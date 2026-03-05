SOLUM et Simbe étendent leur collaboration européenne pour faire progresser les opérations intelligentes en magasin

Düsseldorf, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--SOLUM (KOSPI: 248070) et Simbe annoncent l’extension de leur collaboration stratégique afin d’intégrer davantage l’intelligence autonome en point de vente à l’infrastructure d’étiquettes électroniques Newton (ESL) de SOLUM à travers l’Europe. Cette collaboration a été mise en lumière lors d’EuroShop, où la plateforme Store Intelligence ™ de Simbe a été présentée en démonstration live sur le stand SOLUM.

Simbe a récemment dévoilé Tally 4.0, la nouvelle génération de son robot autonome de scan des rayons, illustrant la progression continue de l’entreprise dans la digitalisation des linéaires. Cette nouvelle version intègre une autonomie prolongée, des capacités renforcées d’edge computing ainsi que des fonctionnalités avancées de vision par ordinateur. Conçue pour offrir une couverture approfondie des rayons et des analyses de données en temps réel à l’échelle des réseaux de grande distribution, la plateforme transforme les conditions physiques des rayons en intelligence opérationnelle exploitable. Simbe fournit aujourd’hui une intelligence de rayon aux principales enseignes de distribution à l’international.

L’intégration des données autonomes de rayon de Simbe avec la plateforme Newton ESL de SOLUM permet aux distributeurs de relier visibilité en temps réel et exécution digitale fiable. Les écarts de prix, ruptures de stock et non-conformités merchandising identifiés par la plateforme Simbe peuvent être instantanément reflétés via Newton ESL, conçu pour assurer une connectivité stable, des mises à jour rapides et un pilotage centralisé basé sur le cloud à travers de vastes réseaux de magasins.

Cette combinaison réduit la dépendance aux audits manuels en magasin tout en instaurant une boucle de feedback continue entre l’état physique des rayons et la communication digitale. Elle contribue à renforcer la cohérence des prix, améliorer la disponibilité produit et soutenir la discipline opérationnelle globale dans des environnements retail dynamiques.

Lors d’EuroShop, les distributeurs ont pu découvrir comment l’intelligence autonome en point de vente et une infrastructure ESL évolutive peuvent fonctionner conjointement au sein d’un modèle de magasin unifié. La démonstration live a suscité des échanges constructifs autour des stratégies de déploiement et des voies d’intégration, les deux entreprises confirmant leur volonté de poursuivre une collaboration étroite avec les distributeurs européens intéressés afin d’accélérer leurs initiatives de modernisation des magasins intelligents.

Paul Warren, VP of EMEA Sales chez Simbe, a déclaré :

« Tally 4.0 marque une étape clé pour relier la prise de décision digitale à la réalité physique en magasin. Notre plateforme de données est conçue pour s’intégrer aux nouveaux environnements de commerce social et conversationnel. L’extension de notre collaboration avec SOLUM nous permet d’ancrer durablement l’intelligence autonome en point de vente au sein d’infrastructures retail évolutives à travers l’Europe. »

Daniel Lee, CEO de SOLUM Europe, a ajouté :

« L’intelligence physique en magasin devient un véritable levier de transformation lorsqu’elle opère au sein d’un écosystème retail connecté. L’intégration de la robotique autonome de Simbe avec notre colonne vertébrale Newton ESL étend cet écosystème jusqu’au rayon, reliant visibilité en temps réel et infrastructure digitale résiliente à travers de vastes environnements de distribution. »

À propos de SOLUM

Fondée en 2015 en tant que spin-off de Samsung Electro-Mechanics, SOLUM est une société cotée en bourse au KOSPI. L’entreprise s’est imposée comme un leader dans les solutions d’alimentation électrique, les technologies d’affichage et les étiquettes électroniques (ESL), stimulant l’innovation dans le secteur mondial du retail. Avec un engagement fort en faveur de l’innovation centrée sur le client et de la transformation durable du commerce, SOLUM continue de développer des solutions de haute qualité permettant aux distributeurs d’opérer plus efficacement dans un monde de plus en plus digital.

www.solum-group.com

À propos de Simbe

Simbe est le leader mondial de la digitalisation des rayons retail. Sa plateforme Store Intelligence™ combine vision par ordinateur avancée, intelligence artificielle et automatisation afin d’offrir aux distributeurs une visibilité en temps réel sur chaque rayon, chaque produit et chaque magasin. Déployée dans 10 pays et adoptée par des distributeurs issus de près d’une douzaine de secteurs, Simbe permet aux organisations de déployer l’automatisation intelligente à grande échelle, d’améliorer la précision opérationnelle et d’élever l’expérience des collaborateurs et des clients.

www.simberobotics.com