アンダーセン・コンサルティング、A3Secとの提携でサイバーセキュリティ分野を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、データ主導型の脅威検知、インシデント対応、エクスポージャー管理を専門とするA3Secとの提携を発表し、サイバーセキュリティおよびテクノロジー変革に関するサービスを強化します。

スペインに本社を置き、メキシコとコロンビアにオフィスを構えるA3Secは、金融サービス、通信、エネルギーの大企業や政府機関といった様々なセクターの公共機関および民間組織に対し、デジタル資産のセキュリティ確保を14年以上にわたりサポートしてきました。A3Secは、180名を超えるサイバーセキュリティ専門家を擁するセキュリティ・デジタル監視センター®（CSVD®）を24時間365日体制で運用し、世界280社以上のクライアントにサービスを提供しています。マネージド・ディテクション・アンド・レスポンス、サイバーテレメトリ、脅威インテリジェンス、危機管理を含む統合サイバーセキュリティサービスを提供し、クライアントのレジリエンスを強化しつつリスクを戦略的優位性へと転換し、エクスポージャーを効果的に管理し、最小化できるよう支援しています。

A3SecのCEO兼創設者であるハビエル・ロペス＝テロは、「当社のミッションは、イノベーションとアカウンタビリティを通じてデジタル環境を保護することであり、アンダーセンのグローバルプラットフォームとリソースを活用することで、エンドツーエンドのプロフェッショナルサービスをクライアントにシームレスに提供できるようになります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「A3Secのデータ主導型サイバーセキュリティアプローチは、新世代の問題解決スタイルを反映しています。今回の提携は、ますます複雑化する環境において、クライアントの自信を高めるソリューションを提供する能力を向上させるでしょう」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスをグローバルに展開するコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多角的なサービス・モデルに統合されており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて1000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーに関する世界水準の専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界中のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

