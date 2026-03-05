Cielo potenzia la connettività remota per il remota resiliente per la sua flotta nazionale di terminali di pagamento con Thales
Cielo potenzia la connettività remota per il remota resiliente per la sua flotta nazionale di terminali di pagamento con Thales
- Cielo, uno dei principali fornitori di servizi di pagamento in Brasile, sta pilotando la gestione della connettività remota per i suoi terminali POS (point-of-sale) nel Paese, in collaborazione con Thales.
- Implementando la piattaforma di gestione della connettività eSIM di Thales basata sugli ultimi standard GSMA SGP.32 per l'IoT, Cielo accelera la sua transizione dalla gestione manuale, in sede delle SIM alla connettività totalmente remota, sicura e resiliente.
MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--Per Cielo, la connettività è mission critical. Quando i terminali di pagamento perdono l'accesso di rete, le transazioni si bloccano. Per rafforzare la resilienza operativa e potenziare l'esperienza dei commercianti, Cielo sta modernizzando l'architettura della connettività nella sua flotta di terminali.
