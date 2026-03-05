Svante rileva lo sviluppatore del progetto di rimozione di anidride carbonica, Carbon Alpha Corp.

VANCOUVER, British Columbia e CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), azienda leader nella gestione del carbonio, e Carbon Alpha Corporation (Carbon Alpha) con sede a Calgary, oggi hanno annunciato che Svante ha acquistato Carbon Alpha e le sue aziende controllate, compresa Carbon Alpha Development Corp.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.