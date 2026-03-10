ヘキサゴン・セミのHX77 ARディスプレイ・プロセッサーが、ベリシリコンのナノIPポートフォリオにより超低消費電力を実現

上海--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ベリシリコン（688521.SH）は、画像処理SoCプロバイダーである合肥ヘキサゴン・セミコンダクター（ヘキサゴン・セミ）が、高性能HX77シリーズ画像処理SoCにベリシリコンの実績あるIPポートフォリオを採用したことを発表しました。採用されたIPには、GCNanoUltraV 2.5Dグラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）IP、DW100デワープ処理IP、DC9200Nanoディスプレイ処理IPが含まれます。本SoCはテープアウトに成功し、ファーストパス・シリコンを実現しました。

HX77シリーズは、RISC-Vアーキテクチャーを基盤とした高度に統合された低消費電力のイメージ処理SoCであり、包括的なビデオ入出力インターフェース、画像処理、システム制御機能を統合しています。革新的なヘテロジニアス・コンピューティング・アーキテクチャーと高度な電力管理技術を活用することで、HX77はわずかミリワットレベルの消費電力で2K@60fps出力を実現する技術的ブレークスルーを達成しました。また、HX77は空間コンピューティングにより、端末デバイス上で3DoFホバー機能を実現しました。加えて、本SoCはMIPI、LVDS、DP/eDPなど複数のディスプレイ・インターフェースをサポートし、さまざまなディスプレイ・トポロジーに柔軟な対応が可能で、デュアルスクリーン独立ディスプレイをはじめ、多様なAR/VRグラスやディスプレイ・デバイスにおける典型的なARユース・ケースを実現します。

ベリシリコン提供のGPU、ディスプレイ処理、デワープIPが緊密に連携することで、HX77シリーズSoCは外部DDRメモリーなしで画像バッファリングと処理を実行できます。これによりシステム遅延とエネルギー消費を大幅に削減し、高度に統合されたディスプレイ・ソリューションを求めるARグラスの要件を満たします。中でも、ベリシリコンのGCNanoUltraV GPU IPは高性能なグラフィックス・レンダリングと多層合成を実現し、低遅延かつ高品質な視覚出力を可能にします。DC9200Nanoディスプレイ処理IPは複数の主流ディスプレイ・インターフェースと柔軟なディスプレイ・トポロジーをサポートし、デュアル1080p解像度でのデュアルスクリーン独立出力を実現します。DW100デワープ処理IPの高精度な画像歪み補正と幾何学的変換処理により、ARグラス向けの視覚的整合性の向上と安定した視覚出力をサポートします。

ヘキサゴン・セミの創業者兼CEOであるSuker Shu氏は次のように述べています。「HX77シリーズSoCのファーストパス・シリコンの成功は、低消費電力、高度な統合、ディスプレイ・システムの柔軟性という設計目標を実証し、AI/ARグラスが求める電力効率・性能・小型化という厳しい要求を満たしています。ベリシリコンの成熟した実績あるIPソリューションによるシステム・アーキテクチャー設計やディスプレイ品質、開発サイクル管理への重要なサポートのおかげで、AI/ARグラス向けアプリケーションの製品展開を加速することができます」

「当社チームは、超低消費電力の軽量グラスにおけるフルカラー・ディスプレイを実現するため、ヘキサゴンと緊密に連携してきました。画素処理レベルでのディープ最適化と複数IP間での協調的な画素データ伝送により、エネルギー使用量を大幅に削減し、外部DDRアクセスの必要もなくなりました。ディスプレイを統合したスマート・グラスにおいては、厳しい電力予算内で性能と効率の両立を実現するため、包括的な画素レベル最適化が不可欠です」と、ベリシリコンの最高戦略責任者（CSO）・執行副社長・IP部門ゼネラルマネジャーであるWeijin Daiは述べています。「当社のウェアラブル向けナノIPポートフォリオは、サブシステムレベルの統合と最適化を通じて、電力効率、性能、市場投入までの時間の最適なバランスを実現しています。次世代スマート・グラスの大規模な展開を推進するため、エコシステム・パートナーとの協業拡大を楽しみにしています」

ヘキサゴン・セミコンダクターについて

ヘキサゴン・セミコンダクターは、AIoT SoCのリーディング・カンパニーとなるべく取り組みを進めています。専門とする高度に統合された低消費電力の画像処理ソリューションにより、お客様のイノベーションを支援し、インテリジェント・ターミナルの進化を推進していきます。パートナーシップに関するお問い合わせは、bd@hexagonsemi.comまでお願いします。

ベリシリコンについて

ベリシリコンは、プラットフォームベースの包括的な自己完結型カスタム・シリコン・サービスと、自社の半導体IPを活用した半導体IPライセンス供与サービスをお客様に提供することに尽力しています。詳細情報は、 www.verisilicon.com

