Cielo携手泰雷兹，为其全国支付终端设备群打造弹性远程连接解决方案

  • 巴西领先的支付服务商Cielo正与泰雷兹合作，在全国范围内对其销售点（POS）终端开展远程连接管理试点项目。
  • 通过部署基于最新GSMA SGP.32物联网标准的泰雷兹eSIM连接管理平台，Cielo正加速实现从人工现场SIM管理向完全远程、安全且具有弹性的连接模式的转型。
法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 连接性对Cielo至关重要。当支付终端失去网络连接时，交易便会中断。为增强运营韧性并提升商户体验，Cielo正对其终端设备群的连接架构进行现代化改造。

作为该战略的重要组成部分，Cielo利用泰雷兹的eSIM技术，能够在短短几秒内远程实现移动网络运营商的空中切换，无需派遣技术人员，且对商户的日常运营干扰极小。

对于商户而言，整个过程无缝衔接：若某网络出现不稳定状况，支付终端可自动切换至其他可用网络，商户甚至不会察觉。

此次部署代表了SGP.32 eSIM规范在巴西POS领域的首次大规模应用之一。通过在其更广泛的技术路线图中采用符合GSMA标准的泰雷兹解决方案，Cielo能够实现：

  • 大规模远程生命周期管理，支持在数千台终端设备间同步切换连接配置文件
  • 简化制造与物流流程，使设备无论在何处生产，均可在巴西本地激活
  • 增强可靠性和冗余性，即使在网络故障或商业环境变化时也能保障业务连续性

“通过在透明的前提下最小化连接冗余，我们确保零售商不会因连接问题而损失销售额。我们正在提升支付行业的可靠性和可扩展性标准，确保每笔交易都能安全无阻地完成。”Cielo首席技术官Carlos Alves表示，“这种效率直接保障了客户的运营收入，并增强了他们对Cielo技术的信任。”

“此次合作证明，物联网连接不仅关乎连接本身，更关乎业务韧性。”泰雷兹移动连接解决方案副总裁Eva Rudin表示，“借助SGP.32标准以及我们在eSIM管理领域的领先优势，我们正助力Cielo保障正常工作时间、保护运营收入，并为巴西各地商户提供更优质的服务体验。”

关于泰雷兹
作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所代码：HO）专注于航空、航天、网络与数字技术等领域，为构建一个更安全自主、更可持续、更包容的世界开发创新的产品与服务。

集团每年投入45亿欧元研发资金用于关键创新领域，如人工智能、网络安全、量子科技和云技术等。

泰雷兹全球85000余名员工遍布65个国家和地区，2025年集团销售收入221亿欧元。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

