Mary Kay追求全球生產標準最高榮譽

品質認證：Mary Kay獲得ISO 22716認證

Mary Kay Inc.供應鏈長Chaun Harper強調了這一里程碑的深遠意義：「在Mary Kay，品質不是一項形式要求，而是一份承諾、一套營運體系和一種文化。」（照片提供：Mary Kay Inc.）

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 美妝和護膚創新領域的全球直銷領導者Mary Kay Inc.已榮獲ISO 22716認證，這是國際公認的化妝品良好生產規範(GMP)黃金標準，進一步鞏固了公司在全球對產品品質、安全和消費者信任的堅定承諾。

Mary Kay全球生產關鍵數據：

  • Mary Kay位於德州路易斯維爾的Richard R. Rogers製造與研發中心(R3)占地26英畝，為LEED銀級認證的先進設施。
  • R3總投資超過1億美元，建築面積達45.3萬平方英尺。
  • R3擁有21條包裝生產線，每日最高可生產100萬件產品。
  • 該工廠生產的產品近60%出口至國際市場，支援公司在全球40多個市場的業務布局。

ISO 22716提供與歐盟標準一致的全球性綜合指南，適用於化妝品的生產、管控、儲存和運輸，確保生產流程各環節的安全和品質。此項認證恰逢美妝產業發展的關鍵時期，美國《2022年化妝品法規現代化法案》(MoCRA)強化了國內監管，並確立了化妝品的強制性良好生產規範。

Chaun HarperMary Kay Inc.的供應鏈長。他強調了這一里程碑的深遠意義：「在Mary Kay，品質不是一項形式要求，而是一份承諾、一套營運體系和一種文化。ISO 22716認證的重要性在於，它是一項全球標準，肯定了我們始終追求的目標：從原物料到成品， 用心、穩定、負責地生產產品。它體現了我們賦能員工每一天都以正確方式行事的文化，並鞏固了我們對安全、可靠、負責任生產美妝產品的長期承諾。」

ISO 22716是全球公認的化妝品GMP標竿。該認證要求嚴格的文件記錄、每一批次的可追溯性、系統化培訓、供應商品質管理和清晰定義的流程，以確保產品以安全、受控和透明的方式生產。

對消費者而言，該認證代表著安心。對主管機關與合作夥伴而言，它體現了法規遵循準備度和與不斷發展的全球標準接軌。對Mary Kay而言，它印證了以責任、團隊合作和卓越為核心的企業文化——這些價值觀植根於創辦人Mary Kay Ash的「黃金法則」構想。

隨著美妝產業進入監管和責任的新時代，Mary Kay的ISO 22716認證彰顯了全球標準、強大治理和以人為本的品質文化如何共同塑造化妝品產業的未來。

關於Mary Kay Inc.

敢於打破玻璃天花板的先驅Mary Kay Ash于1963年在德州創立了她的夢想美妝品牌，其目標只有一個：豐富女性生活。這個夢想已經發展成為一家全球性公司，在40多個市場擁有數百萬獨立銷售人員。60多年來，Mary Kay提供的機會使女性能夠透過教育、指導、宣導和創新活動來定義自己的未來。Mary Kay致力於投資美妝背後的科學，並生產尖端護膚、彩妝、營養補充品和香水等產品。Mary Kay相信我們需要為了子孫後代保護我們的地球，保護受癌症和家暴影響的女性，並鼓勵年輕人追隨自己的夢想。更多資訊請造訪 marykayglobal.com 。歡迎在 FacebookInstagramLinkedInX 上關注我們。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

