Cielo bringt mit Thales resiliente Remote-Konnektivität für seine landesweiten Zahlungsterminals voran

MEUDON, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--Konnektivität ist für Cielo geschäftskritisch. Wenn der Netzwerkzugang von Zahlungsterminals verloren geht, werden Transaktionen lahmgelegt. Um die betriebliche Resilienz zu stärken und die Händlererfahrung zu verbessern, modernisiert Cielo die Konnektivitätsarchitektur all seiner Terminals.

Mit der eSIM-Technologie von Thales als Teil seiner Strategie kann Cielo Mobilnetzbetreiber innerhalb von wenigen Sekunden remote umschalten. Dafür muss kein Techniker entsendet werden und die Geschäftstätigkeit des Händlers wird nur minimal gestört.

Händler profitieren von einer nahtlosen Erfahrung: wird ein Netzwerk instabil, kann sich das Zahlungsterminal automatisch – und häufig vom Händler unbemerkt – mit einem anderen verfügbaren Netzwerk verbinden.

Das ist eine der ersten großangelegten Implementierungen der SGP.32-eSIM-Spezifikation im Bereich der Kassenterminals in Brasilien. Indem Cielo die GSMA-konforme Lösung von Thales in seiner breiteren Technologie-Roadmap einsetzt, ermöglicht das Unternehmen Folgendes:

Remote-Lifecycle-Management im großen Maßstab, wobei die Konnektivitätsprofile gleichzeitig für tausende von Terminals gewechselt werden können

Vereinfachte Herstellung und Logistik, da Geräte unabhängig von ihrem Herstellungsort vor Ort in Brasilien aktiviert werden können

Verbesserte Zuverlässigkeit und Redundanz mit Unterstützung der Geschäftskontinuität, selbst wenn Netzwerke ausfallen oder sich die Geschäftsbedingungen ändern

„Wir minimieren Konnektivitätsredundanz durch Transparenz und stellen auf diese Weise sicher, dass Einzelhändlern wegen Konnektivitätsproblemen keine Verkaufschancen entgehen. Wir heben den Standard für Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit in der Zahlungsindustrie und sorgen dafür, dass jede Transaktion sicher und unterbrechungsfrei vonstattengeht“, sagte Carlos Alves, CTO von Cielo. „Diese Effizienz schützt unmittelbar das Einkommen unserer Kunden und stärkt ihr Vertrauen in die Technologie von Cielo.“

„Diese Partnerschaft beweist, dass es bei IoT-Konnektivität um mehr als das bloße Verbundensein geht – es geht um Geschäftsresilienz“, Eva Rudin, VP Mobile Connectivity Solutions bei Thales. „Indem wir den SGP.32-Standard und unsere Führungsposition im eSIM-Management nutzen, helfen wir Cielo dabei, Betriebszeit zu sichern, Einkommen zu schützen und Händlern in ganz Brasilien eine bessere Erfahrung zu bieten.“

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber & Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen adressiert mehrere wichtige Herausforderungen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Group investiert jährlich 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere in kritischen Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte die Group einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.