Mary Kay erfüllt höchste globale GMP-Anforderungen

DALLAS, Texas, USA--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Direktvertriebsunternehmen für innovative Schönheits- und Hautpflegeprodukte, hat die ISO 22716-Zertifizierung erhalten. Diese international anerkannte Norm gilt als Goldstandard der GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practices) in der Kosmetikindustrie und bestätigt das feste Bekenntnis des Unternehmens zu Produktqualität, Sicherheit und Verbrauchervertrauen überall auf der Welt.

Wichtige Kennzahlen zur globalen Produktion von Mary Kay:

Das hochmoderne Silver LEED-zertifizierte Richard R. Rogers Manufacturing and R&D Center (R3) von Mary Kay befindet sich auf einem 26 Hektar großen Grundstück in Lewisville, US-Bundesstaat Texas.

Bei dem 453.000 Quadratfuß großen Gebäude R3 handelt es sich um eine Investition von über 100 Millionen US-Dollar.

Mit seinen 21 Verpackungslinien verfügt R3 über eine Produktionskapazität von bis zu 1 Million Einheiten pro Tag.

Fast 60 Prozent der an diesem Standort hergestellten Produkte werden exportiert und stärken so die Präsenz des Unternehmens in mehr als 40 Märkten weltweit.

ISO 22716 definiert umfangreiche globale Richtlinien, die mit den EU-Standards für die Herstellung, Kontrolle, Lagerung und den Versand von Kosmetikprodukten übereinstimmen und Sicherheit und Qualität in jeder Phase des Herstellungsprozesses gewährleisten. Die Zertifizierung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Kosmetikindustrie, da der Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022 (MoCRA) die behördliche Aufsicht in den Vereinigten Staaten stärkt und verbindliche gute Herstellungspraktiken für Kosmetika festlegt.

Chaun Harper, Chief Supply Chain Officer at Mary Kay Inc., betont die Tragweite dieses Meilensteins: „Bei Mary Kay ist Qualität kein bloßes Häkchen auf einer Checkliste – sie ist ein Versprechen, ein operatives Konzept und eine Unternehmenskultur. Die Zertifizierung nach ISO 22716 ist deshalb so wichtig, weil sie als globaler Standard genau das anerkennt, was wir schon immer angestrebt haben: Produkte mit Sorgfalt, Beständigkeit und Verantwortungsbewusstsein herzustellen – von den Rohstoffen bis zum fertigen Produkt. Sie ist Ausdruck unserer Unternehmenskultur, die darauf ausgerichtet ist, Menschen zu befähigen, Tag für Tag das Richtige zu tun, und untermauert unseren langfristigen Einsatz für sichere, zuverlässige und verantwortungsbewusst hergestellte Kosmetikprodukte.“

ISO 22716 gilt weltweit als Benchmark für kosmetische GMP-Richtlinien. Sie erfordert eine rigorose Dokumentation, die Rückverfolgbarkeit jeder Charge, strukturierte Fortbildungen, ein Qualitätsmanagement für Zulieferer und präzise definierte Prozesse, die gewährleisten, dass die Produkte auf eine sichere, kontrollierte und transparente Weise hergestellt werden.

Für Verbraucher signalisiert die Zertifizierung Vertrauen. Für Regulierungsbehörden und Partner demonstriert sie die Bereitschaft, sich an neue globale Standards anzupassen. Für Mary Kay bekräftigt sie eine Unternehmenskultur, die auf Verantwortungsbewusstsein, Teamarbeit und Exzellenz gründet – Werte, die tief in der Philosophie der Goldenen Regel der Gründerin Mary Kay Ash verwurzelt sind.

Mit dem Eintritt der Schönheitsindustrie in eine neue Ära der Regulierung und Verantwortlichkeit zeigt die ISO 22716-Zertifizierung von Mary Kay, wie globale Standards, eine starke Unternehmensführung und eine menschenorientierte Qualitätskultur zusammenwirken, um die Zukunft der Kosmetik zu prägen.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash, eine der ersten, die die unsichtbare Barriere durchbrach, die Frauen am beruflichen Aufstieg hindert, gründete 1963 in Texas ihr schon immer erträumtes Schönheitsunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem weltweit tätigen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen VertriebsmitarbeiterInnen in mehr als 40 Ländern entwickelt. Seit über 60 Jahren befähigt Mary Kay Frauen durch Bildung, Mentorat, Interessenvertretung und Innovation dazu, ihre eigene Zukunft selbst zu bestimmen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay engagiert sich dafür, unseren Planeten für künftige Generationen zu erhalten, von Krebserkrankung oder häuslicher Gewalt betroffene Frauen zu schützen und junge Menschen dazu zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com. Besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.