Unleash reúne 35 millones de dólares liderado por One Peak para ayudar a que las empresas distribuyan software con tecnología de IA de manera más rápida, segura e inteligente

OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--Unleash, la empresa de FeatureOps de código abierto, anunció hoy una financiación serie B de 35 millones de dólares liderada por One Peak, con participación de los inversores existentes Spark Capital, Frontline Ventures y Firstminute Capital. La nueva financiación se utilizará para acelerar la innovación de productos y la expansión global, en un contexto donde las empresas se enfrentan a las oportunidades y los riesgos de la distribución de software acelerada por la IA.

La IA aceleró drásticamente el desarrollo de software y creó una oportunidad generacional para que cualquier persona en una empresa convierta ideas, instrucciones y prototipos en aplicaciones. Pero la IA se ha movido a un ritmo más rápido que los sistemas diseñados para controlar la distribución de software.

