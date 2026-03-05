Hermes Reply werkt samen met Lavazza aan de ontwikkeling van een nieuw digitaal en efficiënt productiemodel

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Hermes Reply, het Reply Group-bedrijf dat gespecialiseerd is in digitale transformatie voor productie en supply chain, is een samenwerking aangegaan met de Lavazza Group voor het ontwerpen en implementeren van een nieuw digitaal en efficiënt productiemodel. Dit model is gericht op het versterken van de operationele capaciteiten, het waarborgen van hoge kwaliteitsnormen en het ondersteunen van de industriële ontwikkelingsstrategie van het bedrijf.

Het initiatief, getiteld 'Een nieuw digitaal en efficiënt productiemodel', vertegenwoordigt een belangrijke evolutie van het productie-ecosysteem van Lavazza naar een volledig datagestuurde aanpak. Geavanceerde digitale technologieën worden geïntegreerd om een ​​meer verbonden, intelligent en flexibel procesbeheer mogelijk te maken.

De kern van het project is de introductie van een gecentraliseerd digitaal platform dat machines, productielijnen en fabriekssystemen met elkaar verbindt en operationele data consolideert in een uniforme omgeving. Deze architectuur maakt realtime prestatiebewaking, geavanceerde data-analyse en continue procesoptimalisatie mogelijk, waardoor end-to-end zichtbaarheid over de gehele productiecyclus wordt gegarandeerd en snellere, datagestuurde besluitvorming wordt gefaciliteerd. Het nieuwe model omvat ook de implementatie van geavanceerde digitale interfaces om de interactie tussen operators en productiesystemen te verbeteren, de transparantie te vergroten en processen te stroomlijnen.

Kunstmatige intelligentie en computervisie spelen een sleutelrol bij het intelligenter en flexibeler maken van kwaliteitscontroles en procesanalyses langs de verpakkingslijnen. Dankzij geavanceerde beeldanalyse en systemen voor anomaliedetectie wordt de algehele proceskwaliteit efficiënter en beter aanpasbaar. De oplossing maakt bijvoorbeeld realtime monitoring mogelijk van de juiste samenstelling van pallets met afgewerkte producten, waardoor afval en nabewerkingen worden verminderd en consistent hoge kwaliteitsnormen worden gewaarborgd.

Het project omvatte ook de implementatie van een gecentraliseerd systeem dat volledige producttraceerbaarheid garandeert door gegevens uit de verschillende productiestadia te verzamelen en te correleren. Dit maakt het mogelijk om in realtime toezicht te houden op de productiestromen, waardoor de transparantie, controle en responsiviteit in de gehele industriële waardeketen worden versterkt.

Het digitale platform wordt momenteel verder verbeterd met cognitieve productieoplossingen gebaseerd op Agentic Artificial Intelligence. Hierbij kunnen georkestreerde en autonome netwerken van AI-agents samenwerken om problemen te identificeren en Lavazza in het algemeen te ondersteunen bij de intelligente optimalisatie van zijn productieprocessen.

Door deze samenwerking met Hermes Reply heeft Lavazza zijn traject naar innovatie en efficiëntie voortgezet en een productiemodel ontwikkeld waarin flexibiliteit, controle en kwaliteit centraal staan. Een gezamenlijk traject dat de digitale evolutie van industriële processen consolideert en de integratie van technologische expertise met industriële visie benadrukt.

Hermes Reply

Hermes Reply is gespecialiseerd in architectuur- en technologische oplossingen, applicatieonderhoudsdiensten voor de automobiel- en productie-industrie en managementadviesdiensten. Door een combinatie van diepgaande kennis van productieprocessen, Industry 4.0-technologieën, leveringscapaciteiten en strategische visie, ondersteunt Hermes Reply zijn klanten in hun digitale transformatietraject om de aanname van digitale enablers te faciliteren en resultaten op korte en lange termijn te behalen. www.hermes-reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als netwerk van hooggespecialiseerde bedrijven ondersteunt Reply grote industriële groepen in de telecom- en mediasector; industrie en dienstverlening; banken en verzekeringen en de publieke sector bij het definiëren en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe paradigma's van AI, cloud computing, digitale media en het internet der dingen. De diensten van Reply omvatten: consultancy, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

Lavazza

Lavazza, opgericht in Turijn in 1895, is een Italiaanse koffieproducent die al vier generaties lang in handen is van de familie Lavazza. Vandaag de dag is de Groep een van de toonaangevende spelers op de wereldwijde koffiemarkt, met een omzet van meer dan € 3,3 miljard en een portfolio van toonaangevende merken in hun respectievelijke markten, waaronder Lavazza, Carte Noire, Merrild en Kicking Horse.

Het bedrijf is actief in alle bedrijfssegmenten en aanwezig in 140 markten, met 9 productiefaciliteiten in 5 landen. De wereldwijde aanwezigheid is het resultaat van een groeitraject van 130 jaar, en de meer dan 30 miljard koppen Lavazza-koffie die jaarlijks worden geproduceerd, zijn het bewijs van een opmerkelijk succesverhaal. Het bedrijf blijft de best mogelijke koffie in elke vorm leveren, met aandacht voor elke fase van de waardeketen – van de selectie van grondstoffen tot het uiteindelijke kopje.

