Hexagon Semi incorpora el portafolio Nano IP de VeriSilicon en su procesador de pantallas AR HX77 y logra consumo ultrabajo

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) anunció que Hefei Hexagon Semiconductor (Hexagon Semi), proveedor de SoC para procesamiento de imágenes, adoptó su portafolio de IP probado en la serie de SoC de alto rendimiento HX77. Las IP incorporadas incluyen la GPU GCNanoUltraV 2.5D, la DW100 DeWarp Processing IP y la DC9200Nano Display Processing IP. El SoC ya completó su primer prototipo de silicio, alcanzando un éxito total en esta primera fabricación.

La serie HX77 es un SoC de procesamiento de imágenes altamente integrado y de bajo consumo, basado en arquitectura RISC-V. Integra interfaces de entrada y salida de video, procesamiento de imágenes y control de sistema. Gracias a su innovadora arquitectura de computación heterogénea y sofisticadas técnicas de gestión de energía, HX77 logra una salida 2K@60fps con un consumo de energía de solo unos pocos milivatios. Además, permite la función 3DoF hover en dispositivos finales mediante computación espacial. El SoC también admite múltiples interfaces de pantalla, incluyendo MIPI, LVDS y DP/eDP, y se adapta de manera flexible a diversas topologías de visualización, lo que habilita la salida independiente en doble pantalla y otros casos de uso típicos de AR en distintos dispositivos de realidad aumentada y virtual.

Las IP de GPU, procesamiento de pantallas y DeWarp proporcionadas por VeriSilicon trabajan en estrecha coordinación, lo que permite que el SoC HX77 gestione el almacenamiento temporal y el procesamiento de imágenes sin memoria DDR externa. Esta integración reduce significativamente la latencia del sistema y el consumo energético, cumpliendo los requerimientos de las gafas de realidad aumentada para soluciones de visualización altamente integradas. Entre ellas, la GPU GCNanoUltraV garantiza renderizado gráfico de alto rendimiento y composición de múltiples capas, ofreciendo salida visual rápida y de alta calidad. La DC9200Nano Display Processing IP admite diversas interfaces de pantalla y topologías flexibles, permitiendo salida independiente en doble pantalla con resolución 1080p en cada una. La DW100 DeWarp Processing IP corrige distorsiones de imagen y realiza transformaciones geométricas de alta precisión, asegurando consistencia y estabilidad visual en gafas de AR.

Suker Shu, fundador y director ejecutivo de Hexagon Semi, afirmó: “El éxito de la primera fabricación de silicio del HX77 valida los objetivos de diseño en bajo consumo, alta integración y flexibilidad del sistema de visualización, cumpliendo las exigencias de eficiencia energética, rendimiento y tamaño compacto de las gafas AI/AR. Las soluciones de IP consolidadas y probadas de VeriSilicon nos han brindado un soporte fundamental en diseño de arquitectura, calidad de visualización y gestión del ciclo de desarrollo, acelerando el lanzamiento de nuestros productos para aplicaciones en gafas AI/AR”.

Weijin Dai, director de Estrategia, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la División de IP en VeriSilicon, señaló: “Nuestro equipo trabajó junto a Hexagon para habilitar visualización a todo color en gafas ligeras con consumo energético ultrabajo. La optimización a nivel de píxel y la coordinación de la transmisión de datos entre varias IP reducen significativamente el consumo de energía y eliminan la necesidad de acceder a memoria DDR externa. Para gafas inteligentes con pantallas integradas, la optimización completa a nivel de píxel es clave para ofrecer rendimiento y eficiencia dentro de presupuestos energéticos estrictos. Nuestro portafolio Nano IP para gafas inteligentes alcanza un equilibrio óptimo entre eficiencia energética, rendimiento y rapidez de lanzamiento mediante integración y optimización a nivel de subsistema. Buscamos ampliar la colaboración con socios del ecosistema para impulsar la adopción masiva de la próxima generación de gafas inteligentes”.

Acerca de Hexagon Semiconductor

Hexagon Semiconductor se posiciona como una empresa líder en SoC para AIoT, especializada en soluciones de procesamiento de imágenes de alta integración y bajo consumo energético. Sus tecnologías impulsan la innovación de los clientes y aceleran la evolución de dispositivos inteligentes. Para consultas de colaboración, contacte a: bd@hexagonsemi.com.

Acerca de VeriSilicon

VeriSilicon ha asumido el compromiso de ofrecer a sus clientes servicios de silicio personalizados basados en plataformas, abarcativos e integrales y servicios de licencias de IP de semiconductores que aprovechen su IP de semiconductores interno. Para más información, visite www.verisilicon.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.