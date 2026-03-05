-

メアリー・ケイ、国際製造基準で最高水準を取得

品質認証：メアリー・ケイ、ISO 22716を取得

Chaun Harper, Chief Supply Chain Officer at Mary Kay Inc., emphasized the broader significance of the milestone: “At Mary Kay, quality is not a checkbox – it is a promise, an operational framework, and a culture. (Photo Credit: Mary Kay Inc.)

ダラス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 美容とスキンケアの革新における直接販売の世界的リーダー企業であるメアリー・ケイは、化粧品分野における適正製造規範（GMP）の国際的に最高水準と認められるISO 22716認証を取得しました。これにより、製品品質、安全性、そして世界中の消費者からの信頼に対する同社の確固たる取り組みが強化されました。

メアリー・ケイの国際製造体制に関する主要データ：

  • テキサス州ルイスビルに位置する「リチャード・R・ロジャース製造・研究開発センター（R3）」は、26エーカーの敷地に建設されたLEEDシルバー認証取得の最先端施設。
  • 45万3,000平方フィートの面積を誇る同施設の投資額は1億ドルを超える。
  • 21の包装ラインを備え、1日あたり最大100万個の製品を生産可能。
  • 同施設で製造された製品の約60％を国際市場に輸出し、世界40以上の市場における同社の事業展開を支える。

ISO 22716認証は、化粧品製品の製造、管理、保管、出荷に関するEU規格準拠の包括的な国際ガイドラインを定め、製造工程の全段階における安全性と品質の確保を目的としています。この認証は、2022年化粧品現代化規制法（MoCRA）により米国での規制監督が強化され、化粧品分野の適正製造規範の義務化が進む中で実現したものであり、美容業界において極めて重要な時期となります。

チャウン・ハーパー （メアリー・ケイの最高サプライ・チェーン責任者）は、この成果の持つより大きな重要性について次のように強調しています。「メアリー・ケイでは、品質は単なるチェック項目ではありません。品質とは、公約であり、業務の枠組みであり、文化です。ISO 22716認証は、当社が常に追求してきた取り組み、つまり、原材料から最終製品に至るまで配慮、一貫性、説明責任を伴う製品の製造を国際基準として裏付けるものであり、非常に重要な意味を持ちます。これは、日々正しい方法で業務を遂行するよう社員を後押しする当社の文化を反映し、安全かつ信頼性の高い、責任ある方法で製造された美容製品への長期的な取り組みを強化するものです」と述べています。

ISO 22716認証は、化粧品分野のGMPの国際的基準として認知されています。厳格な文書管理、ロットごとのトレーサビリティー、構造化された研修、サプライヤー品質管理、明確に定義された製造プロセスを要件とし、製品が安全かつ管理された環境下で、透明性をもって製造されることを確実にします。

この認証は、消費者にとって信頼の証を表し、規制当局やパートナーにとっては、準備態勢および進化する国際基準への適合性を証明しています。メアリー・ケイにとっては、説明責任、チームワーク、卓越性という、創業者メアリー・ケイ・アッシュの黄金律の理念に根ざした価値観に基づく企業文化を改めて示すものです。

美容業界が新たな規制と説明責任の時代に移る中、メアリー・ケイのISO 22716認証取得は、国際基準、優れたガバナンス、人間中心の品質文化が結びつき、化粧品業界の未来を形作るものであることを示しています。

メアリー・ケイについて

メアリー・ケイ・アッシュは、「女性の人生を豊かにする」という1つの目標を掲げ、1963年にテキサス州で自身の夢であるビューティーブランドを創業し、ガラスの天井を破ったパイオニアの1人です。その夢は、世界40以上の国と地域で数百万人の独立販売員を擁するグローバル企業へと成長しました。60年以上にわたり、メアリー・ケイは教育、メンターシップ、支援、イノベーションを通じて、女性が自らの未来を切り拓く機会を提供してきました。メアリー・ケイは、美容科学への投資と、最先端スキンケア、カラーコスメ、栄養補助食品、フレグランスの製造に取り組んでいます。また、将来世代のための地球環境の保全、がんやDVの影響を受ける女性の保護、若者が夢を追うことの支援にも注力しています。詳しくは marykayglobal.com をご覧ください。 FacebookInstagramLinkedInX でも情報を発信しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
newsroom.marykay.com
972.687.5332 or media@mkcorp.com

