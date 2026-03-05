Andersen Consulting透過與A3Sec合作強化網路安全能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與A3Sec簽署合作協議強化其網路安全和科技轉型服務，後者是一家專注於資料驅動的威脅偵測、事件回應和風險暴露管理的公司。

A3Sec總部位於西班牙，在墨西哥和哥倫比亞設有辦事處，擁有超過14年的經驗，致力於協助金融服務、電信、能源、政府和企業領域的公共和私人機構保護其數位資產。該公司運作一個安全和數位監控中心(Security and Digital Surveillance Center®, CSVD®)，提供7天24小時全天候服務，擁有超過180名網路安全專業人員，服務全球280多家客戶，提供綜合網路安全服務，包括代管偵測和回應、網路遙測、威脅情報和危機管理，協助客戶強化韌性，將風險轉化為策略優勢，同時有效管理風險暴露並最大限度降低風險。

A3Sec執行長兼創辦人Javier López-Tello表示：「我們的宗旨始終是透過創新和責任擔當來保護數位環境。透過Andersen的全球平台和資源，我們現在能夠順暢地為客戶提供端對端的專業服務。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「A3Sec以資料為導向的網路安全方法體現了下一代的問題解決構想。此次合作將強化我們提供解決方案的能力，從而在日益複雜的環境中強化客戶信心。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

