Hermes Reply se asocia con Lavazza para desarrollar un nuevo modelo de fabricación digital y eficiente

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Hermes Reply, la empresa de Reply Group que se especializa en la transformación digital para la fabricación y la cadena de suministro, se asoció con Lavazza Group en el diseño y la implementación de un nuevo modelo de fabricación digital y eficiente, que está destinado a reforzar las capacidades operativas, garantizar altos estándares de calidad y apoyar la estrategia de desarrollo industrial de la empresa.

La iniciativa, que recibe el nombre de "Un nuevo modelo de fabricación digital y eficiente", representa una importante evolución del ecosistema de producción de Lavazza hacia un enfoque que está totalmente basado en datos, que integra tecnologías digitales avanzadas para permitir una gestión de procesos más conectada, inteligente y flexible.

El núcleo del proyecto es la introducción de una plataforma digital centralizada que puede conectar máquinas, líneas de producción y sistemas de planta, consolidando los datos operativos en un entorno unificado. Esta arquitectura permite la supervisión del rendimiento en tiempo real, el análisis avanzado de datos y la optimización continua de los procesos, lo que garantiza una visibilidad integral de todo el ciclo de producción y facilita una toma de decisiones más rápida y basada en datos. El nuevo modelo también incluye la adopción de interfaces digitales avanzadas para mejorar la interacción entre los operadores y los sistemas de producción, aumentando la transparencia y agilizando los procesos.

Las tecnologías de Inteligencia artificial y Visión artificial desempeñan un papel fundamental a la hora de hacer que los controles de calidad y el análisis de los procesos de producción en las líneas de envasado sean más inteligentes y flexibles. Gracias a los avanzados sistemas de análisis de imágenes y detección de anomalías, la calidad general del proceso gana en eficiencia y adaptabilidad. Por ejemplo, la solución permite supervisar en tiempo real la composición correcta de los palés de productos acabados, lo que reduce los residuos y las repeticiones de trabajo, al tiempo que garantiza unos estándares de calidad elevados y constantes.

El proyecto también incluyó la implementación de un sistema centralizado que garantiza la trazabilidad completa del producto, recopilando y correlacionando datos de las diferentes etapas de producción. Esto permite supervisar los flujos de producción en tiempo real, reforzando la transparencia, el control y la capacidad de respuesta en toda la cadena de valor industrial.

Actualmente, la plataforma digital se está mejorando aún más con soluciones de fabricación cognitiva basadas en inteligencia artificial agencial, en las que redes coordinadas y autónomas de agentes de IA pueden colaborar en la identificación de problemas y, de manera más general, ayudar a Lavazza en la optimización inteligente de sus procesos de producción.

A través de esta colaboración con Hermes Reply, Lavazza ha continuado su camino hacia los objetivos de innovación y eficiencia, desarrollando un modelo de producción en el que la flexibilidad, el control y la calidad representan los principales objetivos. Un camino compartido que consolida la evolución digital de los procesos industriales y destaca la integración de la experiencia tecnológica con la visión industrial.

Hermes Reply

Hermes Reply se especializa en soluciones arquitectónicas y tecnológicas, servicios de mantenimiento de aplicaciones para el sector automotriz y manufacturero, y servicios de consultoría de gestión. Al combinar un profundo conocimiento de los procesos de producción, las tecnologías de la Industria 4.0, las capacidades de entrega y la visión estratégica, Hermes Reply apoya a sus clientes en el proceso de transformación digital para facilitar la adopción de facilitadores digitales y lograr resultados a corto y largo plazo. www.hermes-reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] se especializa en el diseño y la implementación de soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. Como red de empresas altamente especializadas, Reply apoya a los principales grupos industriales en los sectores de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, la industria y los servicios, la banca y los seguros, y el sector público en la definición y el desarrollo de modelos de negocio habilitados por los nuevos paradigmas de la inteligencia artificial, la computación en la nube, los medios digitales y el Internet de las cosas. Los servicios de Reply incluyen: consultoría, integración de sistemas y servicios digitales. www.reply.com

Lavazza

Fundada en Turín en 1895, Lavazza es una empresa italiana productora de café propiedad de la familia Lavazza desde hace cuatro generaciones. En la actualidad, el grupo es uno de los principales actores del mercado mundial del café, con unos ingresos superiores a los €3300 millones y una cartera de marcas líderes en sus respectivos mercados, entre las que se incluyen Lavazza, Carte Noire, Merrild y Kicking Horse.

La empresa opera en todos los segmentos de negocio y está presente en 140 mercados, con 9 plantas de producción en 5 países. Su presencia global es el resultado de un recorrido de crecimiento que abarca 130 años, y las más de 30 000 millones de tazas de café Lavazza producidas cada año son la prueba de una notable historia de éxito, que continúa ofreciendo el mejor café posible en todas sus formas, prestando atención a cada etapa de la cadena de valor, desde la selección de la materia prima hasta la taza final.

