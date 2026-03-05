-

Společnost Mary Kay usiluje o zlatou medaili v globálních výrobních standardech

Kvalita, certifikovaná: společnost Mary Kay získala certifikaci ISO 22716

Chaun Harper, Chief Supply Chain Officer at Mary Kay Inc., emphasized the broader significance of the milestone: “At Mary Kay, quality is not a checkbox – it is a promise, an operational framework, and a culture. (Photo Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Společnost Mary Kay Inc., globální lídr v oblasti přímého prodeje inovativních produktů pro péči o pleť a krásu, získala certifikaci ISO 22716, mezinárodně uznávaný zlatý standard pro správnou výrobní praxi (GMP) v kosmetickém průmyslu, čímž posílila své neochvějné odhodlání zajistit kvalitu a bezpečnost svých produktů a důvěru spotřebitelů po celém světě.

Klíčové údaje o globální výrobě společnosti Mary Kay:

  • Společnost Mary Kay vybudovala své nejmodernější výrobní a výzkumné centrum Richard R. Rogers Manufacturing and R&D Center (R3) na pozemku o rozloze 26 akrů. Toto centrum, certifikované na úrovni Silver LEED, se nachází ve městě Lewisville, Texas.
  • R3 představuje investici ve výši více než 100 milionů USD a jedná se o budovu o rozloze 453 000 čtverečních stop.
  • R3 má kapacitu až 1 milion jednotek produktů denně na 21 balicích linkách.
  • Téměř 60 % produktů vyrobených v tomto závodě je exportováno na mezinárodní trhy, což podporuje působení společnosti ve více než 40 zemích světa.

Norma ISO 22716 poskytuje komplexní globální směrnice v souladu s předpisy EU pro výrobu, kontrolu, skladování a distribuci kosmetických výrobků a zajišťuje bezpečnost a kvalitu v každé fázi výrobního procesu. Certifikace přichází v klíčovém období pro kosmetický průmysl, kdy zákon o modernizaci regulace kosmetických přípravků z roku 2022 („Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022“, MoCRA) posiluje regulační dohled ve Spojených státech a zavádí povinné správné výrobní postupy (GMP) pro kosmetiku.

Chaun Harper , ředitel dodavatelského řetězce ve společnosti Mary Kay Inc., zdůraznil širší význam tohoto milníku: „Ve společnosti Mary Kay není kvalita pouhou položkou na seznamu – je to slib, operační rámec a kultura. Certifikace ISO 22716 je důležitá, protože se jedná o globální standard, který uznává to, o co jsme se vždy snažili: vyrábět výrobky s péčí, konzistentností a odpovědností od surovin až po hotové výrobky. Odráží naši kulturu, která podporuje lidi, aby každý den dělali věci správným způsobem, a posiluje náš dlouhodobý závazek k bezpečným, spolehlivým a odpovědně vyráběným kosmetickým výrobkům.“

ISO 22716 je celosvětově uznáván jako měřítko pro kosmetické GMP. Vyžaduje přísnou dokumentaci, sledovatelnost každé šarže, strukturované školení, řízení kvality dodavatelů a jasně definované procesy, aby bylo zajištěno, že produkty jsou vyráběny bezpečným, kontrolovaným a transparentním způsobem.

Pro spotřebitele je tato certifikace signálem důvěry. Pro regulátory a obchodní partnery dokladem připravenosti a souladu s vyvíjejícími se globálními standardy. Pro společnost Mary Kay Inc. je tato certifikace potvrzením firemní kultury založené na odpovědnosti, spolupráci a excelenci – hodnotách vycházejících ze zlatého pravidla zakladatelky Mary Kay Ash, které podporuje respekt a férové jednání vůči druhým.

V době, kdy kosmetický průmysl vstupuje do nové éry regulace a odpovědnosti, certifikace ISO 22716 společnosti Mary Kay podtrhuje, jak globální standardy, silné řízení a kultura kvality zaměřená na člověka společně utvářejí budoucnost kosmetiky.

O Mary Kay

Tehdy. Nyní. Vždycky. Mary Kay Ash, jedna z prvních, kdo bourali překážky bránící ženám v postupu, založila v roce 1953 v Texasu svou vysněnou kosmetickou značku s jediným cílem: obohatit životy žen. Tento sen rozkvetl do globální společnosti s miliony nezávislých pracovnic prodeje ve více než 40 trzích. Již více než 60 let dává příležitost Mary Kay ženám možnost, aby samy určovaly svou budoucnost prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, propagace a inovací. Společnost Mary Kay se věnuje investování do vědy, která za krásou stojí a do výroby špičkové péče o pleť, dekorativní kosmetiky, výživových doplňků a voňavek. Mary Kay věří v ochranu naší planety pro příští generace, v ochranu žen, které jsou oběťmi rakoviny a domácího zneužívání a v povzbuzování mladých k uskutečnění jejich snů. Zjistěte víc na marykayglobal.com. Najděte nás na Facebooku, Instagramu a LinkedIn, nebo nás sledujte na X.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

