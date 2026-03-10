-

O processador de tela AR HX77 da Hexagon Semi atinge consumo de energia ultrabaixo com o portfólio de IP Nano da VeriSilicon

Os IPs maduros de GPU, processamento de tela e DeWarp da VeriSilicon permitem, em conjunto, processamento de tela AR altamente integrado e de baixa latência

XANGAI--(BUSINESS WIRE)--A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje que a Hefei Hexagon Semiconductor (Hexagon Semi), fornecedora de SoC para processamento de imagem, adotou o portfólio de IP comprovado da VeriSilicon em seu SoC de processamento de imagem de alto desempenho da série HX77. Os IPs adotados incluem a Unidade de Processamento Gráfico (GPU) GCNanoUltraV 2.5D, o IP de Processamento DeWarp DW100 e o IP de Processamento de Tela DC9200Nano. O SoC foi finalizado com sucesso, obtendo sucesso na primeira tentativa de fabricação em silício.

A série HX77 é um SoC de processamento de imagem altamente integrado e de baixo consumo de energia, baseado na arquitetura RISC-V, que integra interfaces abrangentes de entrada/saída de vídeo, processamento de imagem e recursos de controle do sistema. Ao aproveitar uma arquitetura de computação heterogênea inovadora e tecnologia sofisticada de gerenciamento de energia, o HX77 alcançou um avanço tecnológico que permite saída de 2K a 60 fps com consumo de energia na ordem de miliwatts. O HX77 também implementou o recurso de pairar em 3DoF em dispositivos finais por meio de computação espacial. Além disso, o SoC suporta múltiplas interfaces de exibição, incluindo MIPI, LVDS e DP/eDP, e pode se adaptar de forma flexível a diversas topologias de tela, permitindo exibição independente em duas telas e outros casos de uso típicos de AR (Realidade Aumentada) em diversos óculos e dispositivos de exibição de AR/VR.

A GPU, o processamento de exibição e os IPs de DeWarp fornecidos pela VeriSilicon trabalham em estreita coordenação, permitindo que o SoC da série HX77 execute o buffer e o processamento de imagem sem memória DDR externa. Isso reduz significativamente a latência do sistema e o consumo de energia, atendendo aos requisitos dos óculos de RA para uma solução de exibição altamente integrada. Entre eles, o IP de GPU GCNanoUltraV da VeriSilicon oferece renderização gráfica de alto desempenho e composição multicamadas, permitindo baixa latência e saída visual de alta qualidade. O IP de processamento de exibição DC9200Nano suporta múltiplas interfaces de exibição convencionais e topologias de exibição flexíveis, permitindo saída independente em tela dupla com resolução dupla de 1080p. O IP de processamento DeWarp DW100 fornece correção de distorção de imagem de alta precisão e processamento de transformação geométrica, oferecendo maior consistência visual e saída visual estável para óculos de AR.

Suker Shu, fundador e CEO da Hexagon Semi, afirmou: “O sucesso da primeira versão do SoC da série HX77 valida seus objetivos de design em baixo consumo de energia, alta integração e flexibilidade do sistema de exibição, atendendo às rigorosas demandas dos óculos de AI/AR por eficiência energética, desempenho e tamanho compacto. As soluções de IP maduras e comprovadas da VeriSilicon forneceram suporte crucial no design da arquitetura do sistema, na qualidade da exibição e no gerenciamento do ciclo de desenvolvimento, acelerando o lançamento de nossos produtos para aplicações em óculos de AI/AR.”

“Nossa equipe trabalhou em estreita colaboração com a Hexagon para viabilizar a exibição em cores plenas em óculos leves com consumo de energia ultrabaixo. Por meio de otimização profunda no nível de processamento de pixels e transmissão colaborativa de dados de pixels entre vários IPs, reduzimos significativamente o consumo de energia e eliminamos a necessidade de acesso externo à DDR. Para óculos inteligentes com telas integradas, a otimização abrangente no nível de pixel é essencial para oferecer desempenho e eficiência dentro de orçamentos de energia rigorosos”, disse Weijin Dai, diretor de Estratégia, vice-presidente executivo e gerente geral da Divisão de IP da VeriSilicon. "Nosso portfólio Nano IP para wearables alcança um equilíbrio ideal entre eficiência energética, desempenho e tempo de lançamento no mercado por meio de integração e otimização em nível de subsistema. Esperamos expandir nossa colaboração com parceiros do ecossistema para impulsionar a adoção em larga escala de óculos inteligentes de próxima geração."

Sobre a Hexagon Semiconductor

A Hexagon Semiconductor está comprometida em se tornar uma empresa líder em AIoT SoC, especializada em soluções de processamento de imagem altamente integradas e de baixo consumo de energia que capacitam a inovação dos clientes e impulsionam a evolução de terminais inteligentes. Para consultas de parceria, entre em contato com bd@hexagonsemi.com.

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Contato para a Imprensa: press@verisilicon.com

Industry:

VeriSilicon

SHH:688521
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contato para a Imprensa: press@verisilicon.com

More News From VeriSilicon

Série de IPs ISP8200-FS aprimorada da VeriSilicon obtém certificação de segurança funcional ASIL B

XANGAI--(BUSINESS WIRE)--A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje suas versões aperfeiçoadas mais recentes de IPs de Processamento de Sinal de Imagem (ISP) das séries ISP8200-FS, ISP8200-ES e ISP8200L-ES, apresentando desempenho e eficiência energética aprimorados para melhor suportar sistemas complexos de câmeras automotivas. Estes IPs aperfeiçoados obtiveram com sucesso as certificações de segurança funcional ISO 26262 ASIL B emitidas pela TÜV NORD, uma instituição internacional de inspeção e...

NPU IP VIP9000NanoOi-FS da VeriSilicon conquista certificação ISO 26262 ASIL B

XANGAI--(BUSINESS WIRE)--A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje que sua NPU IP VIP9000NanoOi-FS, obteve com sucesso a certificação ISO 26262 ASIL B, definindo um marco significativo nas capacidades de segurança funcional do portfólio de unidades de processamento de redes neurais da empresa. Esta IP apresenta uma arquitetura otimizada para integração perfeita em SoC, que proporciona inferência de alta qualidade com baixo consumo de energia e um formato compacto em silício. O certificado foi emi...

VeriSilicon e Google lançam em conjunto IP NPU Coral de código aberto

XANGAI--(BUSINESS WIRE)--A VeriSilicon (688521.SH) anunciou recentemente o lançamento conjunto da IP NPU Coral com o Google, direcionada a aplicações de Modelo de Linguagem Ampla (LLM) de borda, sempre ativas e de consumo ultrabaixo de energia. A IP está baseada na pesquisa fundamental do Google em compiladores de aprendizagem automática de código aberto e aperfeiçoada com recursos de segurança de IA, que fornece aos desenvolvedores uma plataforma unificada de código aberto para formar um ecoss...
Back to Newsroom