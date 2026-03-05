Svante adquire Carbon Alpha Corp., desenvolvedora de projetos de remoção de dióxido de carbono
- A Svante adquire a Carbon Alpha para acelerar a remoção de carbono em escala comercial e expandir seus negócios de desenvolvimento de projetos de CCS/BECCS no oeste do Canadá.
- A aquisição agrega o Projeto North Star BECCS, desenvolvido em parceria com o Meadow Lake Tribal Council, impulsionando o mercado de créditos CDR duráveis e verificáveis.
- A transação reforça a plataforma de gestão de carbono totalmente integrada da Svante, ao incorporar experiência em armazenamento de CO₂, um gasoduto regional e um importante centro de armazenamento geológico.
VANCOUVER, Columbia Britânica e CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--A Svante Technologies Inc. (Svante), líder em gestão de carbono, e a Carbon Alpha Corporation (Carbon Alpha), com sede em Calgary, anunciaram hoje que a Svante adquiriu a Carbon Alpha e suas subsidiárias relacionadas, incluindo a Carbon Alpha Development Corp. e suas participações na North Star Carbon Solutions Corp. e na North Star Carbon Solutions Limited Partnership, desenvolvedora de projetos de captação e armazenamento de carbono (CCS) no oeste do Canadá. Com esta transação, o principal projeto da Carbon Alpha, o North Star Bioenergy Carbon Capture and Storage (BECCS), desenvolvido em parceria com o Meadow Lake Tribal Council (MLTC) em Saskatchewan, passa a integrar o portfólio de unidades de negócios da Svante, junto com a Svante Development Inc.
Esta transação intensifica a experiência da Svante no armazenamento geológico de CO2 como parte de uma empresa de gestão de carbono totalmente integrada, pronta para desenvolver, possuir e operar todos os elementos da cadeia de valor de CCS, da fonte ao destino. A oferta combinada da Svante agora inclui um portfólio de soluções de engenharia para captar e remover carbono em diversos segmentos de mercado e um importante centro de armazenamento de CO2 no oeste do Canadá.
O projeto North Star da Carbon Alpha irá incorporar captação e armazenamento de carbono (BECCS) ao atual Centro de Bioenergia do MLTC, uma instalação de cogeração de biomassa florestal, armazenando de modo permanente e seguro o CO₂ biogênico captado em um aquífero salino no subsolo, ao medir, monitorar e gerar créditos de remoção de dióxido de carbono (CDR) de alta qualidade e durabilidade. O MLTC representa as nove Primeiras Nações em Saskatchewan. O MLTC será coproprietária, junto com a Svante, da instalação do BECCS. Além disto, um novo gasoduto de CO2 desenvolvido pela Carbon Alpha, irá conectar a instalação de captação ao armazenamento geológico permanente a sudoeste de Meadow Lake, Saskatchewan. Este importante centro de armazenamento de CO2 oferece oportunidades de expansão para agregar e prestar serviços a outros emissores biogênicos de CO2 na região.
O Centro de Bioenergia do MLTC gera eletricidade e calor renováveis mediante queima de biomassa residual sustentável da serraria vizinha. A fase 1 do projeto North Star irá captar até 140.000 toneladas de CO2 por ano, proveniente dos gases de combustão do Centro de Bioenergia (a principal fonte de emissões de CO2 biogênico da instalação) e outras fontes no local.
"Este projeto é revolucionário para a Svante e um momento importante para expandir soluções de remoção de carbono verificáveis e duráveis, criadas para funcionar em harmonia com a natureza", disse Claude Letourneau, Presidente e Diretor Executivo da Svante. "Ao integrar a equipe da Carbon Alpha, aceleramos a entrega de créditos de CDR de alta integridade em escala comercial, em parceria com a liderança do MLTC, que vem coordenando de perto conosco o projeto North Star."
"Hoje define um importante marco para a Carbon Alpha, com a união de forças com a Svante Development. Nossa missão tem sido acelerar a remoção de dióxido de carbono de alta integridade através do desenvolvimento de projetos BECCS escaláveis e sustentáveis. Unir forças com uma organização respeitada e bem capitalizada a nível mundial aumenta nossa capacidade de avançar nesta missão com maior escala, certeza e impacto", disse Simon Bregazzi, ex-Diretor Executivo da Carbon Alpha.
"O Meadow Lake Tribal Council (MLTC) está animado em dar início à próxima etapa do Projeto North Star BECCS, em parceria com a Svante e a Carbon Alpha. O North Star proporciona desenvolvimento econômico, sustentabilidade de carbono em todo o ciclo e agrega valor à infraestrutura de energia ecológica e às operações florestais existentes do MLTC. Ele permite que as Primeiras Nações do MLTC criem desenvolvimento econômico contínuo, empregos, liderança ambiental e otimismo para nosso povo", disse o Chefe Tribal Jeremy Norman do MLTC.
Os próximos passos para este projeto avançado de captação de carbono serão a realização de um estudo FEED (projeto de engenharia inicial) e uma campanha de perfuração de poços de teste. O arrendamento do espaço e a licença para os poços de teste já foram obtidos. A decisão final de investimento (FID) para o projeto está prevista para o primeiro trimestre de 2027.
Destaques da transação
- Integração das unidades de negócios: A equipe da Carbon Alpha e o projeto North Star BECCS (Meadow Lake, SK) passaram a ser parte da Svante Development Inc.
- Parceria com povos indígenas: Svante reafirma o modelo de parceria da North Star com o MLTC, priorizando empregos locais, desenvolvimento de habilidades e benefícios econômicos duradouros para as Primeiras Nações participantes.
- Padrões e integridade: A North Star permanece alinhada à metodologia de Carbono Armazenado Geologicamente da Puro.earth e continuará desenvolvendo uma estrutura rigorosa de MRV.
- Cronograma: A decisão final de investimento (FID) está prevista para o primeiro trimestre de 2027. Um cronograma atualizado de desenvolvimento e colocação em funcionamento será estabelecido após a concluir o programa de perfuração de teste e obter as licenças e aprovações regulatórias.
Sobre a North Star (Meadow Lake, Saskatchewan)
O projeto North Star integra o BECCS com o Centro de Bioenergia do MLTC existente. O objetivo do projeto é captar CO₂ biogênico da biomassa para gerar energia, ao comprimi-lo e transportá-lo a um poço de injeção dedicado para armazenamento geológico seguro e permanente, produzindo créditos de remoção de carbono duráveis. O North Star foi relacionado como uma instalação futura na plataforma Puro.earth após avaliação preliminar, sendo reconhecido no panorama de CDR do Canadá por sua apropriação indígena e projeto voltado ao benefício da comunidade. Leia mais sobre o projeto North Star aqui: https://www.carbonalpha.com/northstar.
Sobre o Meadow Lake Tribal Council
O MLTC foi fundada em 1981 e representa as nove Primeiras Nações localizadas no noroeste de Saskatchewan. O MLTC investe em empresas para que participem de forma significativa na economia de Saskatchewan, respaldando a reconciliação econômica em uma área rural e remota da província. 100% dos recursos são destinados às nove Primeiras Nações, para fomentar o crescimento econômico local; aperfeiçoar a educação nas reservas; a saúde; os programas para jovens e idosos; a habitação; e outras necessidades sociais e de infraestrutura da comunidade.
Sobre a Svante
A Svante é uma empresa líder em soluções de captação e remoção de carbono, orientada por propósitos. A empresa fabrica filtros nanoestruturados e máquinas modulares de contato rotativo que captam e removem CO2 de modo ambientalmente responsável, desde as emissões industriais até a qualidade do ar. A Svante está no Hall da Fama Global Cleantech 100 de 2025 e na lista das Principais Empresas de Tecnologia Ecológica de 2025 da TIME e Statista. Para mais informações, acesse www.svanteinc.com.
Sobre a Carbon Alpha
A Carbon Alpha é líder canadense em remover dióxido de carbono, especializada no projeto, desenvolvimento e operação de projetos BECCS que geram remoções de carbono duráveis e de alta qualidade. Com sede em Calgary e fundada em 2021, sua equipe multidisciplinar de especialistas técnicos oferece soluções de armazenamento de carbono totalmente integradas, desde os estudos de viabilidade e engenharia iniciais até a construção, operação e geração de créditos.
