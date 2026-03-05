SOLUM y Simbe amplían su colaboración europea para impulsar operaciones inteligentes en tienda

Düsseldorf, Alemania--(BUSINESS WIRE)--SOLUM (KOSPI: 248070) y Simbe anunciaron la ampliación de su colaboración estratégica para integrar aún más la inteligencia autónoma en tienda con la infraestructura Newton Electronic Shelf Label (ESL) de SOLUM en toda Europa. La colaboración se destacó en EuroShop, donde la plataforma Store Intelligence™ de Simbe se demostró en vivo en el stand de SOLUM.

Simbe presentó recientemente Tally 4.0, la nueva generación de su robot autónomo de escaneo de estanterías, lo que refleja la evolución continua de la empresa en la digitalización de estanterías retail, incorporando tiempo de operación extendido, edge computing mejorado y capacidades avanzadas de visión. Diseñada para ofrecer una cobertura más profunda de las estanterías y análisis de datos en tiempo real a escala empresarial, la plataforma transforma las condiciones físicas de las estanterías en inteligencia operativa accionable. Simbe proporciona inteligencia de estantería al mayor numero de banners retail a nivel mundial.

Al integrar los datos autónomos de estanterías de Simbe con la plataforma Newton ESL de SOLUM, los retailers pueden conectar visibilidad en tiempo real con ejecución digital confiable. Las discrepancias de precios, faltantes de stock y brechas de merchandising identificadas por la plataforma de Simbe pueden reflejarse a través de Newton ESL de SOLUM, diseñado para conectividad estable, actualizaciones rápidas y control centralizado basado en la nube en amplias redes de tiendas.

La combinación reduce la dependencia de auditorías manuales en tienda al tiempo que permite un ciclo continuo de retroalimentación entre las condiciones de las estanterías y la comunicación digital. Esto fortalece la coherencia de precios, respalda una mejor disponibilidad en estantería y mejora la disciplina operativa general en entornos retail dinámicos.

Durante EuroShop, los retailers pudieron experimentar cómo la inteligencia autónoma en tienda y la infraestructura ESL escalable pueden operar juntas como parte de un marco de tienda unificado. La demostración en vivo generó diálogos constructivos en torno a estrategias de despliegue y vías de integración, y ambas empresas acordaron continuar trabajando estrechamente con retailers europeos interesados para avanzar en iniciativas de modernización de tiendas inteligentes.

Paul Warren, VP of EMEA Sales en Simbe, afirmó:

“Tally 4.0 representa un paso importante para conectar la toma de decisiones digitales con la realidad física de la tienda — con una base de datos también diseñada para integrarse con canales de comercio social y agentic commerce. Ampliar nuestra colaboración con SOLUM nos permite integrar aún más la inteligencia autónoma en tienda dentro de infraestructuras retail escalables en toda Europa.”

Daniel Lee, CEO de SOLUM Europe, añadió:

“La inteligencia física en tienda se vuelve transformadora cuando opera dentro de un ecosistema retail conectado. Integrar la robótica autónoma de Simbe con nuestra columna vertebral Newton ESL extiende ese ecosistema hasta el pasillo, vinculando la visibilidad en tiempo real de las estanterías con una infraestructura digital resiliente en grandes entornos retail.”

Acerca de SOLUM

Fundada en 2015 como spin-off de Samsung Electro-Mechanics, SOLUM es una empresa que cotiza en la bolsa KOSPI. La compañía se ha establecido como líder en soluciones de energía, tecnologías de visualización y etiquetas electrónicas (ESL), impulsando la innovación en el sector retail global. Con un firme compromiso con la innovación centrada en el cliente y la transformación sostenible del retail, SOLUM continúa desarrollando soluciones de alta calidad que permiten a los retailers operar de manera más eficiente en un mundo cada vez más digital.

www.solum-group.com

Acerca de Simbe

Simbe es el líder global en digitalización de estanterías retail. Su plataforma Store Intelligence™ combina visión por computadora avanzada, inteligencia artificial y automatización para ofrecer a los retailers visibilidad en tiempo real de cada estantería, producto y tienda. Implementada en 10 países y confiada por retailers en casi una docena de sectores, Simbe permite a las organizaciones escalar la automatización inteligente, mejorar la precisión operativa y elevar tanto la experiencia de los empleados como la de los clientes.

www.simberobotics.com