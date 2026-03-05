Hermes Reply s'associe à Lavazza pour développer un nouveau modèle de production numérique optimisée

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Hermes Reply, la société du groupe Reply spécialisée dans la transformation numérique pour la fabrication et la chaîne d'approvisionnement, s'est associée au groupe Lavazza pour concevoir et mettre en œuvre un nouveau modèle de fabrication numérique et efficace, visant à renforcer les capacités opérationnelles, à garantir des normes de qualité élevées et à soutenir la stratégie de développement industriel de la société.

Cette initiative, intitulée « Un nouveau modèle de fabrication numérique et efficace », marque une évolution majeure de l'écosystème de production de Lavazza vers une approche entièrement axée sur les données, intégrant des technologies numériques avancées pour permettre une gestion des processus plus connectée, plus intelligente et plus flexible.

Au cœur du projet se trouve l'introduction d'une plateforme numérique centralisée capable de connecter les machines, les lignes de production et les systèmes de l'usine, consolidant ainsi les données opérationnelles dans un environnement unifié. Cette architecture permet un suivi des performances en temps réel, une analyse avancée des données et une optimisation continue des processus, garantissant une visibilité de bout en bout sur l'ensemble du cycle de production et facilitant une prise de décision plus rapide et axée sur les données. Le nouveau modèle comprend également l'adoption d'interfaces numériques avancées pour améliorer l'interaction entre les opérateurs et les systèmes de production, augmentant ainsi la transparence et rationalisant les processus.

Les technologies d'intelligence artificielle et de vision par ordinateur jouent un rôle clé dans l'amélioration de l'intelligence et de la flexibilité des contrôles qualité et de l'analyse des processus de production le long des lignes d'emballage. Grâce à des systèmes avancés d'analyse d'images et de détection des anomalies, la qualité globale des processus devient plus efficace et plus adaptable. Par exemple, la solution permet de surveiller en temps réel la composition correcte des palettes de produits finis, ce qui réduit les déchets et les reprises tout en garantissant des normes de qualité élevées et constantes.

Le projet a également impliqué la mise en place d'un système centralisé assurant la traçabilité complète des produits, en collectant et en corrélant les données provenant des différentes étapes de production. Cela permet de surveiller les flux de production en temps réel, renforçant ainsi la transparence, le contrôle et la réactivité tout au long de la chaîne de valeur industrielle.

La plateforme numérique est actuellement en cours d'amélioration grâce à des solutions de fabrication cognitive basées sur l'IA agentique, où des réseaux orchestrés et autonomes d'agents IA peuvent collaborer pour identifier les problèmes et, plus généralement, aider Lavazza à optimiser intelligemment ses processus de production.

Grâce à cette collaboration avec Hermes Reply, Lavazza a poursuivi son cheminement vers ses objectifs d'innovation et d'efficacité, en développant un modèle de production dans lequel la flexibilité, le contrôle et la qualité représentent les principaux objectifs. Une initiative conjointe qui consolide l'évolution numérique des processus industriels et met en évidence l'intégration de l'expertise technologique et de la vision industrielle.

Hermes Reply

Hermes Reply est spécialisée dans les solutions architecturales et technologiques, les services de maintenance d'applications pour le secteur automobile et manufacturier, et les services de conseil en gestion. En combinant une connaissance approfondie des processus de production, des technologies de l'industrie 4.0, des capacité d’exécution et une vision stratégique, Hermes Reply accompagne ses clients dans leur transformation numérique afin de faciliter l'adoption de leviers numériques et d'obtenir des résultats à court et à long terme. www.hermes-reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les canaux numériques. En tant que réseau de sociétés hautement spécialisées, Reply accompagne les grands groupes industriels dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que dans le secteur public, dans la définition et le développement de modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux paradigmes de l'IA, du cloud computing, des canaux numériques et de l'Internet des objets. Les services de Reply comprennent : le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

Lavazza

Fondée à Turin en 1895, Lavazza est une entreprise italienne de production de café détenue par la famille Lavazza depuis quatre générations. Aujourd'hui, le groupe est l'un des principaux acteurs du marché mondial du café, avec un chiffre d'affaires de plus de 3,3 milliards d'euros et un portefeuille de marques leaders sur leurs marchés respectifs, notamment Lavazza, Carte Noire, Merrild et Kicking Horse.

La société est présente dans tous les segments d'activité et sur 140 marchés, avec 9 sites de production dans 5 pays. Sa présence mondiale est le résultat d'un parcours de croissance de 130 ans, et les plus de 30 milliards de tasses de café Lavazza produites chaque année témoignent d'une réussite remarquable, qui se poursuit en proposant le meilleur café possible sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à chaque étape de la chaîne de valeur, de la sélection des matières premières à la tasse finale.

