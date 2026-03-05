美國科技公司Coupang獲LexisNexis評選為2026年百大全球創新公司

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於美國的數位服務科技先驅Coupang宣布在2026年連續兩年登上LexisNexis百大創新公司排行榜。LexisNexis在今天發表的報告《2026年全球百大創新動力》(Innovation Momentum 2026: The Global Top 100) 中刊出了這份排行榜。

LexisNexis表示，進入百大排行榜表示Coupang的專利組合在過去兩年中做出實質進步，而連續兩年入榜證明該公司的創新動力正熾。

LexisNexis採用「專利資產指標」(Patent Asset Index) 的「創新動力」(Innovation Momentum) 評估辦法大層面分析各公司的專利組合在過去兩年間做出的可量化進步，擬定這份百大創新公司排行榜。

「我們很榮幸能夠獲得這份肯定，它證明我們致力推動創新科技、重新定義商業未來走向、擴大美國出口產品的全球版圖、觸及新市場內的新客戶。」Coupang全球事務長Robert Porter說，「我們為旗下的眾多發明家感到驕傲，他們驅策創新，幫助Coupang以績優表現服務國際客戶，並與銷售合作夥伴進一步密切合作。」

Coupang在過去數年間穩步發展創新計劃，為該公司的專利計畫造就引人注目的成長：

Coupang在全球取得的專利累積數量已從2015年的91項增加到2025年的3919項，平均年增率為45%。

僅僅在美國，Coupang便獲得了354項專利。

Coupang於2024年至2025年間在南韓獲得了933項專利。

自2021年迄今，台灣已頒發1132項專利給Coupang。

Coupang公司2025年的專利申請中列出的員工發明家人數打破歷史紀錄，高達736人。

「Coupang連續兩年登上全球百大創新公司排行榜，說明該公司的創新組合兼具技術廣度與品質深度。」LexisNexis智慧財產解決方案智慧財產分析與戰略資深總監Marco Richter說，「Coupang的專利資產顯示智慧財產是該公司業務核心戰略驅動因素中的首要考量。這種方法能夠有效增強企業實力，保持穩定成功。」

Coupang旗下的發明家以及他們的發明平均分布於該公司的各類業務與職能單位，包括全球營運、電子商務工程、廣告與市場、客戶體驗與零售。比如說：

Coupang的零售業務採用機器學習，其系統不間斷即時分析購買趨勢並智慧管理公司遍佈各地的物流中心網絡中數百萬種產品的經銷和庫存。

Coupang為其影音串流服務「Coupang Play」開發了一款智慧網關系統，即時監控伺服器負載和速度，將每段影音動態定向到最佳伺服器進行串流傳輸。讓更多用戶在流量高峰期也能欣賞到清晰流暢的影音傳輸。

Coupang為其食品外送服務「Coupang Eats」開發了一款可智慧調整餐廳訂單「建議準備時間」的系統，利用機器學習改善各餐廳的即時工作量和營運模式。這套系統透過分享每一份訂單所需的精確準備時間，將外送司機等候取餐時間減至最低，確保顧客取得餐點時，餐點的新鮮度仍處於峰值。

Coupang已投資數十億美元打造整合如人工智慧和客製化機器人等先進技術的端到端物流基礎設施。Coupang用科技支持其全球業務的各個環節，用無與倫比的交付速度與品質服務美國以及全球190個國家/地區的客戶，2025年出口的美國商品和服務總值在50億美元以上。

除了LexisNexis的肯定之外，Coupang不久前還贏得2025年快公司 (Fast Company) 全球最具創新力公司排行榜零售類第二名。

關於Coupang

財星150大公司Coupang是一家在紐約證交所上市的科技公司 (NYSE: CPNG)，旗下Coupang Eats、Coupang Play、Rocket Now和FarFetch等品牌為全球客戶提供零售、餐廳外送、影音串流與金融服務。

關於LexisNexis智慧財產解決方案

LexisNexis®智慧財產解決方案致力為全球企業指出明確的創新之路。我們協助創新者做出更明智的決策、提高生產力、遵循法規，最終獲得競爭優勢，締造更大成就。我們的搜尋、工作流程和分析解決方案套組幫助企業以更高的效率將有意義的創新帶給全世界。我們很榮幸能夠直接支持和服務這些創新者，幫助他們提升人類福祉。

