Mary Kay décroche l’or des normes mondiales de fabrication

Mary Kay Inc., l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'innovation dans la beauté et les soins de la peau, a obtenu la certification ISO 22716, la norme internationale de référence en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF) des cosmétiques, renforçant ainsi l'engagement indéfectible de la société envers la qualité et la sécurité de ses produits, ainsi que la confiance des consommateurs à travers le monde.

Chiffres clés sur la production mondiale de Mary Kay

Construit sur un terrain de 26 acres (10,5 hectares), le centre de fabrication et de R&D Richard R. Rogers (R3) de Mary Kay, à la pointe de la technologie et certifié LEED Silver, est situé à Lewisville, au Texas.

Le R3 représente un investissement de plus de 100 millions de dollars et est un bâtiment de 453 000 pieds carrés (42 000 mètres carrés).

Le R3 a la capacité de produire jusqu'à 1 million d'unités de produits par jour sur ses 21 lignes d'emballage.

Près de 60 % des produits fabriqués dans cette usine sont exportés vers les marchés internationaux, soutenant ainsi la présence de la société sur plus de 40 marchés à travers le monde.

La norme ISO 22716 fournit des lignes directrices mondiales exhaustives, alignées sur les normes européennes, pour la production, le contrôle, le stockage et l’expédition/la logistique des produits cosmétiques, garantissant la sécurité et la qualité à chaque étape du processus de fabrication. Cette certification intervient à un moment charnière pour l'industrie de la beauté, alors que la la loi américaine de modernisation de la réglementation des cosmétiques (MoCRA) de 2022 renforce la surveillance réglementaire aux États-Unis et établit des bonnes pratiques de fabrication obligatoires pour les cosmétiques.

Chaun Harper , directeur de la chaîne d'approvisionnement chez Mary Kay Inc., a souligné l'importance stratégique de cette étape : « Chez Mary Kay, la qualité n'est pas une simple case à cocher, c'est une promesse, un cadre opérationnel et une culture. La certification ISO 22716 est importante, car il s'agit d'une norme mondiale qui reconnaît ce à quoi nous avons toujours aspiré : fabriquer des produits avec soin, cohérence et responsabilité , des matières premières aux produits finis. Elle reflète notre culture qui consiste à donner aux équipes les moyens de faire les choses correctement chaque jour et renforce notre engagement à long terme en faveur de produits de beauté sûrs, fiables et fabriqués de manière responsable. »

La norme ISO 22716 est reconnue mondialement comme la référence en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les cosmétiques. Elle exige une documentation rigoureuse, la traçabilité de chaque lot, une formation structurée, la gestion de la qualité des fournisseurs et des processus clairement définis afin de garantir que les produits sont fabriqués de manière sûre, contrôlée et transparente.

Pour les consommateurs, cette certification est un gage de confiance. Pour les régulateurs et les partenaires, elle démontre notre niveau de préparation et notre alignement sur les normes mondiales en constante évolution. Pour Mary Kay, elle confirme une culture fondée sur la responsabilité, le travail d'équipe et l'excellence, des valeurs ancrées dans la philosophie de la règle d'or de la fondatrice Mary Kay Ash.

Alors que l'industrie de la beauté entre dans une nouvelle ère de réglementation et de responsabilité, la certification ISO 22716 de Mary Kay souligne comment les normes mondiales, une gouvernance solide et une culture de la qualité centrée sur l'humain se combinent pour façonner l'avenir des cosmétiques.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières femmes à avoir brisé le plafond de verre, a fondé la marque de beauté de ses rêves au Texas en 1963 avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. Ce rêve s'est transformé en une entreprise mondiale comptant des millions de membres de forces de vente indépendantes sur plus de 40 marchés. Depuis plus de 60 ans, les opportunités Mary Kay permettent aux femmes de façonner leur propre avenir grâce à l'éducation, au mentorat, à la défense des droits et à l'innovation. Mary Kay se consacre à l'investissement dans la science qui soutient la beauté et à la fabrication des produits de soins de la peau, de maquillage, de suppléments nutritionnels et de parfums à la pointe de l'industrie. Mary Kay croit en la conservation de notre planète pour les générations futures, en la protection des femmes atteintes de cancer et de violence conjugale, et en l'incitation des jeunes à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ou suivez-nous sur X.

