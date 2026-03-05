SOLUM en Simbe breiden Europese samenwerking uit om intelligente winkeloperaties te bevorderen

Düsseldorf, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--SOLUM (KOSPI: 248070) en Simbe hebben de uitbreiding aangekondigd van hun strategische samenwerking om autonome winkelintelligentie verder te integreren met de Newton Electronic Shelf Label (ESL)-infrastructuur van SOLUM in heel Europa. De samenwerking werd belicht tijdens EuroShop, waar het Store Intelligence™-platform van Simbe live werd gedemonstreerd op de stand van SOLUM.

Simbe introduceerde onlangs Tally 4.0, de volgende generatie van zijn autonome schapscanrobot, wat de voortdurende evolutie van het bedrijf in retail schapdigitalisering weerspiegelt, met een verlengde operationele looptijd, verbeterde edge computing en geavanceerde visietechnologie. Ontworpen om diepgaandere schapdekking en realtime data-inzichten op enterprise-niveau te leveren, transformeert het platform fysieke schapcondities in bruikbare operationele intelligentie. Simbe levert schapintelligentie aan toonaangevende retailformules wereldwijd.

Door de integratie van Simbe’s autonome schapdata met het Newton ESL-platform van SOLUM kunnen retailers realtime zichtbaarheid koppelen aan betrouwbare digitale uitvoering. Prijsafwijkingen, out-of-stocks en merchandisinghiaten die door het platform van Simbe worden geïdentificeerd, kunnen worden weergegeven via SOLUM’s Newton ESL, dat is ontworpen voor stabiele connectiviteit, snelle updates en gecentraliseerde cloudgebaseerde aansturing over grote winkelnetwerken.

De combinatie vermindert de afhankelijkheid van handmatige winkelcontroles en maakt tegelijkertijd een continue feedbacklus mogelijk tussen schapcondities en digitale communicatie. Dit versterkt prijsconsistentie, ondersteunt verbeterde beschikbaarheid op het schap en verhoogt de algehele operationele discipline in dynamische retailomgevingen.

Tijdens EuroShop konden retailers ervaren hoe autonome winkelintelligentie en schaalbare ESL-infrastructuur samen kunnen functioneren als onderdeel van een uniform winkelraamwerk. De live demonstratie leidde tot constructieve gesprekken over implementatiestrategieën en integratiepaden, waarbij beide bedrijven overeenkwamen nauw te blijven samenwerken met geïnteresseerde Europese retailers om initiatieven voor intelligente winkelmodernisering verder te ontwikkelen.

Paul Warren, VP of EMEA Sales bij Simbe, zei:

“Tally 4.0 vertegenwoordigt een belangrijke stap in het verbinden van digitale besluitvorming met de fysieke winkelrealiteit — met een databasissysteem dat ook is ontworpen om te integreren met sociale en agentic commerce-kanalen. Het uitbreiden van onze samenwerking met SOLUM stelt ons in staat om autonome winkelintelligentie verder te verankeren binnen schaalbare retailinfrastructuren in heel Europa.”

Daniel Lee, CEO van SOLUM Europe, voegde toe:

“Fysieke winkelintelligentie wordt transformerend wanneer deze opereert binnen een verbonden retailecosysteem. De integratie van Simbe’s autonome robotica met onze Newton ESL-ruggengraat breidt dat ecosysteem uit tot in het gangpad en verbindt realtime schapzichtbaarheid met veerkrachtige digitale infrastructuur in grootschalige retailomgevingen.”

Over SOLUM

SOLUM werd in 2015 opgericht als spin-off van Samsung Electro-Mechanics en is een beursgenoteerd bedrijf aan de KOSPI-beurs. Het bedrijf heeft zich gevestigd als leider in energieoplossingen, displaytechnologieën en elektronische schaplabels (ESL), en stimuleert innovatie in de wereldwijde retailsector. Met een sterke toewijding aan klantgerichte innovatie en duurzame retailtransformatie blijft SOLUM hoogwaardige oplossingen ontwikkelen die retailers in staat stellen efficiënter te opereren in een steeds digitaler wordende wereld.

www.solum-group.com

Over Simbe

Simbe is wereldwijd marktleider in retail schapdigitalisering. Het Store Intelligence™-platform combineert geavanceerde computer vision, kunstmatige intelligentie en automatisering om retailers realtime zichtbaarheid te geven in elk schap, elk product en elke winkel. Uitgerold in 10 landen en vertrouwd door retailers in bijna een dozijn sectoren, stelt Simbe organisaties in staat om intelligente automatisering op schaal toe te passen, operationele precisie te verbeteren en zowel medewerkers- als klantbeleving te verhogen.

www.simberobotics.com