Winamp Group : Finalisation de la garantie de cours relative à la cession Radionomy/Targetspot

Winamp Group SA (Paris: ALWIN) (Brussels: ALWIN) informe le marché du règlement de la garantie de cours prévue dans le cadre du Share Purchase Agreement signé en 2022 lors de la cession du pôle Radionomy/Targetspot à Azerion.

Conformément aux stipulations contractuelles, les conditions d’activation de cette garantie étant réalisées, le montant maximal de la garantie avait été fixé, à la suite des ajustements intervenus en janvier 2025, à 6.554.780,95 €. Après déduction du prépaiement de 1.350.000 € versé en janvier 2025, le solde définitif restant dû au titre de cette garantie s’élève à 5.204.780,95 €.

Azerion a exercé l’option contractuelle lui permettant de procéder au règlement de cette garantie en actions Azerion. Le nombre d’actions attribuées a été déterminé conformément aux stipulations contractuelles.

Le produit de cette garantie, ainsi qu’une partie des 1.166.606 actions Azerion déjà détenues par Winamp Group SA, sera affecté au remboursement de la première échéance de la dette existante vis-à-vis de son partenaire financier de long terme.

Cette opération contribue au remboursement de la première échéance de dette et renforce la visibilité financière du Groupe, tout en mettant un terme définitif à un mécanisme contractuel hérité de la cession intervenue en 2022.

À propos de Winamp Group

Winamp Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Winamp Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.