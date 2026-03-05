Svante adquire Carbon Alpha Corp., desenvolvedora de projetos de remoção de dióxido de carbono

VANCOUVER, Columbia Britânica e CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--A Svante Technologies Inc. (Svante), líder em gestão de carbono, e a Carbon Alpha Corporation (Carbon Alpha), com sede em Calgary, anunciaram hoje que a Svante adquiriu a Carbon Alpha e suas subsidiárias relacionadas, incluindo a Carbon Alpha Development Corp. e suas participações na North Star Carbon Solutions Corp. e na North Star Carbon Solutions Limited Partnership, desenvolvedora de projetos de captação e armazenamento de carbono (CCS) no oeste do Canadá. Com esta transação, o principal projeto da Carbon Alpha, o North Star Bioenergy Carbon Capture and Storage (BECCS), desenvolvido em parceria com o Meadow Lake Tribal Council (MLTC) em Saskatchewan, passa a integrar o portfólio de unidades de negócios da Svante, junto com a Svante Development Inc.

Esta transação intensifica a experiência da Svante no armazenamento geológico de CO 2 como parte de uma empresa de gestão de carbono totalmente integrada, pronta para desenvolver, possuir e operar todos os elementos da cadeia de valor de CCS, da fonte ao destino. A oferta combinada da Svante agora inclui um portfólio de soluções de engenharia para captar e remover carbono em diversos segmentos de mercado e um importante centro de armazenamento de CO 2 no oeste do Canadá.

O projeto North Star da Carbon Alpha irá incorporar captação e armazenamento de carbono (BECCS) ao atual Centro de Bioenergia do MLTC, uma instalação de cogeração de biomassa florestal, armazenando de modo permanente e seguro o CO₂ biogênico captado em um aquífero salino no subsolo, ao medir, monitorar e gerar créditos de remoção de dióxido de carbono (CDR) de alta qualidade e durabilidade. O MLTC representa as nove Primeiras Nações em Saskatchewan. O MLTC será coproprietária, junto com a Svante, da instalação do BECCS. Além disto, um novo gasoduto de CO 2 desenvolvido pela Carbon Alpha, irá conectar a instalação de captação ao armazenamento geológico permanente a sudoeste de Meadow Lake, Saskatchewan. Este importante centro de armazenamento de CO 2 oferece oportunidades de expansão para agregar e prestar serviços a outros emissores biogênicos de CO 2 na região.

O Centro de Bioenergia do MLTC gera eletricidade e calor renováveis ​​mediante queima de biomassa residual sustentável da serraria vizinha. A fase 1 do projeto North Star irá captar até 140.000 toneladas de CO 2 por ano, proveniente dos gases de combustão do Centro de Bioenergia (a principal fonte de emissões de CO 2 biogênico da instalação) e outras fontes no local.

"Este projeto é revolucionário para a Svante e um momento importante para expandir soluções de remoção de carbono verificáveis ​​e duráveis, criadas para funcionar em harmonia com a natureza", disse Claude Letourneau, Presidente e Diretor Executivo da Svante. "Ao integrar a equipe da Carbon Alpha, aceleramos a entrega de créditos de CDR de alta integridade em escala comercial, em parceria com a liderança do MLTC, que vem coordenando de perto conosco o projeto North Star."

"Hoje define um importante marco para a Carbon Alpha, com a união de forças com a Svante Development. Nossa missão tem sido acelerar a remoção de dióxido de carbono de alta integridade através do desenvolvimento de projetos BECCS escaláveis ​​e sustentáveis. Unir forças com uma organização respeitada e bem capitalizada a nível mundial aumenta nossa capacidade de avançar nesta missão com maior escala, certeza e impacto", disse Simon Bregazzi, ex-Diretor Executivo da Carbon Alpha.

"O Meadow Lake Tribal Council (MLTC) está animado em dar início à próxima etapa do Projeto North Star BECCS, em parceria com a Svante e a Carbon Alpha. O North Star proporciona desenvolvimento econômico, sustentabilidade de carbono em todo o ciclo e agrega valor à infraestrutura de energia ecológica e às operações florestais existentes do MLTC. Ele permite que as Primeiras Nações do MLTC criem desenvolvimento econômico contínuo, empregos, liderança ambiental e otimismo para nosso povo", disse o Chefe Tribal Jeremy Norman do MLTC.

Os próximos passos para este projeto avançado de captação de carbono serão a realização de um estudo FEED (projeto de engenharia inicial) e uma campanha de perfuração de poços de teste. O arrendamento do espaço e a licença para os poços de teste já foram obtidos. A decisão final de investimento (FID) para o projeto está prevista para o primeiro trimestre de 2027.

Destaques da transação

Integração das unidades de negócios: A equipe da Carbon Alpha e o projeto North Star BECCS (Meadow Lake, SK) passaram a ser parte da Svante Development Inc.

A equipe da Carbon Alpha e o projeto North Star BECCS (Meadow Lake, SK) passaram a ser parte da Svante Development Inc. Parceria com povos indígenas: Svante reafirma o modelo de parceria da North Star com o MLTC, priorizando empregos locais, desenvolvimento de habilidades e benefícios econômicos duradouros para as Primeiras Nações participantes.

Svante reafirma o modelo de parceria da North Star com o MLTC, priorizando empregos locais, desenvolvimento de habilidades e benefícios econômicos duradouros para as Primeiras Nações participantes. Padrões e integridade: A North Star permanece alinhada à metodologia de Carbono Armazenado Geologicamente da Puro.earth e continuará desenvolvendo uma estrutura rigorosa de MRV.

A North Star permanece alinhada à metodologia de Carbono Armazenado Geologicamente da Puro.earth e continuará desenvolvendo uma estrutura rigorosa de MRV. Cronograma: A decisão final de investimento (FID) está prevista para o primeiro trimestre de 2027. Um cronograma atualizado de desenvolvimento e colocação em funcionamento será estabelecido após a concluir o programa de perfuração de teste e obter as licenças e aprovações regulatórias.

Sobre a North Star (Meadow Lake, Saskatchewan)

O projeto North Star integra o BECCS com o Centro de Bioenergia do MLTC existente. O objetivo do projeto é captar CO₂ biogênico da biomassa para gerar energia, ao comprimi-lo e transportá-lo a um poço de injeção dedicado para armazenamento geológico seguro e permanente, produzindo créditos de remoção de carbono duráveis. O North Star foi relacionado como uma instalação futura na plataforma Puro.earth após avaliação preliminar, sendo reconhecido no panorama de CDR do Canadá por sua apropriação indígena e projeto voltado ao benefício da comunidade. Leia mais sobre o projeto North Star aqui: https://www.carbonalpha.com/northstar.

Sobre o Meadow Lake Tribal Council

O MLTC foi fundada em 1981 e representa as nove Primeiras Nações localizadas no noroeste de Saskatchewan. O MLTC investe em empresas para que participem de forma significativa na economia de Saskatchewan, respaldando a reconciliação econômica em uma área rural e remota da província. 100% dos recursos são destinados às nove Primeiras Nações, para fomentar o crescimento econômico local; aperfeiçoar a educação nas reservas; a saúde; os programas para jovens e idosos; a habitação; e outras necessidades sociais e de infraestrutura da comunidade.

Sobre a Svante

A Svante é uma empresa líder em soluções de captação e remoção de carbono, orientada por propósitos. A empresa fabrica filtros nanoestruturados e máquinas modulares de contato rotativo que captam e removem CO 2 de modo ambientalmente responsável, desde as emissões industriais até a qualidade do ar. A Svante está no Hall da Fama Global Cleantech 100 de 2025 e na lista das Principais Empresas de Tecnologia Ecológica de 2025 da TIME e Statista. Para mais informações, acesse www.svanteinc.com.

Sobre a Carbon Alpha

A Carbon Alpha é líder canadense em remover dióxido de carbono, especializada no projeto, desenvolvimento e operação de projetos BECCS que geram remoções de carbono duráveis ​​e de alta qualidade. Com sede em Calgary e fundada em 2021, sua equipe multidisciplinar de especialistas técnicos oferece soluções de armazenamento de carbono totalmente integradas, desde os estudos de viabilidade e engenharia iniciais até a construção, operação e geração de créditos.

