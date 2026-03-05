Společnost Mary Kay usiluje o zlatou medaili v globálních výrobních standardech
Kvalita, certifikovaná: společnost Mary Kay získala certifikaci ISO 22716
DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Společnost Mary Kay Inc., globální lídr v oblasti přímého prodeje inovativních produktů pro péči o pleť a krásu, získala certifikaci ISO 22716, mezinárodně uznávaný zlatý standard pro správnou výrobní praxi (GMP) v kosmetickém průmyslu, čímž posílila své neochvějné odhodlání zajistit kvalitu a bezpečnost svých produktů a důvěru spotřebitelů po celém světě.
Klíčové údaje o globální výrobě společnosti Mary Kay:
- Společnost Mary Kay vybudovala své nejmodernější výrobní a výzkumné centrum Richard R. Rogers Manufacturing and R&D Center (R3) na pozemku o rozloze 26 akrů. Toto centrum, certifikované na úrovni Silver LEED, se nachází ve městě Lewisville, Texas.
- R3 představuje investici ve výši více než 100 milionů USD a jedná se o budovu o rozloze 453 000 čtverečních stop.
- R3 má kapacitu až 1 milion jednotek produktů denně na 21 balicích linkách.
- Téměř 60 % produktů vyrobených v tomto závodě je exportováno na mezinárodní trhy, což podporuje působení společnosti ve více než 40 zemích světa.
Norma ISO 22716 poskytuje komplexní globální směrnice v souladu s předpisy EU pro výrobu, kontrolu, skladování a distribuci kosmetických výrobků a zajišťuje bezpečnost a kvalitu v každé fázi výrobního procesu. Certifikace přichází v klíčovém období pro kosmetický průmysl, kdy zákon o modernizaci regulace kosmetických přípravků z roku 2022 („Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022“, MoCRA) posiluje regulační dohled ve Spojených státech a zavádí povinné správné výrobní postupy (GMP) pro kosmetiku.
Chaun Harper , ředitel dodavatelského řetězce ve společnosti Mary Kay Inc., zdůraznil širší význam tohoto milníku: „Ve společnosti Mary Kay není kvalita pouhou položkou na seznamu – je to slib, operační rámec a kultura. Certifikace ISO 22716 je důležitá, protože se jedná o globální standard, který uznává to, o co jsme se vždy snažili: vyrábět výrobky s péčí, konzistentností a odpovědností od surovin až po hotové výrobky. Odráží naši kulturu, která podporuje lidi, aby každý den dělali věci správným způsobem, a posiluje náš dlouhodobý závazek k bezpečným, spolehlivým a odpovědně vyráběným kosmetickým výrobkům.“
ISO 22716 je celosvětově uznáván jako měřítko pro kosmetické GMP. Vyžaduje přísnou dokumentaci, sledovatelnost každé šarže, strukturované školení, řízení kvality dodavatelů a jasně definované procesy, aby bylo zajištěno, že produkty jsou vyráběny bezpečným, kontrolovaným a transparentním způsobem.
Pro spotřebitele je tato certifikace signálem důvěry. Pro regulátory a obchodní partnery dokladem připravenosti a souladu s vyvíjejícími se globálními standardy. Pro společnost Mary Kay Inc. je tato certifikace potvrzením firemní kultury založené na odpovědnosti, spolupráci a excelenci – hodnotách vycházejících ze zlatého pravidla zakladatelky Mary Kay Ash, které podporuje respekt a férové jednání vůči druhým.
V době, kdy kosmetický průmysl vstupuje do nové éry regulace a odpovědnosti, certifikace ISO 22716 společnosti Mary Kay podtrhuje, jak globální standardy, silné řízení a kultura kvality zaměřená na člověka společně utvářejí budoucnost kosmetiky.
