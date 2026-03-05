-

Svante rileva lo sviluppatore del progetto di rimozione di anidride carbonica, Carbon Alpha Corp.

  • Svante rileva Carbon Alpha per accelerare la rimozione di carbonio su scala commerciale e ampliare la sua attività di sviluppo del progetto CCS/BECCS nel Canada occidentale.
  • L’acquisizione aggiunge il North Star BECCS Project, sviluppato in collaborazione con il Meadow Lake Tribal Council, portando avanti il mercato per crediti CDR duraturi e verificabili.
  • La transazione rafforza la piattaforma di gestione del carbonio totalmente integrata di Svante, aggiungendo le competenze di accumulo di CO₂, una pipeline regionale e un importante polo di accumulo geologico.
VANCOUVER, British Columbia e CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), azienda leader nella gestione del carbonio, e Carbon Alpha Corporation (Carbon Alpha) con sede a Calgary, oggi hanno annunciato che Svante ha acquistato Carbon Alpha e le sue aziende controllate, compresa Carbon Alpha Development Corp.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

