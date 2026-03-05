Andersen Consulting fortalece sus servicios de ciberseguridad en colaboración con A3Sec

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting mejora sus ofertas de ciberseguridad y transformación tecnológica a través de un acuerdo de colaboración con A3Sec, una firma especializada en detección de amenazas basada en datos, respuesta a incidentes y gestión de exposición.

Con sede en España y oficinas en México y Colombia, A3Sec cuenta con más de 14 años de experiencia ayudando a organizaciones públicas y privadas de los sectores de servicios financieros, telecomunicaciones, energía, gobierno y empresarial a proteger sus activos digitales. Gracias a su Security and Digital Surveillance Center® (CSVD®) operativo 24/7 y un equipo de más de 180 profesionales en ciberseguridad que atendie a más de 280 clientes en todo el mundo, la firma ofrece servicios integrales de ciberseguridad, que incluyen detección y respuesta gestionadas, cibertelemetría, inteligencia de amenazas y gestión de crisis. Esto ayuda a los clientes a fortalecer su resiliencia y transformar el riesgo en una ventaja estratégica, gestionando eficazmente la exposición y minimizando el riesgo.

“Nuestro propósito siempre ha sido proteger el entorno digital mediante la innovación y la responsabilidad”, comentó Javier López-Tello, CEO y fundador de A3Sec. “Gracias a la plataforma global y los recursos de Andersen, ahora podemos ofrecer servicios profesionales integrales a nuestros clientes sin inconvenientes”.

“El enfoque basado en datos de A3Sec para la ciberseguridad da cuenta de una nueva generación de soluciones“, agregó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Esta colaboración mejora nuestra capacidad para ofrecer soluciones que fortalezcan la confianza de los clientes en un entorno cada vez más complejo“.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, para ofrecer consultoría, asesoramiento fiscal, legal, de valoración, movilidad global y experiencia en asesoría de primer nivel en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1.000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.