Il processore di visualizzazione AR HX77 di Hexagon Semi raggiunge un consumo energetico estremamente basso grazie al portafoglio Nano IP di VeriSilicon

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) ha annunciato oggi che Hefei Hexagon Semiconductor (Hexagon Semi), un fornitore di SoC di elaborazione delle immagini, ha adottato il testato portafoglio IP di VeriSilicon per il suo SoC di elaborazione delle immagini ad alte prestazioni della serie HX77. Gli IP adotatti comprendono l'IP GPU GCNanoUltraV 2.5D, l'IP di elaborazione DeWarp DW100 e l'IP di elaborazione delle visualizzazioni DC9200Nano. Il SoC è stato completato, ottenendo un primo successo nel processo di produzione del silicio.

La serie HX77 è un SoC di elaborazione delle immagini altamente integrato e a bassa potenza basato sull'architettura RISC-V, che integra interfacce di input/output video complete, elaborazione di immagini e capacità di controllo del sistema.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.