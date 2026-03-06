Cielo impulsa una conectividad remota resiliente para su red de terminales de pago con Thales

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--Para Cielo, la conectividad es crítica para la operación. Cuando las terminales de pago pierden acceso a la red, las transacciones se detienen. Para reforzar la resiliencia operativa y mejorar la experiencia de los comercios, Cielo está modernizando la arquitectura de conectividad de toda su red de terminales.

Como parte de esta estrategia, mediante el uso de la tecnología eSIM de Thales, Cielo puede cambiar de operador móvil de forma remota y por aire en apenas unos segundos, sin necesidad de enviar un técnico y con mínima interrupción de la actividad comercial.

Para los comerciantes, la experiencia es transparente: si una red se vuelve inestable, la terminal de pago puede reconectarse automáticamente a otra red disponible, muchas veces sin que el comerciante siquiera lo note.

Este despliegue representa una de las primeras implementaciones a gran escala de la especificación eSIM SGP.32 en el sector de POS en Brasil. Al aprovechar la solución compatible con la GSMA de Thales dentro de su hoja de ruta tecnológica más amplia, Cielo posibilita:

Gestión remota del ciclo de vida a gran escala, permitiendo cambiar perfiles de conectividad en miles de terminales simultáneamente.

Fabricación y logística simplificadas, lo que permite activar los dispositivos localmente en Brasil independientemente de dónde hayan sido producidos.

Mayor confiabilidad y redundancia, respaldando la continuidad del negocio incluso cuando fallan las redes o cambian las condiciones comerciales.

“Al minimizar la redundancia de conectividad con total transparencia, garantizamos que los minoristas no pierdan ventas debido a problemas de conexión. Estamos elevando el estándar de confiabilidad y escalabilidad en la industria de pagos, asegurando que cada transacción se realice de forma segura y sin interrupciones”, afirmó Carlos Alves, director de tecnología (CTO) de Cielo. “Esta eficiencia protege directamente los ingresos de nuestros clientes y fortalece la confianza que depositan en la tecnología de Cielo.”

“Esta asociación demuestra que la conectividad IoT es mucho más que estar conectado; se trata de resiliencia empresarial”, señaló Eva Rudin, vicepresidenta de Soluciones de Conectividad Móvil en Thales. “Al aprovechar el estándar SGP.32 y nuestro liderazgo en gestión de eSIM, estamos ayudando a Cielo a garantizar la disponibilidad operativa, proteger ingresos y ofrecer una mejor experiencia a los comercios en todo Brasil.”

