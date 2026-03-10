Le processeur d’affichage AR HX77 d’Hexagon Semi atteint une consommation d’énergie ultra-faible grâce au portefeuille de PI Nano de VeriSilicon

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd’hui que Hefei Hexagon Semiconductor (Hexagon Semi), un fournisseur de SoC de traitement d’image, a adopté le portefeuille de PI éprouvé de VeriSilicon dans son SoC de traitement d’image haute performance de la série HX77. Les PI adoptées comprennent la PI GCNanoUltraV 2.5D Graphics Processing Unit (GPU), la PI DW100 DeWarp Processing et la PI DC9200Nano Display Processing. Le SoC a été validé avec succès, réalisant un premier succès silicium.

La série HX77 est un SoC de traitement d’images hautement intégré et à faible consommation d’énergie basé sur l’architecture RISC-V, intégrant des interfaces d’entrée/sortie vidéo complètes, des capacités de traitement d’images et de contrôle du système. En tirant parti d’une architecture informatique hétérogène innovante et d’une technologie sophistiquée de gestion de l’énergie, le HX77 a réussi à réaliser une percée technologique qui permet une sortie 2K à 60 fps avec une consommation d’énergie de l’ordre du milliwatt. Le HX77 a également réalisé la fonctionnalité de suspension 3DoF sur les appareils finaux grâce au calcul spatial. De plus, le SoC prend en charge plusieurs interfaces d’affichage, notamment MIPI, LVDS et DP/eDP, et peut s’adapter de manière flexible à diverses topologies d’affichage, permettant un affichage indépendant sur deux écrans et d’autres cas d’utilisation typiques de la RA sur divers lunettes RA/RV et appareils d’affichage.

Le GPU, le traitement d’affichage et les PI DeWarp fournis par VeriSilicon fonctionnent en étroite coordination, permettant au SoC de la série HX77 d’effectuer la mise en mémoire tampon et le traitement des images sans mémoire DDR externe. Cela réduit considérablement la latence du système et la consommation d’énergie, répondant ainsi aux exigences des lunettes RA en matière de solution d’affichage hautement intégrée. Parmi celles-ci, la PI GPU GCNanoUltraV de VeriSilicon offre un rendu graphique haute performance et une composition multicouche, permettant une sortie visuelle de haute qualité et à faible latence. La PI de traitement d’affichage DC9200Nano prend en charge plusieurs interfaces d’affichage courantes et des topologies d’affichage flexibles, permettant une sortie indépendante sur deux écrans avec une double résolution 1080p. La PI de traitement DW100 DeWarp fournit une correction de distorsion d’image et un traitement de transformation géométrique de haute précision, offrant une meilleure cohérence visuelle et une sortie visuelle stable pour les lunettes AR.

Suker Shu, fondateur et directeur général de Hexagon Semi, déclare : « Le succès dès la première tentative du SoC de la série HX77 confirme ses objectifs de conception en matière de faible consommation d’énergie, d’intégration élevée et de flexibilité du système d’affichage, répondant ainsi aux exigences strictes des lunettes IA/RA en termes d’efficacité énergétique, de performances et de taille compacte. Les solutions de PI matures et éprouvées de VeriSilicon ont apporté un soutien crucial dans la conception de l’architecture du système, la qualité d’affichage et la gestion du cycle de développement, accélérant ainsi le lancement de notre produit pour les applications de lunettes IA/RA. »

« Notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec Hexagon pour permettre un affichage en couleur dans des lunettes légères à très faible consommation d’énergie. Grâce à une optimisation approfondie au niveau du traitement des pixels et à la transmission collaborative des données de pixels entre plusieurs IP, nous avons considérablement réduit la consommation d’énergie et éliminé le besoin d’un accès DDR externe. Pour les lunettes intelligentes avec affichage intégré, une optimisation complète au niveau des pixels est essentielle pour offrir à la fois performances et efficacité dans le cadre de budgets énergétiques stricts », déclare Weijin Dai, directeur de la stratégie, vice-président exécutif et directeur général de la division PI chez VeriSilicon. « Notre portefeuille de PI Nano pour les appareils portables atteint un équilibre optimal entre efficacité énergétique, performances et délai de mise sur le marché grâce à l’intégration et à l’optimisation au niveau des sous-systèmes. Nous sommes impatients d’étendre notre collaboration avec nos partenaires de l’écosystème afin de favoriser l’adoption à grande échelle des lunettes intelligentes de nouvelle génération. »

À propos d’Hexagon Semiconductor

Hexagon Semiconductor s’engage à devenir une entreprise leader dans le domaine des SoC AIoT, spécialisée dans les solutions de traitement d’images hautement intégrées et à faible consommation d’énergie qui favorisent l’innovation chez ses clients et stimulent l’évolution des terminaux intelligents. Pour toute demande de partenariat, veuillez contacter : bd@hexagonsemi.com.

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon s’engage à fournir à ses clients des services de silicium personnalisés, complets et uniques, basés sur une plateforme, ainsi que des services de licences PI pour semi-conducteurs en tirant parti de sa PI interne de semi-conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.verisilicon.com

