續推動嚴謹的MRV框架。

北極星計畫仍沿用Puro.earth的地質儲碳方法，並將繼續推動嚴謹的MRV框架。 計畫時程：預計將於2027年第一季做出最終投資決定。在完成試鑽計劃、取得許可和監管部門批准後，將更新開發和委託計劃。

關於北極星計畫（薩斯喀徹溫省，梅多湖）

北極星計畫 (North Star) 將生物能源捕碳與儲碳整合入既有的梅多湖部落理事會生物能源中心。該計畫的設計旨在捕獲生物質中的生物源二氧化碳，將其壓縮並輸送到專用注入井，安全且永久儲存於地底，產生恆久的除碳信用。北極星計畫已通過初步評估，列入Puro.earth平台的「未來設施」(Future Facility) 名單，並因其發揚原住民所有權和社群利益的設計而獲得加拿大CDR界的認可。請前往此處進一步認識北極星計畫：https://www.carbonalpha.com/northstar。

關於梅多湖部落理事會

梅多湖部落理事會 (MLTC) 成立於1981年，代表薩斯喀徹溫省的九個原住民部落。梅多湖部落理事會透過業務投資參與薩斯喀徹溫省的經濟活動，支持該省偏遠農村地區的經濟和解。100%的資金分配給九個原住民部落以促進當地經濟成長，提升保留區內的教育、醫療保健、青年和老年人計畫、住宅以及社群的其他社會和基礎設施需求。

關於Svante

Svante是一家目標導向的一流捕碳與儲碳解決方案供應商。該公司生產奈米工程過濾器和模組化旋轉接觸器，以對環境負責的方式從工業排放和空氣中捕碳與儲碳。Svante入選2025年全球清潔技術百強名人堂，以及《時代》雜誌和Statista聯合評選的2025年頂級綠色科技公司排行榜。如需進一步資訊，請造訪： www.svanteinc.com。

關於Carbon Alpha

Carbon Alpha是加拿大除碳界的先驅，設計、開發和經營生物能源捕碳與儲碳，從事高品質的耐久捕碳。該公司成立於2021年，總部位於卡加利，其多專長技術專家團隊研發從早期可行性研究和工程設計到建造、營運和取得碳信用額度的全方位一體化儲碳解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。