Cielo avança em conectividade remota resiliente para sua frota nacional de terminais de pagamento com a Thales

MEUDON, França--(BUSINESS WIRE)--Para a Cielo, a conectividade é uma missão crítica. Quando os terminais de pagamento perdem o acesso à rede, as transações param. Para fortalecer a resiliência operacional e melhorar a experiência do lojista, a Cielo está modernizando sua arquitetura de conectividade em toda a sua frota de terminais.

Utilizando a tecnologia eSIM da Thales como parte desta estratégia, a Cielo pode trocar de operadora de rede móvel remotamente (over-the-air) em apenas alguns segundos, sem a necessidade de enviar um técnico e com o mínimo de interrupção na atividade dos lojistas.

Para os comerciantes, a experiência é fluida: se uma rede se torna instável, o terminal de pagamento pode se reconectar automaticamente a outra rede disponível, muitas vezes sem que o lojista sequer perceba.

Este projeto representa uma das primeiras implementações em larga escala da especificação eSIM SGP.32 no setor de POS no Brasil. Ao aproveitar a solução da Thales em conformidade com a GSMA dentro de seu roteiro tecnológico mais amplo, a Cielo possibilita:

Gestão remota do ciclo de vida em escala, permitindo que perfis de conectividade sejam alterados em milhares de terminais simultaneamente.

Manufatura e logística simplificadas, permitindo que os dispositivos sejam ativados localmente no Brasil, independentemente de onde sejam produzidos.

Confiabilidade e redundância aprimoradas, garantindo a continuidade dos negócios mesmo em caso de falhas de rede ou mudanças nas condições comerciais.

"Ao minimizar a redundância de conectividade com transparência, garantimos que os varejistas não percam vendas por problemas de conexão. Estamos elevando o padrão de confiabilidade e escalabilidade na indústria de pagamentos, assegurando que cada transação ocorra de forma segura e sem interrupções", afirma Carlos Alves, CTO da Cielo. "Essa eficiência protege diretamente a receita de nossos clientes e fortalece a confiança que eles depositam na tecnologia da Cielo."

"Esta parceria prova que a conectividade IoT é mais do que apenas estar conectado; trata-se de resiliência de negócios", disse Eva Rudin, VP de Soluções de Conectividade Móvel da Thales. "Ao aproveitar o padrão SGP.32 e nossa liderança em gestão de eSIM, estamos ajudando a Cielo a garantir o tempo de atividade (uptime), proteger a receita e oferecer uma experiência melhor aos lojistas em todo o Brasil."

