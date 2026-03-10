Der HX77 AR-Display-Prozessor von Hexagon Semi erzielt mit dem Nano-IP-Portfolio von VeriSilicon einen extrem niedrigen Stromverbrauch

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) gab heute bekannt, dass Hefei Hexagon Semiconductor (Hexagon Semi), ein Anbieter von Bildverarbeitungs-SoCs, das bewährte IP-Portfolio von VeriSilicon in seiner leistungsstarken Bildverarbeitungs-SoC-Serie HX77 einsetzt. Zu den übernommenen IPs gehören die GCNanoUltraV 2.5D Graphics Processing Unit (GPU) IP, die DW100 DeWarp Processing IP und die DC9200Nano Display Processing IP. Der SoC wurde erfolgreich getestet und hat einen ersten Silizium-Erfolg erzielt.

Die HX77-Serie ist ein hochintegrierter, stromsparender Bildverarbeitungs-SoC auf Basis der RISC-V-Architektur, der umfassende Video-Ein-/Ausgabe-Schnittstellen, Bildverarbeitungs- und Systemsteuerungsfunktionen integriert. Durch die Nutzung einer innovativen heterogenen Computerarchitektur und einer hochentwickelten Energieverwaltungstechnologie ist es HX77 gelungen, einen technologischen Durchbruch zu erzielen, der eine Ausgabe von 2K@60fps bei einem Stromverbrauch im Milliwattbereich ermöglicht. HX77 hat auch die 3DoF-Schwebefunktion auf Endgeräten durch räumliches Rechnen realisiert. Darüber hinaus unterstützt der SoC mehrere Display-Schnittstellen, darunter MIPI, LVDS und DP/eDP, und kann sich flexibel an verschiedene Display-Topologien anpassen, wodurch eine unabhängige Anzeige auf zwei Bildschirmen und andere typische AR-Anwendungsfälle auf verschiedenen AR/VR-Brillen und Anzeigegeräten ermöglicht werden.

Die von VeriSilicon bereitgestellten GPU-, Display-Verarbeitungs- und DeWarp-IPs arbeiten eng zusammen, sodass die SoCs der HX77-Serie die Bildpufferung und -verarbeitung ohne externen DDR-Speicher durchführen können. Dies reduziert die Systemlatenz und den Energieverbrauch erheblich und erfüllt die Anforderungen von AR-Brillen an eine hochintegrierte Display-Lösung. Unter diesen bietet die GCNanoUltraV GPU IP von VeriSilicon eine leistungsstarke Grafikwiedergabe und mehrschichtige Komposition, was eine visuelle Ausgabe mit geringer Latenz und hoher Qualität ermöglicht. Die DC9200Nano Display Processing IP unterstützt mehrere gängige Display-Schnittstellen und flexible Display-Topologien und ermöglicht eine unabhängige Dual-Screen-Ausgabe mit doppelter 1080p-Auflösung. Die DW100 DeWarp Processing IP bietet hochpräzise Bildverzerrungskorrektur und geometrische Transformationsverarbeitung und unterstützt eine verbesserte visuelle Konsistenz und stabile visuelle Ausgabe für AR-Brillen.

Suker Shu, Gründer und CEO von Hexagon Semi, erklärte: „Der Erfolg der HX77-Serie SoC beim ersten Durchlauf bestätigt die Designziele hinsichtlich geringem Stromverbrauch, hoher Integration und Flexibilität des Anzeigesystems und erfüllt die strengen Anforderungen von KI-/AR-Brillen an Energieeffizienz, Leistung und kompakte Größe. Die ausgereiften und bewährten IP-Lösungen von VeriSilicon haben uns entscheidend bei der Systemarchitektur, der Anzeigequalität und dem Entwicklungszyklusmanagement unterstützt und so die Markteinführung unserer Produkte für KI/AR-Brillenanwendungen beschleunigt.“

„Unser Team hat eng mit Hexagon zusammengearbeitet, um eine Vollfarbdarstellung in leichten Brillen mit extrem niedrigem Energieverbrauch zu ermöglichen. Durch eine umfassende Optimierung auf Pixelverarbeitungsebene und die kollaborative Übertragung von Pixeldaten über mehrere IPs hinweg haben wir den Energieverbrauch erheblich reduziert und den Bedarf an externem DDR-Zugriff eliminiert. Für Smart-Brillen mit integrierten Displays ist eine umfassende Optimierung auf Pixelebene unerlässlich, um sowohl Leistung als auch Effizienz innerhalb strenger Energiebudgets zu gewährleisten“, erklärte Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President und General Manager der IP-Abteilung bei VeriSilicon. „Unser Nano-IP-Portfolio für Wearables erzielt durch Integration und Optimierung auf Subsystemebene ein optimales Gleichgewicht zwischen Energieeffizienz, Leistung und Markteinführungszeit. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Ökosystem auszubauen, um die großflächige Einführung von Smart-Brillen der nächsten Generation voranzutreiben.“

Über Hexagon Semiconductor

Hexagon Semiconductor hat sich zum Ziel gesetzt, ein führendes AIoT-SoC-Unternehmen zu werden, das sich auf hochintegrierte, stromsparende Bildverarbeitungslösungen spezialisiert hat, die die Innovationskraft der Kunden stärken und die Entwicklung intelligenter Endgeräte vorantreiben. Für Anfragen bezüglich einer Partnerschaft wenden Sie sich bitte an: bd@hexagonsemi.com.

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

