Cielo renforce la résilience de la connectivité de ses terminaux de paiement grâce à Thales

MEUDON, France--(BUSINESS WIRE)--Pour Cielo, la connectivité est critique. Lorsqu’un terminal de paiement perd l’accès au réseau, les transactions s’arrêtent. Afin de renforcer la résilience opérationnelle et d’améliorer l’expérience des commerçants, Cielo modernise l’architecture de connectivité de l’ensemble de son parc de terminaux.

Dans le cadre de cette transformation, la technologie eSIM de Thales permet à Cielo de changer d’opérateur mobile à distance, en quelques secondes et par voie logicielle, sans intervention de technicien sur site et avec un impact minimal sur l’activité des commerçants.

Pour les commerçants, l’expérience est transparente : si un réseau devient instable, le terminal de paiement peut automatiquement se reconnecter à un autre réseau disponible, souvent sans que le commerçant ne s’en aperçoive.

Ce déploiement constitue l’une des premières mises en œuvre à grande échelle de la spécification eSIM SGP.32 dans le secteur des terminaux de paiement au Brésil. En s’appuyant sur la solution conforme aux standards GSMA de Thales, Cielo peut ainsi bénéficier de :

une gestion du cycle de vie de la connectivité entièrement à distance, permettant de changer les profils de connectivité simultanément sur des milliers de terminaux ;

une fabrication et une logistique simplifiées, les appareils pouvant être activés localement au Brésil, quel que soit leur lieu de production ;

une fiabilité et une redondance accrues, assurant la continuité de l’activité même en cas de défaillance réseau ou de changement des conditions commerciales.

« En réduisant au minimum les interruptions de connectivité, nous évitons aux commerçants de perdre des ventes à cause de problèmes de réseau », précise Carlos Alves, CTO de Cielo. « Nous renforçons la fiabilité et la capacité de notre infrastructure afin que chaque transaction soit sécurisée et continue. Cela protège les revenus de nos clients et consolide leur confiance dans la technologie Cielo. »

« Ce partenariat démontre que la connectivité IoT ne se limite pas à connecter : elle repose avant tout sur la résilience », déclare Eva Rudin, Vice-Présidente Mobile Connectivity Solutions chez Thales. « Grâce au standard SGP.32 et à notre expertise en gestion des eSIM, nous aidons Cielo à garantir la continuité de service, à sécuriser les revenus et à améliorer l’expérience des commerçants partout au Brésil. »

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion.

Le Groupe consacre 4,5 milliards d’euros par an à la Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la Cybersécurité, le Quantique et les technologies du Cloud.

Thales compte plus de 85 000 collaborateurs dans 65 pays. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros.