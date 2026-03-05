A Mary Kay az arany fokozatot célozza meg a globális gyártási szabványok terén

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A Mary Kay Inc., a szépségápolási és bőrápolási innováció területén működő globális közvetlen értékesítési vállalat megszerezte az ISO 22716 tanúsítást, amely a kozmetikai helyes gyártási gyakorlatok (GMP) nemzetközileg elismert arany standardja. Ez tovább erősíti a vállalat rendíthetetlen elkötelezettségét a termékminőség, a biztonság és a fogyasztói bizalom iránt világszerte.

A Mary Kay Inc. globális gyártásával kapcsolatos legfontosabb adatok:

A 26 hektáros területen elhelyezkedő, korszerű, Silver LEED minősítésű Richard R. Rogers Manufacturing and R&D Center (R3) a texasi Lewisville városában található.

A Richard R. Rogers Manufacturing and R&D Center (R3) több mint 100 millió USD értékű beruházás keretében valósult meg, és egy mintegy 453 000 négyzetláb alapterületű létesítmény.

Az R3 21 csomagolósorán naponta akár 1 millió termékegység előállítására is képes.

A létesítményben előállított termékek közel 60%-át nemzetközi piacokra exportálják, támogatva a Mary Kay Inc. jelenlétét világszerte több mint 40 országban.

Az ISO 22716 átfogó, globális iránymutatásokat nyújt, amelyek összhangban állnak a kozmetikai termékek gyártására, ellenőrzésére, tárolására és szállítására vonatkozó uniós előírásokkal, garantálva a biztonságot és a minőséget a gyártási folyamat minden szakaszában. A tanúsítás kiemelkedő jelentőségű a szépségipar számára, mivel a 2022-es Modernization of Cosmetics Regulation Act (MoCRA) megerősíti az Egyesült Államokban a szabályozói felügyeletet, és kötelező helyes gyártási gyakorlatokat (GMP) ír elő a kozmetikumok számára.

Chaun Harper, a Mary Kay Inc. ellátási láncért felelős vezetője hangsúlyozta e mérföldkő szélesebb jelentőségét: „A Mary Kay Inc. számára a minőség nem csupán egy kipipálandó tétel – ígéret, működési keretrendszer és kultúra egyben. Az ISO 22716 tanúsítás nagy jelentőséggel bír, mert globális szabványként elismeri azt, amire mindig is törekedtünk: hogy a termékeket gondossággal, következetességgel és felelősségteljesen állítsuk elő a nyersanyagoktól a késztermékekig. Tükrözi azt a kultúránkat, amely a munkatársak mindennapi helyes cselekvését támogatja, és megerősíti hosszú távú elkötelezettségünket a biztonságos, megbízható és felelősségteljesen előállított szépségápolási termékek iránt.”

Az ISO 22716 világszerte elismert a helyes kozmetikai gyártási gyakorlatok referenciamutatójaként. Szigorú dokumentációt, minden tétel nyomonkövethetőségét, strukturált képzést, beszállítói minőségirányítást és jól definiált folyamatokat ír elő annak érdekében, hogy a termékeket biztonságos, ellenőrzött és átlátható módon állítsák elő.

A fogyasztók számára a tanúsítás a bizalom jele. A szabályozók és partnerek számára a felkészültséget és a fejlődő globális szabványokkal való összhangot bizonyítja. A Mary Kay Inc. számára pedig megerősíti azt a kultúrát, amely a felelősségvállalásra, a csapatmunkára és a kiválóságra épül – értékekre, amelyek a vállalat alapítója, Mary Kay Ash Aranyszabály filozófiáján alapulnak.

Ahogy a szépségipar egy új szabályozási és felelősségvállalási korszakba lép, a Mary Kay Inc. ISO 22716 tanúsítása hangsúlyozza, hogyan fonódnak össze a globális szabványok, a szilárd irányítás és az emberközpontú minőségkultúra a kozmetikumok jövőjének alakításában.

Amit a Mary Kay-ről tudni érdemes

A kezdeti „üvegplafont” áttörő úttörők egyike, Mary Kay Ash 1963-ban Texasban alapította meg álmai szépségmárkáját egyetlen céllal: hogy gazdagítsa a nők életét. Ez az álom azóta egy globális vállalattá nőtte ki magát, amely több mint 40 piacon, több millió független értékesítési tanácsadóval van jelen. Több mint 60 éve a Mary Kay lehetőséget nyújt a nőknek arra, hogy meghatározzák saját jövőjüket az oktatás, mentorálás, érdekképviselet és innováció révén. A Mary Kay elkötelezett amellett, hogy befektessen a szépségipar mögötti tudományba, és élvonalbeli bőrápolási termékeket, dekorkozmetikumokat, táplálékkiegészítőket és parfümöket gyártson. A Mary Kay hisz abban, hogy meg kell óvnunk bolygónkat a jövő generációi számára, támogatja a rák által érintett és családon belüli erőszakot elszenvedő nőket, valamint bátorítja a fiatalokat álmaik követésére. Tudjon meg többet: marykayglobal.com. Kövessen minket a Facebook-on, az Instagram-on, a LinkedIn-en, vagy az X-en.

