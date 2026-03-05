Svante acquiert Carbon Alpha Corp., développeur de projets d’élimination du CO₂

VANCOUVER (Colombie-Britannique) et Calgary (Alberta)--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), leader des solutions de gestion du carbone, et Carbon Alpha Corporation (Carbon Alpha), basée à Calgary, ont annoncé aujourd’hui l’acquisition de Carbon Alpha et ses filiales par Svante, notamment Carbon Alpha Development Corp. et ses participations dans North Star Carbon Solutions Corp. et North Star Carbon Solutions Limited Partnership, un développeur de projets de capture et de stockage du carbone (CCS) dans l'Ouest canadien. Grâce à cette transaction, le projet phare de Carbon Alpha, North Star Bioenergy Carbon Capture and Storage (BECCS), développé en partenariat avec le Meadow Lake Tribal Council (MLTC) en Saskatchewan, rejoint les activités de développement de Svante aux côtés de Svante Development Inc.

Cette transaction renforce l'expertise de Svante dans le domaine du stockage géologique du CO 2 en tant que société de gestion du carbone entièrement intégrée, prête à construire, posséder et exploiter tous les éléments de la chaîne de valeur du CSC, de la source au stockage. L'offre combinée de Svante comprend désormais un portefeuille de solutions d'ingénierie pour le captage et l'élimination du carbone dans divers segments de marché, ainsi qu'un important centre de stockage de CO 2 dans l'Ouest canadien.

Le projet North Star de Carbon Alpha ajoutera le captage et le stockage du carbone (BECCS) au centre bioénergétique MLTC existant, une installation de cogénération à partir de biomasse forestière, qui stocke de manière permanente et sûre le CO₂ biogénique capté dans un aquifère salin profond, tout en mesurant, surveillant et générant des crédits de suppression du dioxyde de carbone (CDR) durables et de haute qualité. Le MLTC représente neuf Premières Nations de la Saskatchewan. Le MLTC sera copropriétaire avec Svante de l'installation BECCS. Par ailleurs, un nouveau pipeline de CO développé par Carbon Alpha reliera le site de captage au stockage géologique permanent situé au sud-ouest de Meadow Lake, en Saskatchewan. Cet important hub de stockage de CO 2 offre des possibilités d'expansion pour regrouper et desservir d'autres émetteurs de CO 2 biogénique dans la région.

Le centre de bioénergie MLTC produit de l'électricité et de la chaleur renouvelables en brûlant des déchets de biomasse durables provenant de la scierie voisine. La phase 1 du projet North Star permettra de capturer jusqu'à 140 000 tonnes de CO 2 par an à partir des gaz de combustion du centre de bioénergie (principale source d'émissions de CO 2 biogénique de l'installation) et d'autres sources sur site.

« Ce projet change la donne pour Svante et marque un tournant décisif dans le développement de solutions vérifiables et durables d'élimination du carbone, en collaboration avec la nature », a indiqué Claude Letourneau, président-directeur général de Svante. « En intégrant l'équipe de Carbon Alpha, nous accélérons la production de crédits CDR de haute intégrité à l'échelle commerciale, en partenariat avec la direction du MLTC, qui travaille en étroite collaboration avec nous sur le projet North Star. »

« Aujourd'hui marque une étape importante pour Carbon Alpha, puisque nous unissons nos forces à celles de Svante Development. Notre mission a toujours été d'accélérer l'élimination du dioxyde de carbone de haute intégrité grâce au développement de projets BECCS évolutifs et durables. Notre association avec une organisation mondialement respectée et solidement financée renforce notre capacité à faire progresser cette mission à plus grande échelle, avec plus de certitude et d'impact », a indiqué Simon Bregazzi, ancien président-directeur général de Carbon Alpha.

« Le Meadow Lake Tribal Council (MLTC) est ravi de se lancer dans la prochaine étape du projet North Star BECCS, en partenariat avec Svante et Carbon Alpha. North Star apporte un développement économique, une durabilité carbone sur l'ensemble du cycle et une valeur ajoutée aux infrastructures énergétiques vertes et aux activités forestières existantes du MLTC. Il permet aux Premières Nations du MLTC de créer un développement économique continu, des emplois, un leadership environnemental et des perspectives positives pour nos populations », a indiqué Jeremy Norman, chef tribal du MLTC.

Les prochaines étapes de ce projet avancé de capture du carbone consisteront à mener une étude FEED (conception technique préliminaire) et une campagne de forage de puits d'essai. La concession du site et la licence de forage de puits d'essai ont déjà été obtenues. La décision finale d'investissement (FID) pour le projet est attendue au premier trimestre 2027.

Points forts de la transaction

Intégration de l'unité commerciale : l'équipe de Carbon Alpha et le projet North Star BECCS (Meadow Lake, SK) font désormais partie de Svante Development Inc.

l'équipe de Carbon Alpha et le projet North Star BECCS (Meadow Lake, SK) font désormais partie de Svante Development Inc. Partenariat avec les populations autochtones : Svante réaffirme le modèle de partenariat de North Star avec le MLTC, en donnant la priorité à l'emploi local, au développement des compétences et aux avantages économiques durables pour les Premières Nations participantes.

Svante réaffirme le modèle de partenariat de North Star avec le MLTC, en donnant la priorité à l'emploi local, au développement des compétences et aux avantages économiques durables pour les Premières Nations participantes. Normes et garanties d’intégrité : North Star reste aligné sur la méthodologie de stockage géologique du carbone de Puro.earth et continuera à promouvoir un cadre MRV rigoureux.

: North Star reste aligné sur la méthodologie de stockage géologique du carbone de Puro.earth et continuera à promouvoir un cadre MRV rigoureux. Calendrier : la décision finale d'investissement est attendue au premier trimestre 2027. Un calendrier actualisé de développement et de mise en service sera établi après le programme de forage d'essai, l'obtention des permis et les autorisations réglementaires.

À propos de North Star (Meadow Lake, Saskatchewan)

North Star intègre le BECCS au centre bioénergétique MLTC existant. La conception du projet vise à capturer le CO₂ biogénique issu de la biomasse pour produire de l'électricité, à le comprimer et à le transporter vers un puits d'injection dédié pour un stockage géologique sûr et permanent, générant ainsi des crédits de réduction des émissions de carbone durables. North Star a été répertorié comme un projet en développement sur la plateforme Puro.earth à la suite d'une évaluation préliminaire et est reconnu dans le paysage canadien de la CDR pour sa participation autochtone et sa conception au profit de la communauté. Pour en savoir plus sur le projet North Star, veuillez consulter le site suivant : https://www.carbonalpha.com/northstar.

À propos du Meadow Lake Tribal Council

Le MLTC a été créé en 1981 et représente 9 Premières Nations situées dans le nord-ouest de la Saskatchewan. Le MLTC investit dans des entreprises afin de participer de manière significative à l'économie de la Saskatchewan, soutenant ainsi la réconciliation économique dans une région rurale et isolée de la province. 100 % des distributions sont reversées aux 9 Premières Nations afin de favoriser la croissance économique locale, d'améliorer l'éducation dans les réserves, les soins de santé, les programmes destinés aux jeunes et aux personnes âgées, le logement et d'autres besoins sociaux et infrastructurels de la communauté.

À propos de Svante

Svante est un fournisseur de solutions de captage et d'élimination du carbone de premier plan, animé par une mission. La société fabrique des filtres nanotechnologiques et des machines à contacteurs rotatifs modulaires qui capturent et éliminent le CO 2 de manière écologique à partir des émissions industrielles et de l'air. Svante figure au palmarès 2025 Global Cleantech 100 Hall of Fame et sur la liste des meilleures entreprises de technologie verte de 2025 établie par TIME & Statista. Pour plus d'informations, veuillez consulter le sitewww.svanteinc.com.

À propos de Carbon Alpha

Carbon Alpha est un leader canadien dans le domaine de l'élimination du dioxyde de carbone, spécialisé dans la conception, le développement et l'exploitation de projets BECCS qui génèrent des éliminations de carbone durables et de haute qualité. Basée à Calgary et fondée en 2021, son équipe multidisciplinaire d'experts techniques fournit des solutions de stockage de carbone entièrement intégrées, depuis la faisabilité et l'ingénierie préliminaires jusqu'à la construction, l'exploitation et la génération de crédits.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.