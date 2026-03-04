Hermes Reply und Lavazza entwickeln neues digitales Produktionsmodell für hocheffiziente Fertigung

TURIN, Italien--(BUSINESS WIRE)--Hermes Reply, das auf die digitale Transformation von Fertigung und Lieferketten spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, hat gemeinsam mit der Lavazza Gruppe ein neues, hocheffizientes Produktionsmodell entworfen und implementiert. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die operativen Kapazitäten zu stärken, höchste Qualitätsstandards zu sichern und die industrielle Entwicklungsstrategie von Lavazza technologisch zu unterstützen.

Die Initiative markiert eine bedeutende Weiterentwicklung für Lavazza: Die Produktion wandelt sich zu einem vollständig datengesteuerten System. Durch den Einsatz modernster digitaler Technologien werden Prozesse vernetzter, intelligenter und flexibler steuerbar.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Einführung einer zentralisierten digitalen Plattform, die Maschinen, Fertigungslinien und Anlagensysteme miteinander verbindet und sämtliche Betriebsdaten in einer einheitlichen Umgebung bündelt. Diese Architektur ermöglicht ein Performance-Monitoring in Echtzeit sowie tiefgreifende Datenanalysen und eine kontinuierliche Optimierung. Dadurch wird eine lückenlose Transparenz über den gesamten Produktionszyklus hinweg gewährleistet, was wiederum schnellere und fundierte Entscheidungen erlaubt. Intuitive Benutzeroberflächen erleichtern zudem die Bedienung der Anlagen.

KI und Computer Vision-Technologien spielen eine Schlüsselrolle dabei, die Kontrollen und Analysen entlang der Verpackungslinien intelligenter zu gestalten. Dank moderner Bildanalyse und Systemen zur Anomalieerkennung wird die Fertigung störungsfreier und anpassungsfähiger. So wird beispielsweise sichergestellt, dass jede Palette korrekt gepackt ist. Das reduziert den Korrekturaufwand auf ein Minimum und garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität.

Das Projekt umfasste zudem die Implementierung eines zentralen Systems für die lückenlose Rückverfolgbarkeit, das Daten aus allen Produktionsstufen sammelt und verknüpft. Dies erlaubt es, die Prozesse in Echtzeit zu überwachen und so die Reaktionsfähigkeit entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette zu stärken.

Aktuell wird die digitale Plattform um Lösungen für die kognitive Fertigung auf Basis von agentischer KI erweitert. Hierbei arbeiten autonome Netzwerke von KI-Agenten koordiniert zusammen, um Probleme proaktiv zu identifizieren und Lavazza bei der Optimierung seiner Prozesse zu unterstützen.

Die Partnerschaft mit Hermes Reply zahlt direkt auf die Innovationsziele von Lavazza ein. Entstanden ist ein Produktionsmodell, das Flexibilität und Qualität mit voller Kontrolle vereint. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie technisches Know-how und eine klare industrielle Strategie gemeinsam die Digitalisierung der Fertigung erfolgreich vorantreiben.

Hermes Reply

Hermes Reply spezialisiert sich auf architektonische und technologische Lösungen, Anwendungswartungsdienste für den Automobil- und Fertigungssektor sowie Managementberatungsdienste. Durch die Kombination von tiefgreifendem Wissen über Produktionsprozesse, Industrie 4.0-Technologien, Lieferfähigkeiten und strategischer Vision unterstützt Hermes Reply seine Kunden auf dem Weg der digitalen Transformation, um die Einführung digitaler Möglichkeiten zu erleichtern und erfolgen kurz- und langfristige Ergebnisse. www.reply.com/hermes-reply

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com/de

Lavazza

Lavazza wurde 1895 in Turin gegründet und wird heute bereits in vierter Generation von der Familie Lavazza geführt. Mit einem Umsatz von über 3,3 Milliarden Euro zählt die Gruppe zu den bedeutendsten Akteuren auf dem globalen Kaffeemarkt. Zum Portfolio gehören international führende Marken wie Lavazza, Carte Noire, Merrild und Kicking Horse.

Das Unternehmen ist in allen Geschäftsbereichen aktiv und weltweit in 140 Märkten sowie mit neun Produktionsstätten in fünf Ländern vertreten. Diese globale Präsenz ist das Ergebnis einer 130-jährigen Erfolgsgeschichte. Ein beeindruckender Beleg für diesen Kurs sind die jährlich produzierten 30 Milliarden Tassen Kaffee. Dabei steht der Anspruch im Mittelpunkt, in jeder Form den bestmöglichen Kaffee zu liefern – mit höchster Sorgfalt in jeder Phase der Wertschöpfungskette, von der Auswahl der Rohbohnen bis hin zur fertigen Tasse.