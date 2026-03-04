Mary Kay obtiene el estándar de oro en manufactura a nivel global

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., líder global en venta directa e innovación en productos de belleza y cuidado de la piel, obtuvo la certificación ISO 22716, el estándar internacional de referencia en Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) para cosméticos. Este logro refuerza el compromiso inquebrantable de la empresa con la calidad de sus productos, la seguridad y la confianza de los consumidores en todo el mundo.

Datos fundamentales sobre la manufactura global de Mary Kay:

El Centro de Manufactura e I+D Richard R. Rogers (R3), de última generación y con certificación LEED Plata, está ubicado en Lewisville, Texas, y ocupa un predio de 26 acres.

R3 implicó una inversión superior a los USD 100 millones y cuenta con una superficie de 453 000 pies cuadrados.

Tiene capacidad para producir hasta 1 millón de unidades por día a través de sus 21 líneas de envasado.

Casi el 60 % de los productos elaborados en la planta se exporta a mercados internacionales, lo que respalda la presencia de la empresa en más de 40 países.

La ISO 22716 establece lineamientos globales integrales, alineados con los estándares de la Unión Europea, para la producción, el control, el almacenamiento y el despacho de productos cosméticos. Su objetivo es garantizar la seguridad y la calidad en cada etapa del proceso de fabricación. La certificación llega en un momento clave para la industria de la belleza, ya que la Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022 (MoCRA) refuerza la supervisión regulatoria en Estados Unidos e introduce Buenas Prácticas de Manufactura obligatorias para el sector.

Chaun Harper, director de Logística de Mary Kay Inc., destacó el alcance de este hito: “En Mary Kay, la calidad no es un casillero que se marca: es una promesa, un marco operativo y una cultura. La certificación ISO 22716 es relevante porque constituye un estándar global que reconoce lo que siempre buscamos: elaborar productos con cuidado, consistencia y responsabilidad, desde la selección de las materias primas hasta el producto final. Refleja una cultura que impulsa a las personas a hacer las cosas bien, todos los días, y reafirma nuestro compromiso a largo plazo con productos de belleza seguros, confiables y fabricados con responsabilidad”.

La ISO 22716 es reconocida a nivel mundial como el parámetro de excelencia en GMP para cosméticos. Exige documentación rigurosa, trazabilidad de cada lote, capacitación estructurada, gestión de la calidad de proveedores y procesos claramente definidos que aseguren una fabricación segura, controlada y transparente.

Para los consumidores, la certificación es una señal de confianza. Para reguladores y socios comerciales, demuestra preparación y alineación con estándares globales en evolución. Para Mary Kay, ratifica una cultura basada en la responsabilidad, el trabajo en equipo y la excelencia, valores arraigados en la filosofía de la Regla de Oro de su fundadora, Mary Kay Ash.

En un contexto de mayor regulación y exigencia para el sector de la belleza, la certificación ISO 22716 de Mary Kay refleja cómo los estándares globales, una gobernanza sólida y una cultura de calidad centrada en las personas se articulan para impulsar el futuro de la industria cosmética.

