Mary Kay zdobywa złoto pod względem globalnych standardów produkcyjnych

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., globalna firma wiodąca prym pod względem sprzedaży bezpośredniej w kategorii innowacyjnych kosmetyków do makijażu i pielęgnacji urody, otrzymała certyfikat ISO 22716, stanowiący uznany na arenie międzynarodowej złoty standard w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych (ang. GMP) w sektorze kosmetycznym; certyfikat dobitnie świadczy o niezachwianym zaangażowaniu firmy na rzecz jakości i bezpieczeństwa produktów oraz zaufania konsumentów na całym świecie.

Najważniejsze dane na temat globalnej produkcji Mary Kay:

Zbudowane na terenie liczącym 26 akrów ultranowoczesne Centrum Produkcji oraz Centrum Badań i Rozwoju Mary Kay (R3) im. Richarda R. Rogersa uhonorowane srebrnym certyfikatem LEED znajduje się w Lewisville (Teksas).

R3 stanowi wartą ponad 100 mln USD inwestycję i zajmuje budynek o powierzchni 453 000 stóp kwadratowych.

R3 jest w stanie wytwarzać nawet 1 mln produktów dziennie w ramach 21 linii pakujących.

Niemal 60% produktów wytwarzanych w obiekcie trafia na eksport na rynki międzynarodowe, wspierając obecność firmy na ponad 40 rynkach świata.

Certyfikat ISO 22716 przedstawia kompleksowe globalne wytyczne dostosowane do standardów UE w dziedzinie produkcji, kontroli, przechowywania i wysyłki produktów kosmetycznych z zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego. Uzyskanie certyfikatu nastąpiło w kluczowym momencie dla branży kosmetycznej – amerykańska ustawa o modernizacji przepisów dotyczących kosmetyków z 2022 r. („MoCRA”) wzmocniła nadzór regulacyjny w Stanach Zjednoczonych i ustanowiła obowiązkowe dobre praktyki produkcyjne w odniesieniu do wytwarzania kosmetyków.

Chaun Harper , dyrektor ds. łańcuchów dostaw Mary Kay Inc., podkreśla szersze znaczenie tego istotnego osiągnięcia: „[d]la Mary Kay jakość to nie po prostu kolejny element na liście kontrolnej, ale jest to obietnica wyrażona w ramach operacyjnych i zakorzeniona w kulturze. Certyfikat ISO 22716 ma ogromne znaczenie, ponieważ ten globalny standard uznaje nasze odwieczne dążenie do wytwarzania produktów z dbałością, w sposób konsekwentny i odpowiedzialny, od surowców po wyroby gotowe. Certyfikat ten stanowi wyraz naszej kultury wspierającej prawidłowe postępowanie każdego dnia, a zarazem podkreśla nasze długofalowe zobowiązanie do dostarczania bezpiecznych, niezawodnych i wytwarzanych w sposób odpowiedzialny produktów do pielęgnacji urody.

ISO 22716 stanowi uznany na całym świecie standard odniesienia w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych w wytwórstwie kosmetyków. Uzyskanie certyfikatu wymaga prowadzenia rygorystycznej dokumentacji, zapewnienia możliwości śledzenia każdej partii towaru, prowadzenia zorganizowanych szkoleń, zarządzania jakością dostawców i jasnego określenia procesów w celu zagwarantowania produkcji w bezpieczny, kontrolowany i przejrzysty sposób.

Dla konsumentów certyfikat ten jest sygnałem dającym pewność co do wyrobów firmy. Dla organów regulacyjnych i partnerów świadczy o odpowiednim przygotowaniu i dostosowaniu do ewoluujących globalnych standardów. Natomiast dla Mary Kay stanowi potwierdzenie kultury opartej na rozliczalności, pracy zespołowej i doskonałości – wartości te są zakorzenione w filozofii złotych zasad wyznawanych przez założycielkę marki, Mary Kay Ash.

Gdy branża kosmetyczna wkracza w nową erę regulacji i odpowiedzialności, uzyskany przez Mary Kay certyfikat ISO 22716 podkreśla połączenie globalnych standardów, solidnego zarządzania i kultury jakości ukierunkowanej na człowieka w celu kształtowania przyszłości kosmetyków.

Informacje o Mary Kay

W 1963 r. w Teksasie Mary Kay Ash, jedna z prekursorek kobiecego przywództwa w biznesie, założyła swoją wymarzoną firmę kosmetyczną, której celem było jedno: wzbogacać życie kobiet. Z czasem ta wizja przerodziła się w globalną markę obecną w ponad 40 krajach, z milionami niezależnych konsultantek na całym świecie. Od ponad 60 lat Mary Kay zapewnia kobietom narzędzia do kształtowania własnej przyszłości – poprzez edukację, mentoring, innowacje oraz aktywne wspieranie ich pozycji. Firma nieustannie inwestuje w badania nad produktami upiększającymi oraz w produkcję najnowocześniejszych kosmetyków do pielęgnacji, kosmetyków kolorowych, suplementów diety i zapachów. Mary Kay angażuje się w ochronę planety z myślą o przyszłych pokoleniach, wspiera kobiety dotknięte chorobą nowotworową i przemocą domową, a także inspiruje młodzież do podążania za marzeniami. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com. Znajdź nas na Facebooku, Instagramie i na LinkedIn lub obserwuj nasz profil na X.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.