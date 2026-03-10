-

ヘキサゴン・セミのHX77 ARディスプレイ・プロセッサーが、ベリシリコンのナノIPポートフォリオにより超低消費電力を実現

ベリシリコンの成熟したGPU・ディスプレイ処理・デワープIPの連携により、 高度に 統合された低遅延ARディスプレイ処理が可能に

上海--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ベリシリコン（688521.SH）は、画像処理SoCプロバイダーである合肥ヘキサゴン・セミコンダクター（ヘキサゴン・セミ）が、高性能HX77シリーズ画像処理SoCにベリシリコンの実績あるIPポートフォリオを採用したことを発表しました。採用されたIPには、GCNanoUltraV 2.5Dグラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）IP、DW100デワープ処理IP、DC9200Nanoディスプレイ処理IPが含まれます。本SoCはテープアウトに成功し、ファーストパス・シリコンを実現しました。

HX77シリーズは、RISC-Vアーキテクチャーを基盤とした高度に統合された低消費電力のイメージ処理SoCであり、包括的なビデオ入出力インターフェース、画像処理、システム制御機能を統合しています。革新的なヘテロジニアス・コンピューティング・アーキテクチャーと高度な電力管理技術を活用することで、HX77はわずかミリワットレベルの消費電力で2K@60fps出力を実現する技術的ブレークスルーを達成しました。また、HX77は空間コンピューティングにより、端末デバイス上で3DoFホバー機能を実現しました。加えて、本SoCはMIPI、LVDS、DP/eDPなど複数のディスプレイ・インターフェースをサポートし、さまざまなディスプレイ・トポロジーに柔軟な対応が可能で、デュアルスクリーン独立ディスプレイをはじめ、多様なAR/VRグラスやディスプレイ・デバイスにおける典型的なARユース・ケースを実現します。

ベリシリコン提供のGPU、ディスプレイ処理、デワープIPが緊密に連携することで、HX77シリーズSoCは外部DDRメモリーなしで画像バッファリングと処理を実行できます。これによりシステム遅延とエネルギー消費を大幅に削減し、高度に統合されたディスプレイ・ソリューションを求めるARグラスの要件を満たします。中でも、ベリシリコンのGCNanoUltraV GPU IPは高性能なグラフィックス・レンダリングと多層合成を実現し、低遅延かつ高品質な視覚出力を可能にします。DC9200Nanoディスプレイ処理IPは複数の主流ディスプレイ・インターフェースと柔軟なディスプレイ・トポロジーをサポートし、デュアル1080p解像度でのデュアルスクリーン独立出力を実現します。DW100デワープ処理IPの高精度な画像歪み補正と幾何学的変換処理により、ARグラス向けの視覚的整合性の向上と安定した視覚出力をサポートします。

ヘキサゴン・セミの創業者兼CEOであるSuker Shu氏は次のように述べています。「HX77シリーズSoCのファーストパス・シリコンの成功は、低消費電力、高度な統合、ディスプレイ・システムの柔軟性という設計目標を実証し、AI/ARグラスが求める電力効率・性能・小型化という厳しい要求を満たしています。ベリシリコンの成熟した実績あるIPソリューションによるシステム・アーキテクチャー設計やディスプレイ品質、開発サイクル管理への重要なサポートのおかげで、AI/ARグラス向けアプリケーションの製品展開を加速することができます」

「当社チームは、超低消費電力の軽量グラスにおけるフルカラー・ディスプレイを実現するため、ヘキサゴンと緊密に連携してきました。画素処理レベルでのディープ最適化と複数IP間での協調的な画素データ伝送により、エネルギー使用量を大幅に削減し、外部DDRアクセスの必要もなくなりました。ディスプレイを統合したスマート・グラスにおいては、厳しい電力予算内で性能と効率の両立を実現するため、包括的な画素レベル最適化が不可欠です」と、ベリシリコンの最高戦略責任者（CSO）・執行副社長・IP部門ゼネラルマネジャーであるWeijin Daiは述べています。「当社のウェアラブル向けナノIPポートフォリオは、サブシステムレベルの統合と最適化を通じて、電力効率、性能、市場投入までの時間の最適なバランスを実現しています。次世代スマート・グラスの大規模な展開を推進するため、エコシステム・パートナーとの協業拡大を楽しみにしています」

ヘキサゴン・セミコンダクターについて

ヘキサゴン・セミコンダクターは、AIoT SoCのリーディング・カンパニーとなるべく取り組みを進めています。専門とする高度に統合された低消費電力の画像処理ソリューションにより、お客様のイノベーションを支援し、インテリジェント・ターミナルの進化を推進していきます。パートナーシップに関するお問い合わせは、bd@hexagonsemi.comまでお願いします。

ベリシリコンについて

ベリシリコンは、プラットフォームベースの包括的な自己完結型カスタム・シリコン・サービスと、自社の半導体IPを活用した半導体IPライセンス供与サービスをお客様に提供することに尽力しています。詳細情報は、 www.verisilicon.com

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

