BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Während der 60. ITB Berlin erregte eine Partnerschaftsvereinbarung große Aufmerksamkeit in der internationalen Tourismusbranche: Sanya, Chinas tropische Küstenstadt, unterzeichnete offiziell eine langfristige Absichtserklärung mit Lonely Planet, der weltweit führenden Plattform für Reiseinhalte.

In den letzten Jahren hat die Tourismusbranche in Sanya dank der umfassenden Vorteile der Öffnungspolitik des Freihandelshafens Hainan ihre internationale Entwicklung beschleunigt und sich schnell zu einem weltweit bekannten tropischen Küstenreiseziel entwickelt. Mit seinen unvergleichlichen Küstenressourcen, den günstigen Einreisebestimmungen und der umfassenden touristischen Infrastruktur entscheiden sich immer mehr internationale Besucher für Sanya als Urlaubsziel.

Durch seinen starken internationalen Einfluss und seine stetig wachsende Attraktivität für Reisende aus aller Welt hat sich Sanya erfolgreich einen Platz unter den wichtigsten globalen Reisezielen von Lonely Planet gesichert. Diese intensive Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien bricht mit traditionellen Vereinbarungen zum Destinationsmarketing und konzentriert sich stattdessen auf die „gemeinsame Erstellung von Inhalten” und die „Neudefinition der Marke”. Durch die enge Verzahnung von erstklassigen Content-Erstellungskapazitäten mit den einzigartigen touristischen Ressourcen Sanyas wird der Entwicklung der internationalen Tourismusmarke Sanya neue Vitalität verliehen.

Vom Reiseführer zur narrativen Plattform: Die sich wandelnde Rolle von Lonely Planet

Als weltweit renommiertes Reise-Medienunternehmen, das in über 200 Ländern und Regionen tätig ist, hat sich Lonely Planet von einem traditionellen Reiseführerverlag zu einer globalen Content- und Creator-Plattform entwickelt. Diese Zusammenarbeit bricht mit herkömmlichen Modellen des Destinationsmarketings, indem sie sich auf gemeinsam erstellte Inhalte, IP-Resonanz und Neudefinition der Marke konzentriert. Sie verbindet erstklassige Fähigkeiten zur Erstellung von Inhalten mit den tropischen Küstenressourcen von Sanya, um die globale Markennarrative umfassend zu verbessern.

Gemäß den Bedingungen der Kooperationsvereinbarung werden sich beide Parteien zunächst auf die gemeinsame Erstellung von Inhalten konzentrieren und maßgeschneiderte Werbematerialien entwickeln, die sich auf die Tourismusressourcen von Sanya für wichtige Quellmärkte wie Europa konzentrieren. In diesem Rahmen wird Lonely Planet sein globales Redaktionsnetzwerk und erfahrene Reiseautoren mobilisieren, um sich für die Erstellung von Inhalten in Sanya zu vertiefen. Mit einem internationalen Blickwinkel werden sie hochwertige Inhalte erstellen, die auf ein ausländisches Publikum zugeschnitten sind und genau auf die Kernzielgruppe der globalen Reisenden ausgerichtet sind, um das Image von Sanya als internationales Reiseziel umfassend neu zu gestalten.

Im Hinblick auf diese Zusammenarbeit haben mehrere erfahrene Reiseliebhaber angemerkt, dass die Partnerschaft zwischen Lonely Planet und Sanya ihrer Meinung nach bedeutet, dass diese tropische Küstenstadt in China nun in die Content-Landschaft der engagiertesten Reisenden der Welt aufgenommen wird.

Asian Beach Games als narratives Fenster

Die Ausrichtung der sechsten Asian Beach Games im Jahr 2026 in Sanya bietet der Stadt neue Möglichkeiten für die internationale Kultur- und Tourismusförderung. Sie bildet auch die zentrale narrative Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Sanya und Lonely Planet. Beide Parteien werden ihre Partnerschaft eng mit den Asian Beach Games verknüpfen und so ein integriertes Marketing vor der Veranstaltung erreichen, das das geistige Eigentum der Veranstaltung mit dem geistigen Eigentum des Tourismus verbindet. Gleichzeitig werden sie die Spiele als Medium nutzen, um sportliche Wettkämpfe, den Lebensstil an der Küste und Konzepte des nachhaltigen Tourismus zu einem innovativen Kommunikationsmodell zu verschmelzen. Damit werden sie die urbane Vitalität und Entwicklungsphilosophie von Sanya der Welt präsentieren.

Diese Zusammenarbeit kann als eine zentrale Initiative in Sanyas Überseemarketingstrategie für Europa für 2026 angesehen werden. Sie markiert auch die erste tiefgreifende strategische Partnerschaft von Lonely Planet mit einem einzelnen chinesischen Reiseziel in den letzten Jahren. Branchenbeobachter sehen darin einen Beweis für das langfristige Vertrauen des internationalen Top-IP in den chinesischen Inbound-Tourismusmarkt und gleichzeitig einen bedeutenden Meilenstein für Sanya bei der Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und der Stärkung seines globalen Einflusses.

Durch diese Zusammenarbeit kann Sanya den globalen medialen Einfluss von Lonely Planet nutzen, um sein internationales Markenprofil kontinuierlich zu verbessern, seine Entwicklung als Tourismusstadt von Weltklasse weiter zu beschleunigen und sich als Aushängeschild für Chinas Kultur- und Tourismusaustausch im Ausland zu positionieren.

Über Sanya

Sanya ist Chinas einzige tropische Küstenstadt für den Tourismus. Als Gastgeber der 6. Asian Beach Games 2026 ist die Stadt bestrebt, sich als weltweit einflussreiches Reiseziel von Weltklasse zu etablieren.

Über Lonely Planet

Lonely Planet wurde 1972 in Australien gegründet und ist die weltweit führende Plattform für Reiseinhalte. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches globales Mediennetzwerk und Ressourcen für Kreative. Mit einem jährlichen Verkauf von 7 Millionen Reiseführern hat es einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entscheidungen von Reisenden weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.