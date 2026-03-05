Andersen Consulting stärkt seine Cybersicherheitskompetenzen durch die Zusammenarbeit mit A3Sec

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert sein Angebot in den Bereichen Cybersicherheit und Technologietransformation durch einen Kooperationsvertrag mit A3Sec, einem Unternehmen, das auf datenbasierte Bedrohungserkennung, Reaktion auf Sicherheitsvorfälle sowie Angriffsflächenmanagement spezialisiert ist.

A3Sec mit Hauptsitz in Spanien und Niederlassungen in Mexiko sowie Kolumbien verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung bei der Unterstützung öffentlicher und privater Organisationen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Energie, Regierung sowie Wirtschaft beim Schutz ihrer digitalen Vermögenswerte. Mit seinem rund um die Uhr betriebenen Security and Digital Surveillance Center® (CSVD®), einem Team aus mehr als 180 Cybersicherheitsexperten und mehr als 280 Kunden weltweit bietet das Unternehmen integrierte Cybersicherheitsdienste, darunter verwaltete Erkennung und Reaktion, Cybertelemetrie, Bedrohungsanalyse sowie Krisenmanagement. Damit hilft A3Sec seinen Kunden, ihre Resilienz zu stärken, Risiken in strategische Vorteile zu verwandeln, Angriffsflächen wirksam zu steuern und Risiken zu minimieren.

„Unser Anspruch war schon immer, das digitale Umfeld durch Innovation und Verantwortungsbewusstsein zu schützen“, sagte Javier López-Tello, Geschäftsführer und Gründer von A3Sec. „Durch Andersens globale Plattform und Ressourcen können wir unseren Kunden nun nahtlos professionelle End-to-End-Dienstleistungen aus einer Hand anbieten.“

„A3Secs datengestützter Ansatz im Bereich der Cybersicherheit steht für eine neue Art, komplexe Probleme zu lösen“, ergänzte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und Geschäftsführer von Andersen. „Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, Lösungen bereitzustellen, die das Vertrauen unserer Kunden in einem zunehmend komplexen Umfeld festigen.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen anbietet – von Unternehmensstrategie und Geschäfts- sowie Technologietransformation über KI-Lösungen bis hin zu Strategien im Bereich Personal. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global eingebunden und bietet weltweit erstklassige Beratungsleistungen in den Bereichen Steuern, Recht, Bewertung, globale Mobilität sowie Beratung. Die globale Plattform umfasst mehr als 50.000 Fachkräfte an über 1.000 Standorten durch Mitglieds- und Kooperationsfirmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und erbringt weltweit über ihre Mitglieds- und Kooperationsfirmen Beratungsleistungen.

