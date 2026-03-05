Svante übernimmt den Projektentwickler für Kohlendioxidentfernung Carbon Alpha Corp.

VANCOUVER, Britisch-Kolumbien & CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), ein führendes Unternehmen im Bereich Kohlenstoffmanagement, und die in Calgary ansässige Carbon Alpha Corporation (Carbon Alpha) gaben heute bekannt, dass Svante Carbon Alpha sowie die damit verbundenen Tochtergesellschaften übernommen hat, darunter Carbon Alpha Development Corp. und die Beteiligungen des Unternehmens an North Star Carbon Solutions Corp. sowie North Star Carbon Solutions Limited Partnership, einem Projektentwickler für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) in Westkanada. Mit dieser Transaktion wird Carbon Alphas Vorzeigeprojekt North Star Bioenergy Carbon Capture and Storage (BECCS), das in Partnerschaft mit dem Meadow Lake Tribal Council (MLTC) in Saskatchewan entwickelt wurde, neben Svante Development Inc. Teil des Portfolios der Geschäftseinheiten von Svante.

Diese Transaktion stärkt Svantes Kompetenz bei der geologischen CO 2 -Speicherung als Teil eines vollständig integrierten Unternehmens für Kohlenstoffmanagement, das bereit ist, alle Elemente der CCS-Wertschöpfungskette von der Quelle bis zur Senke zu bauen, zu besitzen und zu betreiben. Svantes kombiniertes Angebot umfasst nun ein Portfolio an Engineering-Lösungen für die CO₂-Abscheidung und -Entfernung in verschiedenen Marktsegmenten sowie einen bedeutenden CO 2 -Speicherhub in Westkanada.

Carbon Alphas Projekt North Star ergänzt das bestehende MLTC Bioenergy Centre, eine Biomasse-KWK-Anlage auf Basis forstwirtschaftlicher Reststoffe, um Bioenergy Carbon Capture and Storage (BECCS). Dabei wird das abgeschiedene biogene CO₂ tief unter der Erde in einem salzhaltigen Aquifer dauerhaft und sicher gespeichert – einschließlich Messung, Überwachung und der Generierung hochwertiger, dauerhafter Zertifikate für Kohlendioxidentfernung (CDR). MLTC vertritt neun First Nations in Saskatchewan. MLTC wird gemeinsam mit Svante Miteigentümer der BECCS-Anlage sein. Darüber hinaus wird eine von Carbon Alpha entwickelte neue CO 2 -Pipeline die Abscheidungsanlage mit einer dauerhaften geologischen Speicherstätte südwestlich von Meadow Lake in Saskatchewan verbinden. Dieser bedeutende CO 2 -Hub eröffnet Erweiterungsmöglichkeiten, um weitere Emittenten von biogenem CO 2 in der Region zu bündeln und anzubinden.

Das MLTC Bioenergy Centre erzeugt erneuerbaren Strom und Wärme durch die Verbrennung nachhaltiger Biomassereststoffe aus dem benachbarten Sägewerk. Phase 1 des North Star Projekts wird bis zu 140.000 Tonnen CO 2 pro Jahr aus dem Rauchgas des Bioenergy Centre (der Hauptquelle der biogenen CO 2 -Emissionen der Anlage) sowie aus weiteren Quellen vor Ort abscheiden.

„Dieses Projekt ist für Svante ein echter Wendepunkt und ein entscheidender Moment, um verifizierbare, dauerhafte technische Lösungen zur Kohlendioxidentfernung im Zusammenspiel mit der Natur zu skalieren“, sagte Claude Letourneau, Präsident und Geschäftsführer von Svante. „Durch die Integration des Teams von Carbon Alpha beschleunigen wir gemeinsam mit der Führung von MLTC, die das Projekt North Star eng mit uns koordiniert, die Bereitstellung hochwertiger Zertifikate für Kohlendioxidentfernung (CDR) im kommerziellen Maßstab.“

„Heute ist ein wichtiger Meilenstein für Carbon Alpha, da wir uns mit Svante Development zusammenschließen. Unsere Mission war es, hochwertige Kohlendioxidentfernung durch die Entwicklung skalierbarer, dauerhafter BECCS-Projekte zu beschleunigen. Der Zusammenschluss mit einer weltweit angesehenen und kapitalstarken Organisation stärkt unsere Fähigkeit, diese Mission in größerem Maßstab, mit höherer Planungssicherheit und stärkerer Wirkung voranzutreiben“, sagte Simon Bregazzi, ehemaliger Geschäftsführer von Carbon Alpha.

„Der Meadow Lake Tribal Council (MLTC) freut sich, gemeinsam mit Svante und Carbon Alpha in die nächste Phase des North Star BECCS Projekts einzutreten. North Star schafft wirtschaftliche Entwicklung, nachhaltige CO₂-Wertschöpfung über den gesamten Zyklus und zusätzlichen Nutzen für die bestehende grüne Energieinfrastruktur sowie die forstwirtschaftlichen Aktivitäten von MLTC. Es ermöglicht den MLTC First Nations, dauerhaft wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze, eine Vorreiterrolle im Umweltschutz und Zuversicht für unsere Menschen zu schaffen“, sagte Jeremy Norman, Vorsitzender von MLTC.

Die nächsten Schritte für dieses fortgeschrittene CO₂-Abscheidungsprojekt umfassen die Durchführung einer FEED-Studie (Front End Engineering Design) sowie eines Testbohrprogramms. Die Pacht für die Fläche sowie die Genehmigung für die Testbohrung liegen bereits vor. Die endgültige Investitionsentscheidung (FID) für das Projekt wird im ersten Quartal 2027 erwartet.

Transaktionshighlights

Integration in den Geschäftsbereich: Das Team von Carbon Alpha und das North Star BECCS Project (Meadow Lake, Saskatchewan) sind Teil von Svante Development Inc. geworden.

Das Team von Carbon Alpha und das North Star BECCS Project (Meadow Lake, Saskatchewan) sind Teil von Svante Development Inc. geworden. Partnerschaft mit indigenen Gemeinschaften: Svante bekräftigt das Partnerschaftsmodell von North Star mit MLTC, bei dem lokale Arbeitsplätze, Kompetenzaufbau und nachhaltige wirtschaftliche Vorteile für die beteiligten First Nations im Mittelpunkt stehen.

Svante bekräftigt das Partnerschaftsmodell von North Star mit MLTC, bei dem lokale Arbeitsplätze, Kompetenzaufbau und nachhaltige wirtschaftliche Vorteile für die beteiligten First Nations im Mittelpunkt stehen. Standards und Integrität : North Star bleibt am Methodikpfad Geologically Stored Carbon von Puro.earth ausgerichtet und wird weiterhin ein strenges MRV-Rahmenwerk voranbringen.

: North Star bleibt am Methodikpfad Geologically Stored Carbon von Puro.earth ausgerichtet und wird weiterhin ein strenges MRV-Rahmenwerk voranbringen. Zeitplan: Die endgültige Investitionsentscheidung (FID) wird im ersten Quartal 2027 erwartet. Ein aktualisierter Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeitplan wird nach dem Testbohrprogramm, den Genehmigungen und den regulatorischen Freigaben festgelegt.

Informationen zu North Star (Meadow Lake, Saskatchewan)

North Star integriert BECCS in das bestehende MLTC Bioenergy Centre. Das Projektdesign zielt darauf ab, biogenes CO₂ aus Biomasse zur Energieerzeugung abzuscheiden, es zu verdichten und zu einer speziellen Injektionsbohrung zu transportieren, um es sicher und dauerhaft geologisch zu speichern und dadurch dauerhafte Zertifikate für Kohlendioxidentfernung zu erzeugen. Nach einer vorläufigen Bewertung wurde North Star auf der Plattform von Puro.earth als Future Facility gelistet und ist in Kanadas CDR-Landschaft für seine indigene Eigentümerstruktur sowie seinen auf Gemeinnutzen ausgelegten Projektansatz anerkannt. Weitere Informationen zum North Star Project finden Sie auf: https://www.carbonalpha.com/northstar.

Informationen zu Meadow Lake Tribal Council

MLTC wurde 1981 gegründet und vertritt neun First Nations im Nordwesten von Saskatchewan. MLTC investiert in Unternehmen, um substanziell an der Wirtschaft Saskatchewans teilzuhaben, und fördert damit wirtschaftliche Versöhnung in einer ländlichen sowie abgelegenen Region der Provinz. 100 % der Ausschüttungen fließen an die neun First Nations, um das lokale Wirtschaftswachstum zu fördern, die Bildung in den Reservaten zu stärken, die Gesundheitsversorgung auszubauen, Programme für Jugendliche und Älteste zu unterstützen, Wohnraum zu schaffen sowie weitere soziale und infrastrukturelle Bedürfnisse der Gemeinschaften zu decken.

Über Svante

Svante ist ein werteorientierter, führender Anbieter von Lösungen für CO₂-Abscheidung und -Entfernung. Das Unternehmen entwickelt nanotechnologisch konzipierte Filter und modulare Rotationskontaktoren, die CO 2 auf umweltverträgliche Weise aus Industrieemissionen und der Umgebungsluft abscheiden und entfernen. Svante gehört zur Global Cleantech 100 Hall of Fame 2025 und zur Liste der Top Greentech Companies of 2025 von TIME und Statista. Weitere Informationen finden Sie auf www.svanteinc.com.

Informationen zu Carbon Alpha

Carbon Alpha ist ein führendes kanadisches Unternehmen im Bereich der Kohlendioxidentfernung und spezialisiert auf die Konzeption, Entwicklung sowie den Betrieb von BECCS-Projekten, die dauerhafte, hochwertige Kohlendioxidentfernung ermöglichen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Calgary wurde 2021 gegründet. Sein interdisziplinäres Team technischer Fachleute liefert vollständig integrierte CO₂-Speicherlösungen von der frühen Machbarkeitsprüfung und technischen Planung bis hin zu Bau, Betrieb sowie der Generierung von Zertifikaten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.