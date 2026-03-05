Andersen Consulting renforce ses capacités en matière de cybersécurité par le biais d’un accord de collaboration avec A3Sec

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi de renforcer son offre en matière de cybersécurité et de transformation technologique en passant un accord de collaboration avec A3Sec, un cabinet spécialisé dans les services de détection des menaces, de réponse aux incidents et de gestion de l’exposition au risque, basés sur les données.

Basé en Espagne et disposant de bureaux au Mexique et en Colombie, A3Sec aide depuis plus de 14 ans des organisations publiques et privées dans les secteurs des services financiers, des télécommunications et de l’énergie, ainsi que des administrations publiques et des entreprises à sécuriser leurs actifs numériques. Grâce à son Security and Digital Surveillance Center® (CSVD®) opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et à son équipe de plus de 180 professionnels de la cybersécurité au service, le cabinet fournit des services intégrés de cybersécurité à plus de 280 clients à travers le monde. Ces services incluent notamment la détection et la réponse gérées, la cybertélémétrie, la veille des menaces et la gestion des crises. A3Sec aide ainsi ses clients à renforcer leur résilience et à transformer les risques en avantages stratégiques, tout en gérant efficacement leur exposition et en minimisant les risques.

« Notre objectif a toujours été de protéger l’environnement numérique par le biais de l’innovation et de la responsabilité », a déclaré Javier López-Tello, PDG et fondateur d’A3Sec. « Grâce à la plateforme et aux ressources mondiales d’Andersen, nous sommes désormais en mesure de fournir à nos clients des services professionnels de bout en bout en toute transparence. »

« L’approche axée sur les données d’A3Sec en matière de cybersécurité reflète une capacité de résolution des problèmes de nouvelle génération », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen. « Cette collaboration accroît notre capacité à proposer des solutions qui renforcent la confiance des clients dans un environnement de plus en plus complexe. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.