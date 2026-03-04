Unleash lève 35 millions de dollars auprès de One Peak pour aider les entreprises à déployer des logiciels alimentés par l'IA plus rapidement, plus sûrement et plus intelligemment

OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Unleash, société open source spécialisée dans les solutions FeatureOps, a annoncé aujourd'hui un tour de table de série B de 35 millions de dollars menée par One Peak, avec la participation de ses investisseurs actuels : Spark Capital, Frontline Ventures et Firstminute Capital. Ces nouveaux fonds serviront à accélérer l'innovation produit et le développement international alors que les entreprises doivent gérer les possibilités et les risques liés au déploiement de logiciels accéléré par l'IA.

L'IA a considérablement accéléré le développement logiciel, offrant à tous les intervenants d'une entreprise une possibilité unique de transformer des idées, invites et prototypes en applications. Cependant, l'IA a également distancé les systèmes conçus pour contrôler le déploiement des logiciels. Une étude de DORA montre qu'une augmentation de 25 % de l'adoption de l'IA est corrélée à une baisse de 7 % de la stabilité des logiciels. Les entreprises déploient du code 2 à 3 fois plus vite grâce à l'IA ; et pourtant les pannes causées par des déploiements de fonctionnalités incontrôlés et l'absence de mécanismes d'arrêt d'urgence coûtent aux entreprises des millions d'euros en pertes de revenus, en temps d'arrêt prolongés affectant les clients et dommageables pour leur image de marque. FeatureOps s'impose comme la couche opérationnelle manquante, offrant aux entreprises un contrôle en temps réel sur ce qui est activé, qui y a accès et la rapidité avec laquelle une action peut être désactivée lorsque le code généré par l'IA évolue plus vite que la capacité de réaction de la gouvernance traditionnelle.

« Lorsqu’un code généré par l’IA est déployé en production et qu’une panne survient, chaque minute de temps d'arrêt engendre des pertes de revenus et de clients », explique Egil Østhus, CEO et cofondateur. « Il est primordial de pouvoir diagnostiquer, corriger et rétablir le service immédiatement. La plateforme open source FeatureOps d’Unleash vous offre ce contrôle, et nous avons démontré son efficacité dans les secteurs les plus réglementés au monde. »

La tension entre vitesse et stabilité se fait de plus en plus sentir au sein des équipes d'ingénierie.

« Ce sont toujours les développeurs qu'on appelle à 2 heures du matin quand quelque chose ne va pas », explique Ivar Østhus, CTO et créateur d'Unleash. « Les ingénieurs fournissent des solutions plus vite que jamais, mais sont aussi plus stressés que jamais car ils ont moins de visibilité sur ce qui est réellement en production. Nous leur donnons cette visibilité pour qu'ils puissent continuer à travailler rapidement, tout en sachant exactement ce qui est en ligne et en pouvant le déployer ou l'arrêter en quelques secondes. »

Conçue pour les environnements à haute conformité, Unleash est la plus grande plateforme FeatureOps open source au monde, avec plus de 13 000 étoiles sur GitHub et 40 millions de téléchargements. Comme l'a souligné la récente conférence utilisateurs d'Unleash, en fournissant un cadre transparent et de niveau entreprise pour le FeatureOps, Unleash est devenu un système de référence pour des organisations telles que Prudential, Lloyds Banking Group, Wayfair et Lenovo, qui doivent concilier la rapidité alimentée par l'IA et une gouvernance de niveau entreprise à grande échelle.

« Chez Wayfair, la vitesse de développement a explosé. Les développeurs intègrent des quantités considérables de code assisté par l'IA, et les tests sont mis en production plus rapidement que jamais. Cependant on se heurte à un paradoxe : la vitesse augmente, mais la fiabilité diminue. L'IA augmente les risques, car il est quasiment impossible pour les équipes d'assurance qualité de suivre le rythme. C'est là que FeatureOps entre en jeu. À notre échelle, une seule mise en production non contrôlée pourrait entraîner des pertes de revenus considérables », a déclaré Kiriti Dhanai, ingénieure en fiabilité des sites chez Wayfair, lors de la conférence UnleashCon.

Avec ce financement de série B, Unleash va accélérer ses investissements dans la gestion autonome des fonctionnalités de bout en bout et dans l'expérimentation full stack, fournissant ainsi la première infrastructure de publication à sécurité intégrée du secteur qui comblera l'écart entre la vitesse de l'IA et la responsabilité humaine.

« L’IA transforme la manière et la vitesse de développement des logiciels, et les entreprises qui réussiront seront celles qui sauront exploiter efficacement cette vitesse », a déclaré Christoph Mayer, associé chez One Peak. « Unleash fournit la couche de contrôle qui permet aux entreprises d’innover plus rapidement tout en garantissant la gouvernance et la fiabilité. Cette combinaison est incroyablement puissante. »

Le tour de table de série B porte le financement total d'Unleash à 51,5 millions de dollars. Depuis son tour de table de série A en 2022, Unleash a :

doublé ses revenus annuels récurrents au cours des trois dernières années, avec un NRR de 140 %.

au cours des trois dernières années, avec un NRR de 140 %. franchi la barre des 500 clients payants.

réalisé plus de 40 millions de téléchargements au total , soit une augmentation significative de sa présence mondiale.

, soit une augmentation significative de sa présence mondiale. obtenu plus de 13 000 étoiles sur GitHub, conservant sa position de plus grand écosystème de gestion de fonctionnalités open source au monde.

conservant sa position de plus grand écosystème de gestion de fonctionnalités open source au monde. permis à des milliards d'entreprises du monde entier d'effectuer quotidiennement des évaluations de fonctionnalités.

rapidement étendu sa clientèle d'entreprises , en restant centrée sur des secteurs hautement réglementés tels que les services financiers et le commerce de détail mondial.

, en restant centrée sur des secteurs hautement réglementés tels que les services financiers et le commerce de détail mondial. reconnu FeatureOps comme catégorie essentielle pour les entreprises déployant des logiciels générés par l'IA à grande échelle.

Ressources supplémentaires :

Découvrez la vision d'Unleash pour FeatureOps dans un monde alimenté par l'IA.

Écoutez les témoignages de clients tels que Prudential, Lloyds Banking Group, Wayfair et Lenovo sur UnleashCon et lors d'évènements clients associés.

Pour en savoir plus sur FeatureOps, rendez-vous sur https://featureops.io/.

À propos d'Unleash

Unleash est la plateforme FeatureOps d'entreprise qui intègre la gestion autonome des fonctionnalités aux processus de développement logiciel modernes. Conçue pour l'ère de l'IA, Unleash offre aux entreprises un contrôle en temps réel sur le comportement de leurs logiciels en production, permettant des déploiements maîtrisés, des expérimentations full stack et des rollbacks ciblés à grande échelle. Utilisée par des entreprises telles que Lloyds Bank, Prudential, Wayfair, Lenovo et Mercadona, Unleash s'adapte à la taille et à la complexité opérationnelle des entreprises les plus importantes et les plus innovantes au monde.

À propos de One Peak

One Peak est une société de capital-investissement de premier plan spécialisée dans les entreprises technologiques en phase d'expansion, gérant 4 milliards de dollars d'actifs. One Peak apporte son savoir-faire opérationnel, son capital de croissance et l'accès à son vaste réseau d'entrepreneurs exceptionnels pouvant aider les entreprises innovantes à forte croissance à devenir des leaders incontestés de leur secteur. Parmi les investissements de One Peak, outre Unleash, figurent Akur8, Ardoq, Cymulate, Datarails, Deepki, Docplanner, emnify, iplicit, Keepit, Lucca, Neo4j, PandaDoc, Sparta et bien d'autres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.onepeak.tech.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.